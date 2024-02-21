Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Нечисть»: Мешок с призраками

Рецензии на фильмы >>
21 февраля 2024

В прокат выходит «Нечисть» — британский фильм ужасов режиссера Альберто Корредора, про призрака, которого беспокоят живые люди. В основу сценария полнометражного фильма легла короткометражка Корредора с таким же названием (в оригинале «Baghead» — голова в мешке). Местом действия была Англия, а главной локацией – паб, однако в новом фильме история разворачивается хоть и в таком же баре в британском стиле, но уже в Берлине. В главной роли — англичанки, которая едет в Германию в поисках ответов о своем прошлом и семье, а попадает в ловушку потусторонних сил – известная по «Ведьмаку» актриса Фрейя Аллан.

«Нечисть»: Мешок с призраками

В «Нечисти» ее персонажа зовут Айрис, она сирота на грани полнейшего банкротства — вместе с верной подругой по детдому Кэти (Руби Баркер) ищет любые способы заработать. В минуту сильнейшего отчаяния девушка узнает, что умер ее отец, оставив ей кое-что в наследство. Вместе с подругой Айрис отправляется в путешествие, и обнаруживает, что теперь владеет старинным заброшенным пабом. Странноватый поверенный (Нед Деннехи) убеждает героиню продать имущество, но он принимает решение задержаться и осмотреться — в тот же вечер в паб заглядывает Нил (Джереми Ирвин), молодой человек, одержимый идеей проникнуть в какую-то тайную комнату паба и поговорить с какой-то женщиной. Зритель уже видел его в прологе, когда с такой же просьбой он обращался к отцу Айрис (Питер Муллан). Мужчина в просьбе отказал, несмотря на предложенные деньги, а вот его дочь, нуждающаяся в средствах и понятия не имеющая, какие опасности таит подвал и его обитательница, соглашается. Оказывается, в темном каменном склепе живет в заточении существо с мешком на голове, способное не просто общаться с мертвыми, но и вызывать их в мир живых. Нил жаждет встречи со скоропостижно скончавшейся женой, но у всего есть цена – и в данном случае героям придется дорого заплатить за диалоги с призраками.

«Нечисть»: Мешок с призраками

Сюжет отдаленно напоминает недавний хоррор «Два, три, демон, приди!» — по крайней мере, по механике взаимодействия живых с мертвыми. Тут тоже можно пообщаться с покойником и также в течение ограниченного времени, чтобы не давать духу слишком уж много свободы. Однако в «Нечисти» с того света приходят не случайные люди, а те, кого хочется увидеть. К тому же существует весьма стройная и продуманная авторами легенда появления данной аномалии, объясняющая некоторые правила поведения. Конечно, герои их тут же нарушают, что толкает их к неминуемому противостоянию со сверхъестественным.

Читать Рецензия на фильм «Два, три, демон, приди!»

Есть в фильме и драматичный твист, еще посреди действа переворачивающий некоторые представления о персонажах и их мотивах с ног на голову. И не менее сбивающий с толку — в хорошем смысле — финал. С одной стороны — очевидно, не хэппи-энд, но с другой — все зависит от угла зрения и восприятия. В каком-то смысле, в этой картине куда более жалко, собственно, «нечисть», а не живых, которые терзают ее просьбами в попытке оправдать собственные поступки, очистить совесть и искупить грехи. Сказать то самое последнее слово, которое все мы никогда не успеваем произнести близким, когда их теряем. Чистой воды эгоизм, и в данном случае столь пренебрежительное отношения к потустороннему миру будет наказано.

«Нечисть»: Мешок с призраками

Картинка в «Нечисти» получилась очень атмосферной. Казалось бы, никаких нововведений — сколько мы видели этих темных подвалов — но тот факт, что находится он внутри настоящего паба, кажется весьма ироничной и оригинальной находкой. Сама обстановка питейного заведения, заставленного будто бы старинной деревянной мебелью, припорошенной пылью, со стенами, увешенными поблекшими фотографиями, указывает на некоторое мистическое и древнее присутствие. Свет едва пробивается сквозь тусклые, давно не мытые окна, а внизу его нет и вовсе, так что героям вместе со зрителями приходится вглядываться в темноту в тревожном ожидании скримеров. И они обязательно будут, тем более что гримеры потрудились на славу, создавая целую галерею духов и призраков, до поры до времени скрывающихся под надетым на голову их проводника мешком.

«Нечисть» в прокате с 22 февраля.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   21.02.2024 - 16:29
Обязательно буду смотреть, на первый взгляд представляется крутым ужастиком с уже известной актрисой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Хоррор «Два, три, демон, приди!» назван лучшим фильмом Австралии
Третий «Лед», «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом и еще 11 фильмов февраля
Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России
Фрейя Аллан сталкивается с ведьмой в трейлере «Нечисти»
Хоррор «Два, три, демон, приди!» обзаведется сиквелом
«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых
Смертельное рукопожатие: финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»
Молодёжная вечеринка открывает портал в потусторонний мир в трейлере фильма «Два, три, демон, приди»
Поиск по меткам
Британское киноНаталия ГригорьеваХоррор
персоны
Фрейя АлланРуби БаркерНед ДеннехиДжереми ИрвинАльберто КорредорПитер Муллан
фильмы
ВедьмакДва, три, демон, приди!Нечисть

фотографии >>
«Нечисть»: Мешок с призраками фотографии
«Нечисть»: Мешок с призраками фотографии
«Нечисть»: Мешок с призраками фотографии
«Нечисть»: Мешок с призраками фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Спартак»

Скорбим

Владимир Самсонов
20 февраля ушёл из жизни режиссёр-мультипликатор Владимир Самсонов.
Владимир Макеранец
20 февраля ушёл из жизни оператор Владимир Макеранец.
Лейла Шарипова
19 февраля ушла из жизни певица Лейла Шарипова.
Константин Воробьёв
18 февраля ушёл из жизни сценарист Константин Воробьёв.

День рождения >>

Вера Алентова
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Оксана Скоропад
Анвар Халилулаев
Корбин Блю
Эшли Грин
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Скаут Тейлор-Комптон
Дженнифер Лав Хьюитт
Аунджаню Эллис
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Выживут только любовники
драма, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, Греция, 2013
Свет
драма
Россия, 2023
Рыбка Поньо на утёсе
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2008
Детектив Табо
детектив, детский фильм, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Любовь без памяти
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Нечисть
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Природа любви
драма, комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2023
Сезон охоты. Суперкоманда
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Командир
биография, драма, исторический фильм, мелодрама
Россия, 2024
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?