«Дюна: Часть 2». Все черви в гости будут к нам

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3 марта «Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя Друзья детства, когда-то влюбленные друг в друга, встречаются вновь через 24 года

29 февраля «Границы безумия»: Предъявите ваши тайны Испанский триллер про то, что пограничников не обманешь

28 февраля «Аквариум»: Что важнее – свобода или безопасность? Грустная антиутопия с Филимоновым, Урсуляк и Еленевым в главных ролях