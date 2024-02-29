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«Границы безумия»: Предъявите ваши тайны

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29 февраля 2024
В российский прокат выходят «Границы безумия» — такой игрой слов отечественные дистрибьюторы назвали дебютный полнометражный фильм испанцев Алехандро Рохаса и Хуана Себастьяна Васкеса (в оригинале Upon Entry — что-то вроде «По прибытии»). Пара пытается вполне легально пересечь американскую границу, но оказывается на эмоциональном допросе в миграционной службе. Есть, от чего сойти с ума, — и не только от естественного волнения и страха, но и оттого, какие секреты могут всплыть во время разговора.

«Границы безумия»: Предъявите ваши тайны

Диего (Альберто Амманн) и Елена (Бруна Куси) садятся в такси — они пара, едут в аэропорт, в радостном и волнительном предвкушении долгого, но долгожданного полета из Испании в США. Там, а конкретно в Майами, герои планируют жить — у них на руках миграционные визы. Дело за малым — пройти контроль в Нью-Йорке и не опоздать на стыковочный рейс. Диего, кажется, нервничает чуть больше: то думает, что забыл паспорт, то глотает в туалете самолета какие-то капли, пока девушка мирно спит в ожидании посадки, то высматривает пограничника поприветливее, чтобы пройти побыстрее и не вдаваться в цели визита. К несчастью, неприятности возникают, и молодых людей просят пройти для дополнительного то ли досмотра, то ли допроса. Так они оказываются в комнате без окон, где Диего и Елене — вместе и по-отдельности — разные суровые миграционные офицеры будут задавать неудобные вопросы. И окажется, что Елена знает далеко не всё о своем партнере.

«Границы безумия»: Предъявите ваши тайны

«Границы безумия» — камерный психологический триллер, полностью построенный на актерской игре. Всё напряжение, саспенс кроются в диалогах, которые становятся, по мере развития действия, более нервными, жесткими и грубыми. Всплывает и политический контекст: ведь Диего — не испанец, а венесуэлец, отчаянно не желающий возвращаться на раздираемую вооруженными конфликтами родину. Впрочем, он этого и не скрывает — однако помимо черного и белого, правды и лжи, есть серая зона умолчания и недоговоренностей. Это вовсе не является, в случае героя, доказательством нелюбви или, того хуже, откровенного предательства, но способно посеять в голове возлюбленной зерно сомнения. И оно точно даст плоды.

«Границы безумия»: Предъявите ваши тайны

Давящая атмосфера несвободы, в которую временно помещают героев — нельзя выходить, нет ни еды, ни воды, только страх и непонимание — создает дополнительный смысловой фон. Ощущение уязвимости вкупе с требованием быстро и внятно отвечать на вопросы, от которых зависит твоя судьба, мгновенно превращают радостных влюбленных, еще минуту назад окрыленных мыслями о светлом будущем, в подсудимых на неведомом процессе. Елене нечего скрывать — и она даже пытается, в отличие от Диего, отстаивать свои права, но ей предстоит узнать то, что может полностью изменить дальнейшую жизнь — и это знание останется с ней даже после обескураживающего хеппи-энда. Интересен и другой возникающий по ходу эффект: Диего, во многом благодаря игре Альберто Амманна, не выглядит злодеем, даже когда вскрывается некоторая постыдная тайна. В искренность его чувств и намерений по-прежнему верьшь, ведь иногда безысходное положение и реальные чувства не являются взаимоисключающими факторами, и стремление обрести новую родину не означает, что отношения с Еленой были продиктованы только корыстью — ведь возможно и чудесное совпадение.

Читать Рецензия на испанский хоррор «Дитя тьмы»
Как бы то ни было, для героев финал оказывается открытым. А для зрителей, особенно, кажется, сегодняшних российских, весь фильм — предельно актуальным, а оттого еще более жутким. Чем более открыт и доступен мир, тем более пристально следят за людьми, решившимися его исследовать. Власть, даже сиюминутная, как в случае с паспортным контролем и в целом пересечением каких-либо границ, развязывает руки тем, кто ей обладает, позволяя иногда манипулировать чувствами и судьбами, буквально сводя с ума парой попавших в самое больное вопросами. «Границы безумия» не сводятся к личной истории героев — это еще и весьма точное высказывание на тему свободы, безопасности и их цены.

«Границы безумия» в прокате с 29 февраля.


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№ 1
Виталий Пекарев   29.02.2024 - 18:56
Жуткий фильм. Намного страшнее любого ужастика, потому что сам можешь оказаться в такой истории. Сложно выбраться из лап людей, которые имеют над тобой власть читать далее>>
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«Границы безумия»: Предъявите ваши тайны фотографии
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