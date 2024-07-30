Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке

Российский прокат готовится покорять «Империя» — новый фарс режиссера «Суперзвезды» и «Малыша Кенкена», отмеченный на Берлинале призом жюри. Как Брюно Дюмон приземлил «Звездные войны» во французской глубинке, наблюдала Дарья Тарасова.
Может показаться, что в глухой деревушке на севере Франции ничего не происходит. Рыбак Джони (Брэндон Влиге
) каждый день заводит моторную лодку и устремляется в море за лобстерами, пока на пляже веселятся туристы. Мало кто знает, что на Джони висит огромная ответственность: следить за сынишкой Фредди двух лет от роду. И дело не в том, что уход за ребенком — задача не из простых: в теле мальчугана заперт мессия, который вскоре должен подарить внеземной цивилизации Нулей светлое будущее (порабощение Земли). У человечества, впрочем, есть надежда: раса Единиц под предводительством Королевы (Камилль Коттен) не готова уступить силам зла планету без боя. Так что рыцари обеих сторон селятся в телах местных деревенщин и пытаются отбить друг у друга ничего не подозревающее дитя.
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Триумф похитителей тел: фильмы Берлинале-2024, которые стоит запомнить
В шоу «Кенкен и инопланетяне
» Брюно Дюмон
уже представлял жителей Па-де-Кале, уверенных, что их телах занимают пришельцы. Так режиссер «В тихом омуте
» и двух
абсурдных байопиков
Жанны д’Арк развивал вселенную своего первого сериала, выросшего из абсурдной пародии на «Настоящего детектива
» и иже с ним. В «Империи
» Дюмон снова зашел на территорию неземного, одаривая китчевой усмешкой целый жанр (и не один) и предлагая взглянуть на тему пришельцев с иного угла.
Балом Нулей правит Вельзевул (Фабрис Лукини
); в людском обличье это престарелый балагур, обожающий, когда антропоморфные слуги танцуют под джаз. Его верные лакеи — недавно приехавшая в деревеньку Лин (Лина Кудри
) и Джони, а космический корабль уж очень похож на Версаль. Светлой Королеве бьют поклоны Джейн (Анамария Вартоломеи
из «События
») и взбалмошный Руди (Жюльен Манье
), то и дело рассекающий недругов лазерным клинком. Флот империи Единиц напоминает уже Сент-Шапель (на самом деле — дворец в Казерте). Где-то на перефирии маячат знакомые по «Кенкену» Бернар Прюво
и Филипп Жор
в тех же расследовательских амплуа.
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Рецензия на «Суперзвезду» с Леей Сейду
«Империю» нельзя назвать пародией на что-то конкретное, хотя, конечно, в голову приходят аттракционы Джорджа Лукаса
: в фильме есть и соответствующее оружие, и местная принцесса Лея, и империалистические замашки воюющих сторон. Сам Дюмон отмечает, что прицельная расправа с конкретными фильмами ему не очень интересна. В картине сливаются две несовместимые жанровые формулы: голливудский космический сай-фай и авторская социальная драма со всеми присущими ей натуралистическими проявлениями. Без конкретики, но с пафосом деревенщины легким движением лазерного меча превращают космооперу в звездофарс.
Дюмон же в присущей ему манере выдает абсурдные гэги на соответствующую тематику. Нули и Единицы отвешивают направо и налево книксены, а в перерывах между «битвами» оппоненты сношаются в поле. С экрана звучат невероятные языки, напоминающие записанные задом-наперед диалоги из «Твин Пикса
». Спецэффекты поражают помпезностью, но при этом службу светлой и темной коронам почтенно несут лишь местные забулдыги на белых конях (у Дюмона, кажется, фетиш на неконвенциональную маскулинность). Контраст эпического с деревенским, сдобренный галактическим сюром, цепляет лишь первую половину фильма, а после кажется уже почти натянутым. Пародийные приемчики легко просекаются и дальше идут по кругу.
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«В тихом омуте» — еще один сатирический фильм Дюмона
Стоит закрыть глаза на вселенский размах иронии — и фильм оказывается банальной историей бинарной борьбы. Таковы же, по сути, и «Звездные войны», просто сюжетные надстройки у них поизощреннее. У Дюмона безусловное Добро противостоит великому Злу, божественное в средневековом антураже сталкивается со столь же внеземным, но уже инопланетным, женское начало выступает противовесом мужскому — и так далее. Постановщик эту простоту только подчеркивает, наделив антиподов именами-цифрами. Человечество же остается где-то на обочине — и пусть: всевышние разберутся.
«Империя» в кинотеатрах с 1 августа
.
«Империя»
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