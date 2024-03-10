Балы, красавицы, мажоры, катера: 5 причин посмотреть продолжение «Холопа»

В онлайн-прокат вышел «Холоп 2» – не менее успешное продолжение кассового хита Клима Шипенко, в котором уже мажор в исполнении Милоша Биковича занимается перевоспитанием капризной героини Аглаи Тарасовой. Сиквел успел собрать в кинотеатрах почти 4 млрд рублей, что превысило показатели оригинала, задавшего рекордную планку для российских комедий. Если вдруг вы пропустили офлайн-прокат фильма, то рассказываем, почему его стоит посмотреть дома.
Эффектный въезд в историю
Во втором «Холопе» сюжет строится вокруг избалованной дочки чиновницы Кати (Тарасова), чье хамское поведение буквально сбивает с ног перевоспитавшегося в первой части Гришу (Бикович). Катя весело и, естественно, с большим количеством алкоголя отмечает свой день рождения, после чего садится на руль, но не машины, а катера, на котором по каналам Петербурга лихо скрывается от полицейской погони. Для съемок этой сцены на Заячьем острове специально построили целое кафе, в которое по сюжету спокойно проводит время герой Биковича, пока в него не врезается катер Кати. За рулем нестандартного для таких киносцен транспортного средства была сама Аглая Тарасова, правда, управляла катером ее дублерша Нина. «Это была первая подобная сцена в моей карьере, мне очень понравилось. За мной ездили полицейские лодки, лодки с операторами, огромный корабль с режиссером, плейбеком и всей группой. Правки по гриму мне приходилось делать самой, в катере на воде, который качался. Это было лето, центр Петербурга, сотни людей просто стояли на мостах и на берегу и смотрели: всем интересно, как происходит съемочный процесс. Было ощущение, что мы в театре
», – рассказывала Тарасова.
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Рецензия на фильм «Холоп-2»
Дебют Аглаи Тарасовой на балу
Но это не единственное, что актрисе пришлось впервые сделать именно на съемочной площадке «Холопа 2». Фильм стал для нее также дебютом в костюмном проекте. Одна из самых масштабных сцен картины – бал, который снимали в Мраморном дворце и где было задействовано более 200 актеров массовки. Специально для этой сцены Тарасовой и Биковичу пришлось не только научиться правильно выполнять сложные хореографические элементы, но и делать это в довольно тяжелых костюмах. Актриса признавалась, что в корсете было жарко и тесно передвигаться, и она не представляла, как девушки прошлых эпох могли порхать на балах в такой одежде. Кстати, цветовая палитра гостей этого бала была тщательно проработана художниками по костюмам. Если большинство девушек одеты в светлые тона с золотыми тонами, то на героине Аглаи Тарасовой с ее ярким платьем сделан особый – изумрудный – цветовой акцент.
Новая версия сказки про «Золушку»
Естественно, масштабный бал вплетен в художественную канву второго «Холопа», где Катю перевоспитывают уже не крестьянской деревней, когда-то перевернувшей представления о мире и себе в нем Гриши, а новой версией сказки про Золушку. Катя здесь становится нелюбимой падчерицей строгой мачехи (Мария Миронова
), которая мечтает выдать за Гришу родную дочь (Ольга Дибцева
). Но придуманная «перевоспитателями» фортуна меняет планы, и вот уже именно Катя оказывается на том самом балу – под руку с героем Биковича. «Самое главное, что нам надо понимать, что перед нами сказка. И моя задача была действительно создать сказочный образ Золушки. Во многом я вдохновлялся иллюстрациями гениального художника Валентина Конашевича к сказке Шарля Перро. Мы хотели добавить эту сказочность в костюмы Кати, чтобы она была принцессой, даже находясь в деревне»
, – рассказывает художник по костюмам Олег Матрохин
. Кстати, то самое изумрудное платье по сюжету Катя шьет сама. И так как она попала в сказку из современного мира, то и в наряде проявила фантазию и актуальный дизайнерский подход. Матрохин отмечает, что костюм для бала, который они придумывали вместе с режиссером Климом Шипенко, является посвящением британскому модельеру Вивьен Вествуд
. «Она всю жизнь вдохновлялась и играла в XVIII век, постоянно его деконструируя
», – резюмирует художник.
Отсылки к «Гусарской балладе» и «Марии-Антуанетте»
Помимо «Золушки» в новом «Холопе» можно найти еще множество отсылок. Для той же сцены бала Шипенко, как признавался, пересмотрел все экранизации «Анны Карениной», «Войну и мир» и даже «Марию-Антуанетту
» Софии Копполы
. Однако героиня Тарасовой в фильме участвует и практически в батальных сценах, где чувствуются отсылки и к комедии Эльдара Рязанова
«Гусарская баллада
». «Изначально мы думали сделать более исторические образы 1812 года, но потом решили создать свой уникальный код. В нашем фильме скомбинировали разные эпохи, поэтому не получится с точностью сказать, где референс к Наташе Ростовой, где к Марии-Антуанетте
», – интригует художник по гриму Любовь Егорова
. В батальных сценах, кстати, принимали участие более 300 исторических реконструкторов русской и французской армий, 50 человек кавалерии и столько же трюковых лошадей. Члены съемочной группы рассказывают, что реконструкторы настолько вжились в роль, что отдавали друг другу команды на французском, даже когда были вне кадра. Что и неудивительно, ведь декорация с холмами, где проходили батальные сцены, растянулись на 540 метров.
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Интервью с Милошем Биковичем
Глубокая история перевоспитания
Первый «Холоп» полюбился зрителям за небанальный комедийный формат, в котором рассказана всегда актуальная тема перевоспитания, возможности перемен в людях, даже если они богаты, надменны и реально могут попутать берега, как это случается уже с главной героиней продолжения. Однако один из шоураннеров и сценаристов «Холопа» Антон Морозенко
признавался, что посыл «давайте перевоспитаем девочку» не мог быть отправной точкой. «Для идеи это плоско, как лист картона! И только когда мы нащупали историю рецидива Гриши, истории о том, что сказки не бывает, но сделанной в формате сказки про условную Золушку, стало понятно, что уже есть о чем говорить в сиквеле
», – рассказывал нам
Морозенко. И действительно во втором «Холопе» удалось не только переключить внимание на героиню Аглаи Тарасовой, но и дать возможность глубже раскрыться персонажу Милоша Биковича. И все это сделано с такими же искренним посылом, как и оригинальный фильм, что доказывает зрительский успех «Холопа 2». «К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй. Юмор и зрелищность – главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино, в котором сплетаются история любви и история взросления
», – заключает режиссер Клим Шипенко.
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