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«Демоны дома Гарретов»: Какое время, такое и бремя

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13 марта 2024
В российский прокат выходят «Демоны дома Гарретов» — дебютная полнометражная лента британского режиссера филиппинского происхождения Пэриса Зарсильи. Отчасти автобиографическая, основанная на личном детском опыте постановщика, наблюдавшего, как его мама, приехавшая с родины в Великобританию, отчаянно бьется за лучшее будущее для себя и своего ребенка. К реальной драме матери и дочери в фильме добавлены элементы мистического хоррора, однако эпиграфы в виде цитат из «Бремени белого человека» Киплинга указывают на то, что главной для Зарсильи остается тема колониального прошлого и отголосков имперской истории страны, которая стала его вторым домом.

«Демоны дома Гарретов»: Какое время, такое и бремя

Филиппинка Джой (Макс Айгенманн) с дочерью Грейс (Джейден Боадилья) скитаются по богатым домам в поисках подработки. В деньгах они нуждаются как никогда — нечем заплатить даже за поддельную визу, которая убережет от депортации. И вот однажды женщине удается вытянуть, как ей кажется, счастливый билет. Она почти случайно получает предложение о работе в огромном особняке — за внушительную сумму в конверте ей предстоит убираться в комнатах и в отсутствии хозяйки Кэтрин (Лиэнн Бест) присматривать за ее дядей, парализованным стариком Гарретом (Дэвид Хейман), находящимся в коме и в целом при смерти. Минус лишь в том, что ребенка приходится прятать, а непоседа Грейс то и дело норовит напакостить и выбраться из укрытия, поставив под угрозу их присутствие в доме. Однако из-за своего любопытства именно девочка замечает неладное и сообщает матери, что Кэтрин пичкает больного снотворным, и стоит той уехать, как Джой берется за дело и народными средствами приводит Гаррета в чувства. Тот выглядит милейшим дедушкой, который ласков с девочкой и готов позаботиться о Джой и решить все ее проблемы. Причина симпатии кроется, по его рассказам, в том, что он все детство провел на Филиппинах, а, вернувшись в Британию, его семья забрала с собой няню Глорию, которая практически заменила тогда еще маленькому мистеру Гаррету мать. Сентиментальные и безобидные рассказы на время усыпляют бдительность Джой, а уж Грейс и вовсе радостно соглашается звать нового знакомого «лоло» — дедушкой Гарретом. Впрочем, саму Джой он просит обращаться к себе не иначе как хозяин — и это первый тревожный звоночек.

В доме, покрытом пылью и завешенном тряпками, скрывающими парадные портреты знатных предков-британцев и колониальную мебель и декор, то и дело творится всякая околомистическая дичь. Джой отпаивает мистера Гаррета психотропными зельями, от которых он галлюцинирует и зовет Глорию, Грейс по ночам исследует особняк и видит не только Кэтрин с приступом лунатизма, но и некоторые жуткие вещи, спрятанные в подвале, сама Кэтрин в какой-то момент также отправится в бессознательный трип — и все это сдобрено несколькими классическими скримерами в исполнении в том числе восставшего из комы зловещего старика.

«Демоны дома Гарретов»: Какое время, такое и бремя

Однако жанр в этом случае играет не первостепенную роль — социальный контекст и подтекст в фильме Зарсильи пробивается сквозь все хоррор-узоры. Потихоньку наружу выплывают неприглядные подробности казавшегося идиллическим детства мистера Гаррета, называвшего бедную Глорию чуть ли не матерью, а на деле знатно эксплуатировавшего несчастную женщину, силой вывезенную с родины и ставшую пленницей большого дома, богатой семьи и беззаботной жизни. Тени забытых соотечественников в какой-то момент заполонят особняк, будет казаться, что бежать уже поздно, да и в случае Джой особо некуда. Жертвы оборачиваются злодеями — и наоборот, но все это помогает вечно забитой, живущей в страхе и мучимой кошмарами женщине набраться необходимой храбрости. У нее в рукаве есть козырь, и решение сыграть им в финале картины — хоть формально и открытом — становит жирную точку на пути не только к хорошей жизни, но и к некоторому коллективному бессознательному освобождению от болезненного наследия. Очищение — не только слезами, которые Джой льет и от песен на родном языке в национальном хоре, и от вида Грейс, наконец, шепчущей ей слова любви, но и в каком-то смысле справедливой местью. У белого человека теперь совсем другое бремя.

«Демоны дома Гарретов» в прокате с 14 марта.


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