Природа любви: Философия и пивко

В российском прокате канадская комедия «Природа любви» (Simple comme Sylvain) — история женщины с философским образованием, бросившей тусовку снобов ради обаятельного и диковатого деревенского парня, который вину предпочитает пиво, а стенаниям по Спинозе — уфологию. Премьера ленты Моньи Шокри состоялась год назад в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Никаких призов тогда «Природа любви» не получила. Оно и неудивительно: вряд ли жюри смотра могли понравиться подколы в адрес профессиональных интеллектуалов.
Вечерние посиделки интеллигентов — страшная штука. В гостиной куролесят дети, оставленные под присмотром мультиков, а на кухне две супружеские пары уничтожают вторую (может, третью) бутылку вина. В том, что компания подобралась в высшей мере достойная, сомневаться не приходится: немного захмелев, четверо тут же начинают обсуждать высокие материи. В основном, авторитаризм и философию Спинозы. Бросаются радикально «зелеными» лозунгами, мол, «человечество — худшее, что случалось с планетой». Что ни тезис, то готовая программа для каноничного студенческого мятежа. Кстати, «Природа любви» разговаривает на самом протестном языке мира, французском — это кино не просто канадское, а квебекское, региональное. В нем свои правила. Среди участников пьяной дискуссии женщина Софи (Магали Лепин-Блондо
) — профессор философии, читающая лекции для пенсионеров в местном университете. У нее есть муж Ксавье (Франсис-Вильям Реом
) — стареющий, но еще вполне дееспособный креакл, заглядывающийся на нечаянно нагрянувшую к столу красавицу в состоянии затяжного развода. Софи реагирует на внезапное увлечение мужа стоически, в духе свободных отношений. Подкалывает его: ну что, переспал бы с ней? А если бы вы были последними мужчиной и женщиной на планете? Ксавье уверенно объявляет, что ему уж точно не стоит становиться последним мужчиной. Для человечества будет лучше, если эту роль возьмет на себя большой, злой и неотесанный мужлан. У него хотя бы руки из правильного места растут. Библейский Адам все-таки в первую очередь должен познать Еву, и только потом манифесты феминизма от белл хукс
.
Главная беда, что эти рассуждения перед сном происходят «через стеночку»: Софи и Ксавье друг друга очень ценят, но спят порознь. Не видятся неделями, потому что у каждого своя жизнь. Обмениваются умными подарками, например, книжками про философию Гастона Башляра
. Софи даже назвать мужа мужем нормально не может, каждый раз осекаясь и вставляя идеологический правильный термин «партнер». Уверенность в правильности такого союза оставит женщину на природе — в недавно купленном по случаю загородном шале. Надышавшись свежим воздухом, Софи впадает в несвойственную ей истерику со слезами, соплями и придыханиями. Дойти до такого состояния «помог» прораб Сильвен (Пьер-Ив Кардинал
), приехавший починять домик: в грубой манере раскритиковал покупку Софи и ее мужа, заявив, что дача во всех смыслах дрянная и скоро развалится. Говорил про недвижимость, но умница Софи поняла по-своему, наимплицировав всякого в контексте своего несчастливого брака.
Сильвен бородат и грубоват, предпочитает кардиганам рабочие рубашки в клетку, да и гоняет по деревне не на дружелюбном гибриде, а на здоровенном пикапе. Но сердце у него доброе: увидев, что клиент находится в расстроенных чувствах, приглашает Софи выпить пива в местном шалмане. Прослушанная песня Scorpions, выкуренная (сегодня — можно) сигарета и несколько бутылок евролагера делают свое дело: в ночи уже не понятно, кто кого тащит в койку. Софи изменяет мужу в том же домике, который Сильвен собирался ремонтировать. А на утро с ужасом понимает, что это, похоже, была не интрижка — парень ей реально нравится, и она хочет видеть его как можно чаще. У деревенского на все руки мастера та же проблема: втюрился в столичную девчонку по заветам «Барышни и хулигана»
.
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Она пытается понять свои чувства через философию Шопенгауэра и многих прочих классиков. Он собирает ей в столярке полку для книг, говорит «звОнит» и готов хоть завтра познакомить со своей мамой. Софи киснет на семейных ужинах, наполненных агрессивными спорами о художественной ценности произведений Дэмьена Херста
, мучается, но каждую секунду мечтает об отъезде назад в шале. А еще срывается на своего интеллигентного мужа, когда он видит из окна машины провинциалов и начинает отпускать шуточки об их внешнем виде и умственных способностях. Несмотря на присущую своему статусу «левизну», Ксавье глубинных канадцев не любит и побаивается. Предчувствует, быть может, что один из этих простаков уже вот-вот уведет у него жену?
Хотелось бы видеть лица членов жюри Каннского фестиваля (и особенно — президенствующего в том году Рубена Эстлунда
, режиссера «Треугольника печали»
), когда на экране появилась «Природа любви». В том, что они все еще способны к реальной самоиронии, уже есть некоторые сомнения. Монья Шокри не первый год в кино и многое успела понять об этой тусовке на своем опыте. Играла в фильмах самых разных жанров: от страдальческих фестивальным драм о трудностях транс-перехода («И все же Лоранс» Ксавье Долана
) до откровенного трэша про зомби-деревенщин («Голодные Z»
). И вот теперь, вооружившись несомненным и самобытным талантом оператора Андре Тюрпена
, она представляет собственную версию конфликта духовно богатых личностей и не отравленных городскими фокусами «реднеков». Хотя Сильван — скорее не «реднек» по своему образу, а «каджун». Тоже парень природный, работящий, но куда менее замороченный в некоторых вопросах. Остро стоящий в США и Канаде миграционный кризис он характеризует просто: чего вы к этим «понаехавшим» привязались? У нас вон работает один — все на совесть делает. Опять же, в отличие от окружения Софи, предпочитающего лица посложнее и нимфеток помоложе (с девушками брата главной героини есть пара убийственных шуток), деревенский супергерой-любовник действительно что-то знает о любви и верности. Хотя и со своими тараканами: принципы Домостроя в Канаде тоже имеют место. Еще Сильван, имеющий в своем окружении статус умного парня, интересуется НЛО и другими видами конспирологии. Но так ли это важно, если Софи за ним — как за каменной стеной? Стрелять из ружья научит, сантехнику в доме починит, поцелует где нужно и когда нужно — и это куда ближе к здоровым отношениям, чем нерегулярные симпосии с мужем-душнилой.
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Жить бы этим двум долго и счастливо — притереться и горя не знать. От фильма, сочетающего в себе почти эротическую откровенность и женскую искренность «Бриджит Джонс»
, нормально ждать хэппи-энда. Но «Природа любви» — не просто смешной ромком с элементами сатиры, но еще и нетривиальное рассуждение о, собственно, специфике высокого чувства. Прогрессивный супружеский проект, показанный на примере Софи и ее мужа, комфортен, но быстро лишает отношения столь необходимых страстей. В сетях Сильвана — искра-буря-безумие, а еще скандалы, собственничество и абьюз. Причем с двух сторон. «Любовь — это война»
, — сказали в «Госпоже Кагуе»
. Мирного решения не будет, кто-то кому-то обязательно проиграет. Когда Софи и Сильван осознают это, «Природа любви» неожиданно легко превращается из злой романтической комедии в реальное философское изыскание о природе и последствиях отношений. Очень в духе мифа об андрогинах из «Пира» Платона. Или цитат из пацанских пабликов — тут кому что больше нравится.
«Природа любви» в кинотеатрах с 22 февраля.
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