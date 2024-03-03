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«Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя

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3 марта 2024

В российский прокат незаметно прокрался кинематографический бриллиант 2023 года – «Прошлые жизни», первая полнометражная работа режиссера и сценариста Селин Сон. Премьера состоялась на «Сандэнсе», а в феврале картину показали в рамках Берлинского фестиваля – к этому моменту у нее уже было две номинации на «Оскар», за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. Весьма впечатляющий путь для дебюта – впрочем, более чем заслуженный. Простая, камерная, немноголюдная и немногословная история при этом — наполненный глубоким смыслом портрет поколения.

«Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя

Девочке На Ен 12 лет, она живет в Корее с папой-режиссером и мамой-художницей, ходит в школу и влюблена в одноклассника Хэ Сона. Они сидят за одной партой, гуляют после уроков, соревнуются в оценках – Хэ Сона веселит, как легко может расплакаться одноклассница из-за оценок, он вообще частенько видит ее слезы, которых она в его присутствии не стесняется. На Ен даже признается маме в своей симпатии. Жаль, что совсем скоро ее семье придется уехать – родители приняли решение перебраться в Канаду. Неловкое прощание на лестнице, и школьники расстаются. Спустя 12 лет На Ен, поменявшая имя на Нора Мун (Грета Ли) и успевшая переехать в Нью-Йорк, случайно обнаружит, что Хэ Сон искал ее в соцсетях. Они возобновят общение, но встретятся лишь спустя еще 12 лет, когда парень – уже мужчина (Тео Ю) – приедет в отпуск в США.

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Герои то и дело пересказывают друг другу и вспоминают красивую и романтичную, но грустную, как и их история, корейскую легенду про инь и янь, про родственные души и их переселение – дескать, люди обязательно встречают кого-то, кого знали в прошлых жизнях, вновь и вновь, но лишь спустя 8000 таких встреч, осознанных или мимолетных, перерождаются в тех, кому, наконец, суждено пройти путь вместе. С этого рассказа Нора начинает свое знакомство с Артуром (Джон Магаро), писателем, как и она, и ее будущим мужем. Эту же легенду потом припомнит и Хэ Сон, в очередной раз прощаясь – «а вдруг это наша прошлая жизнь, как думаешь, кто мы в настоящей?». На этот, как и на многие другие вопросы, нет и не может быть ответов. Артур забеспокоится, и Нора будет утешать его, говоря, что он – ее жизнь и ее выбор. А Хэ Сон уточнит, что для него она была, есть и будет той, которая уходит. Для Артура – той, которая осталась, спустя 8000 встреч. Символизм цифр пронизывает все повествования, плотно замешанное на мультикультурном бэкграунде героини и, думается, постановщицы, американки корейского происхождения.

«Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя

Троих героев и дождливого Нью-Йорка оказывается вполне достаточно, чтобы рассказать историю, может быть, трагической в масштабах одной человеческой жизни, но, по сути, светлой и грустной любви, случившейся и одновременно так и не произошедшей. Тех мальчика и девочки давно нет, а мужчина и женщина живут так, как должны – есть то, ничего уже не изменить. Их объединяет язык, воспоминания и – теперь – поездка к Статуе Свободы, у которой Нора не бывала даже с Артуром. Они счастливы: по-своему, вместе и по-отдельности.

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Фоном читается еще и умещенная в небольшой хронометраж, но по масштабу – безусловно, поколенческая сага. Здесь и про неустроенность, и про мечты, которым не суждено сбыться, и про новые желания и цели, трансформирующиеся с возрастом. И про тоску по утерянной родине, которую Нора видит в друге детства, рассуждая о том, как сильно он, кореец из Кореи, отличается от ассимилировавшихся корейских американцев, от нее самой. И про эмиграцию, заполняющую все пустоты и достающуюся такой ценой, которую ничто не может перебить. И про десятилетних, двадцатилетних и тридцатилетних – молодых в каждом из этих периодов, но по-разному молодых. Сколько было прошлых жизней, сколько их будет еще впереди – никто не знает. На деле есть только одна —сегодняшняя.

«Прошлые жизни» в кинопрокате с 29 февраля.


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