«Мадам Паутина»: Все в ваших лапках

В международный прокат вышел фильм «Мадам Паутина» — очередная глава франшизы под названием «Вселенная Человека-паука от Sony», основанной на комиксах Marvel. Предыдущие части – два «Венома» и «Морбиус» — зарекомендовали серию не лучшим образом, и новая картина, снятая сериальным режиссером Эс Джей Кларксон, к сожалению, не добавляет очков. Разве что Дакота Джонсон, актриса с явно прекрасным чувством юмора и высоким уровнем самоиронии, между строк тянет увязнувший в сюжетной паутине двухчасовой аттракцион условностей и неувязок наверх.
В 1973 году биолог Констанс Вебб (Керри Бише
), будучи на последних сроках беременности, ищет в перуанских джунглях неизвестного науке паука, который способен исцелять болезни. Найдя, умирает от руки своего, как она думала, соратника Иезекиля Симса (Тахар Рахим
). Заполучив банку с насекомым, он торжествует и исчезает, а умирающую девушку забирают в свою пещеру обитающее в лесу племя людей-пауков. Мать спасти не удается, однако она успевает родить девочку, которую, конечно, ждут великие дела, так как без паучьей магии при ее появлении на свет на обошлось.
Читать:
Я твоя мышка... Рецензия на фильм «Морбиус»
Спустя 30 лет, в 2003 году, Кассандра Вебб (Дакота Джонсон) живет в Нью-Йорке и работает в скорой помощи с напарником Беном Паркером (Адам Скотт
). Она, кажется, начисто лишена эмпатии, с трудом принимает благодарности даже от родственников спасенных ею людей — и в целом выглядит суровой, циничной и нелюдимой. Однако, оставшись дома одна, кормит уличного кота и перебирает чемодан с письмами и фотографиями, оставшимися от матери. На ее Касси обижена — дескать, ну кто на девятом месяце едет в джунгли? Но в то же время, конечно, скучает. И, чтобы не погружаться в грусть и тоску, мчится на работу — и на очередном вызове сама чуть не лишается жизни. Но обретает странную способность — видеть будущее. И пока пытается понять, что это и что с этим делать, в ее жизни появляются те, кому дар может пригодиться. Три на вид совершенно обычные школьницы, на которых отчего-то объявляется охоту нынче богатый, могущественный и паукообразный Иезекиль Симс.
Зияющие пустоты на месте сценария видны невооруженным глазом — тем более что и замаскировать-то их особо нечем (спецэффекты уровня «бесплатная нейросеть»), да и какую-никакую условность, присущую жанру, не спишешь. Все, что есть на экране, просто дано, без лишних углублений и оговорок. Люди-пауки живут в джунглях, лазают по деревьям, но не чужды современной одежды. Героиня перемещается между Нью-Йорком и Перу, как по мановению волшебной палочки — можно только позавидовать зарплате фельдшера. Иезекилю снится мучительная смерть от рук девушек-пауков — и вообще все попросту постепенно превращаются в пауков, мораль сей басни такова. Хотя главного — собственно Человека-паука — не вспоминают, остались лишь подсказки для внимательных, вроде фамилии Паркер в титрах. Но, очевидно, это все одна восьмиконечная вселенная. И на ее задворках собирается женский отряд, у которого до поры до времени — им, как и зрителю, просто даны некоторые предлагаемые обстоятельства — нет цели, только путь.
Глядя на «Мадам Паутину», совсем не хочется вернуть себе 2003 год — от него в фильме только билборды с обложкой дебютного альбома Beyonce и песня Бритни Спирс. Хотя сюда, пожалуй, можно отнести заниженную посадку джинсов и оголенные пупки девочек-подростков, прибившихся к Кассандре Вебб. Троица заслуживает отдельного внимания, но, к сожалению, не из-за своей выдающейся игры. Первое, что бросается в глаза — Джулия, Мэтти и Аня в исполнении, соответственно, Сидни Суини
, Селесты О’Коннор
и Изабелы Монер
олицетворяют собой пресловутое разнообразие (diversity), благородная идея которого в том, чтобы никто из зрителей не оскорбился и смог найти героиню по душе. На деле все превращается в обратное – в пошлость и эксплуатацию. Где-то в эпизодах мелькает не последней величины Эмма Робертс
, истинную роль героини которой, сестры Бена — Мэри, опять же не разглядеть невооруженным глазом, ведь фамилия Паркер в кадре не звучит. И никаких вам сцен после титров.
Читать:
Сам себе солитер. Рецензия на фильм «Веном»
Благо, на главную роль выбрали Дакоту Джонсон, которая старается все же находиться над схваткой – ей идет образ, но не слепой провидицы, которой ей предстоит стать, а язвительной тридцатилетней жительницы мегаполиса. Которая в силу возраста не носит заниженные джинсы (не все герои носят плащи!) и нехотя, местами неловко и комично, ввязывается в спасение невинных душ.
обсуждение >>