«Первая дуэль»: Не женское это дело

14 марта в российский прокат выходит захватывающая костюмная драма «Первая дуэль», с легкой ноткой ностальгии рассказывающая о том периоде истории Франции, когда защита чести с помощью оружия была на пике моды. Постановщиком и сценаристом фильма выступил Венсан Перес — актер, номинант премии «Сезар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, для которого это четвертая режиссерская работа в кино. Премьера картины состоялась на международном фестивале в Мюнхене, а затем — в Карловых Варах. Рассказываем, почему это образцовое французское кино, наследующее литературным национальным традициям.
История дуэлей во Франции насчитывает 1000 лет. Несмотря на официальные запреты, такой способ разрешить конфликт или отстоять честь был популярен до окончания Второй мировой. После нанесенного оскорбления у дуэлянта было 48 часов, чтобы сразиться с противником и спасти репутацию. Сатисфакция всегда должна была проходить по строгому регламенту, а к делу подключался целый дуэльный комитет, устанавливавший правила и обеспечивавший тайну как поединку, так и его участникам.
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В начале фильма мы оказывается в Париже 1887 года на спортивном поединке искусных фехтовальщиков. Один из них — месье Клеман Лаказ (Рошти Зем
), имеющий почетное звание «Мастер клинка». Прошедший войну, оставившую отпечаток на его лице, в мирное время он обучает искусству фехтования молодых мужчин, прививая им понятия чести, дисциплины и храбрости – без всего этого невозможно владеть шпагой. Однажды Лаказу приходится дать несколько уроков родному племяннику Адриану (Эдж Ноам
), который, оскорбив видного господина, полковника Луи Бершера (сам Венсан Перес) был вызван на дуэль до первой крови. Увы, молодой человек будет без сожаления убит высокородным противником, после чего Мастер клинка сам захочет воздать Бершеру по справедливости.
Примерно тогда же путь Клемана Лаказа пересекается с суфражисткой мадмуазель Асти де Вальсэр (Дория Тилье
), яростно сражающейся за равноправие женщин. Она пишет письма перфекту Парижа с требованием отменить наполеоновский запрет 1799 года на ношение брюк, критикует корсеты, добивается равной оплаты труда, права голоса, допуска до образования и… фехтования. За её взгляды Асти часто оскорбляют, особенно преуспевает в этом продажный журналист Фердинан Массат (Боннар Дамьен
), который смеясь отказывает ей в дуэли — ведь это исключительно мужская прерогатива. Доказать, что достоинство – не вопрос физиологии, не мужской орган между ног, протофеминистке поможет Клеман Лаказ, сам немного запутавшийся в понятиях «честь» и «месть».
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Новый фильм Венсана Переса отличает, в первую очередь, богатый сценарий, напоминающий объемный, но сильно сокращенный многофигурный исторический роман. Автор нашел важную и не затасканную тему, увязал её с определенным историческим периодом, насытил персонажами и достоверно изобразил как эпоху родной страны, так и нравы её высшего общества. Плотный сюжет позволяет смотреть фильм с разных ракурсов, самостоятельно расставляя акценты и определяя, кто является в нем главным героем. Прокатчики пользуются этой многогранностью, по-разному адаптируя название и тем самым высвечивая разные смыслы. Англоязычный титул «На острие клинка» обнажает романтическую любовь к фехтованию как к благородному занятию и отдает дань поединкам, описанием которых изобилует французская литература. Фильм действительно смотрится как мини-энциклопедия дуэлей: здесь показано пять схваток, не считая сцен тренировок, которым тоже отведено немало экранного времени. Поединки отличаются как по обстановке, так и по типам оружия. Три происходят на шпагах, одна — на пистолетах, а еще одна – на саблях и верхом. Подробности процедуры и сами сражения показаны эмоционально и с определенной долей любования. Вся фехтовальная линия держится на персонаже Рошти Зема, чей герой-одиночка Лаказ владеет клинком в совершенстве.
Оригинальное название ленты «Дело чести» более емкое: оно заявляет главной темой поиск справедливости, заостряет внимание на юридически-правовом и нравственном аспектах конфликтующих сторон. Несложно понять, что в логике фильма значит понятие «честь», стоит ли рисковать ради нее жизнью и когда за этим словом скрывается обыкновенная мстительность. Такая трактовка понуждает внимательнее присмотреться не только к Клеману Лаказу, но и к полковнику Бершеру. Оба героя пережили позорное поражение в войне с немцами 1870 года, обернувшееся катастрофой для всемогущей, как тогда казалось, французской армии, что не могло не оставить следов в душе. Однако пережитое отразилось в них по-разному: замкнутый Лаказ сдержан в эмоциях, но прячет от всех горячее сердце, а высокородный полковник готов располовинить любого, кто посягнет на его репутацию, но внутри, похоже, совершенно окостенел.
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В России фильм назвали «Первая дуэль», что настраивает на мелодраматичный лад, но также выводит вперед слегка отодвинутую на второй план героиню Дории Тилье. Мари-Роуз Асти де Вальсэр действительно существовала, участвовала в дуэлях и создала первую женскую лигу фехтования. К сожалению, её экранному воплощению не хватает хронометража, чтобы продемонстрировать развитие характера и раскрыться до конца (впрочем, это не удается никому из героев), а в финале женщине достается лишь роль наблюдательницы решающей схватки. Зато с ней связаны самые живые и трогательные сцены фильма. Асти, возмущающаяся расхожим мнением, что у женщин нет чести, потому что ими движет только злоба, готова пострадать за справедливость, — и являет собой достойный пример храбрости и чести — всего того, чему учит воспитанников-мужчин Мастер клинка. Но главное, что острым лезвием мадмуазель де Вальсэр служит живой ум, подвешенный язык, женственность и утонченность – качества, которые, по мнению авторов фильма, способны выиграть у грубой силы. Любовь сильнее ненависти, главное – как и во время фехтования – не забывать дышать при атаке.
«Первая дуэль» в кинотеатрах с 14 февраля.
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