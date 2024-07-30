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Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке

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30 июля 2024
Российский прокат готовится покорять «Империя» — новый фарс режиссера «Суперзвезды» и «Малыша Кенкена», отмеченный на Берлинале призом жюри. Как Брюно Дюмон приземлил «Звездные войны» во французской глубинке, наблюдала Дарья Тарасова.

Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке

Может показаться, что в глухой деревушке на севере Франции ничего не происходит. Рыбак Джони (Брэндон Влиге) каждый день заводит моторную лодку и устремляется в море за лобстерами, пока на пляже веселятся туристы. Мало кто знает, что на Джони висит огромная ответственность: следить за сынишкой Фредди двух лет от роду. И дело не в том, что уход за ребенком — задача не из простых: в теле мальчугана заперт мессия, который вскоре должен подарить внеземной цивилизации Нулей светлое будущее (порабощение Земли). У человечества, впрочем, есть надежда: раса Единиц под предводительством Королевы (Камилль Коттен) не готова уступить силам зла планету без боя. Так что рыцари обеих сторон селятся в телах местных деревенщин и пытаются отбить друг у друга ничего не подозревающее дитя.

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В шоу «Кенкен и инопланетяне» Брюно Дюмон уже представлял жителей Па-де-Кале, уверенных, что их телах занимают пришельцы. Так режиссер «В тихом омуте» и двух абсурдных байопиков Жанны д’Арк развивал вселенную своего первого сериала, выросшего из абсурдной пародии на «Настоящего детектива» и иже с ним. В «Империи» Дюмон снова зашел на территорию неземного, одаривая китчевой усмешкой целый жанр (и не один) и предлагая взглянуть на тему пришельцев с иного угла.

Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке

Балом Нулей правит Вельзевул (Фабрис Лукини); в людском обличье это престарелый балагур, обожающий, когда антропоморфные слуги танцуют под джаз. Его верные лакеи — недавно приехавшая в деревеньку Лин (Лина Кудри) и Джони, а космический корабль уж очень похож на Версаль. Светлой Королеве бьют поклоны Джейн (Анамария Вартоломеи из «События») и взбалмошный Руди (Жюльен Манье), то и дело рассекающий недругов лазерным клинком. Флот империи Единиц напоминает уже Сент-Шапель (на самом деле — дворец в Казерте). Где-то на перефирии маячат знакомые по «Кенкену» Бернар Прюво и Филипп Жор в тех же расследовательских амплуа.

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«Империю» нельзя назвать пародией на что-то конкретное, хотя, конечно, в голову приходят аттракционы Джорджа Лукаса: в фильме есть и соответствующее оружие, и местная принцесса Лея, и империалистические замашки воюющих сторон. Сам Дюмон отмечает, что прицельная расправа с конкретными фильмами ему не очень интересна. В картине сливаются две несовместимые жанровые формулы: голливудский космический сай-фай и авторская социальная драма со всеми присущими ей натуралистическими проявлениями. Без конкретики, но с пафосом деревенщины легким движением лазерного меча превращают космооперу в звездофарс.

Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке

Дюмон же в присущей ему манере выдает абсурдные гэги на соответствующую тематику. Нули и Единицы отвешивают направо и налево книксены, а в перерывах между «битвами» оппоненты сношаются в поле. С экрана звучат невероятные языки, напоминающие записанные задом-наперед диалоги из «Твин Пикса». Спецэффекты поражают помпезностью, но при этом службу светлой и темной коронам почтенно несут лишь местные забулдыги на белых конях (у Дюмона, кажется, фетиш на неконвенциональную маскулинность). Контраст эпического с деревенским, сдобренный галактическим сюром, цепляет лишь первую половину фильма, а после кажется уже почти натянутым. Пародийные приемчики легко просекаются и дальше идут по кругу.

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Стоит закрыть глаза на вселенский размах иронии — и фильм оказывается банальной историей бинарной борьбы. Таковы же, по сути, и «Звездные войны», просто сюжетные надстройки у них поизощреннее. У Дюмона безусловное Добро противостоит великому Злу, божественное в средневековом антураже сталкивается со столь же внеземным, но уже инопланетным, женское начало выступает противовесом мужскому — и так далее. Постановщик эту простоту только подчеркивает, наделив антиподов именами-цифрами. Человечество же остается где-то на обочине — и пусть: всевышние разберутся.

«Империя» в кинотеатрах с 1 августа.

«Империя»

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обсуждение >>
№ 5
Angelika77   25.02.2024 - 13:04
... а скрины выглядят немного абсурдно, не понятно что за летающий дворец, точнее замок. зачем корабль делать в таком виде...? читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   20.02.2024 - 18:15
Такое кино обожаю, когда есть с чего посмеяться. Обязательно буду смотреть. читать далее>>
№ 3
Виктор Липецк   20.02.2024 - 17:04
начало трейлера максимально простенькое, но под конец не ожидал увидеть полноценные "звездные войны". очень любопытно выглядит! читать далее>>
№ 2
Виталий Пекарев   20.02.2024 - 16:54
Сам фильм мне не очень зашёл, но от французской озвучки не мог оторваться. Так приятно слышать этот язык. Наверное стоит смотреть такое только в оригинале читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   20.02.2024 - 12:58
Очень необычный фильм, редко подобное смотрю. Уэс Андерсон и Джармуш похожее кино снимают. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке фотографии
Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке фотографии
Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке фотографии
Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке фотографии
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