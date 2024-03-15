«Фрау»: Не стерпится, не слюбится

В российском прокате — «Фрау», новая работа сценариста и режиссера Любови Мульменко, завоевавшая на фестивале «Маяк» два приза, за, собственно, сценарий и за лучшую женскую роль. Ее сыграла Лиза Янковская, а ее партнером стал Вадик Королев. Их персонажи, современный рыцарь и прекрасная дама, встречаются, чтобы понять — разум проигрывает чувствам, и рациональный подход в любви не работает. Понять — и простить, и отпустить.
Поначалу кажется, что действие разворачивается где-то и когда-то в СССР — таким выглядит утро Вани (Королев), который живет в бабушкиной квартире с бабушкиным же ремонтом, за скромным завтраком слушает радио, пьет чай из совдеповского сервиза, застегивает рубашку на все пуговицы, точит топорик… Стоп, эта деталь выбивается из общей мирной картины, но и ей найдется объяснение. Ваня работает в магазине «Охотник и рыболов», но сам — в отличие от коллеги, брутального «настоящего мужика» Вовки (Максим Стоянов
) — максимально неловкий. Не от мира сего, и вновь — не из этой эпохи. Родственники все детство твердили, что главное — семья, а излюбленная «Легенда об Уленшпигеле» научила парня, что нужно найти прекрасную даму и служить ей. Теперь всех понравившихся девушек он именует «фрау», что большинство отталкивает. Но не Кристину (Янковская), балерину, рано потерявшую отца, воспитанную суровой бабушкой-профессором (Людмила Чиркова
) и мамой-мужененавистницей (Инга Оболдина
) и увязшую в бесперспективных отношениях с женатым мужчиной вдвое старше себя (Алексей Розин
). Переживая очередной любовный кризис, девушка отвечает на необычные ухаживания Вани.
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Интервью с Вадиком Королевым
Определение «сказка», которое использовали многие критики по отношению к «Фрау», вполне уместно — и по смыслу, и даже формально, ведь Ваня и впрямь сочиняет в толстой школьной тетрадке в клеточку и хранит в холодильнике свою «Ледяную сказку», которая оживает на экране черно-белыми (совсем как в советском кино) флэшбеками с другой, разбившей герою сердце, фрау. Все сказки здесь — наоборот, перевертыши, будто бы с несчастливым финалом, в котором двое не будут жить вместе долго и счастливо и разойдутся одним днем. На деле же просто реалистичные, хотя персонажи и кажутся утрированными и ненастоящими.
Прежде всего — инфантильный Ваня, сбегающий со свиданий, в дурацком рюкзаке, галантный, но не чуткий и не гибкий, готовый на все, но при этом не осознающий, в чем счастье. Да и Кристина, точнее, вся ее семья — правдивый, но даже чересчур выпуклый образ типичной российской ячейки общества из трех поколений женщин. Ботаник и женщина на грани нервного срыва, ищущая семью любой ценой и бегущая из родного дома. Травмированные искаженными установками из детства и реальными чувствами, они думают, что сойдутся с холодной головой — но рациональный подход неуместен, как ни стараются рыцарь и фрау.
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Рецензия на первый фильм Любови Мульменко «Дунай»
Сердцу и впрямь не прикажешь, хоть оно и подкидывает странные варианты. Но и герои в исполнении Лизы Янковской и Вадика Королева неординарны, и оба очень органично выбиваются из фоновой повседневности с ее абьюзивной мускулинностью. Той, где Вовка вместо родов жены едет на рыбалку, буднично выслушивает информацию о рождении и искренне расстраивается только о том, что у него девочка, а не пацан, а у Кристины в семье царит вынужденный феминизм. И кажется, что финал будет до слез грустный и безнадежный — ведь так и не стерпелось, не слюбилось. Но нет, ничего здоровее и счастливее, на самом деле, и не придумать, если двое людей, несмотря на все обстоятельства, все прошлое и настоящее, все внешнее и внутреннее сопротивление, могут совершить поступок и признать, что рядом не тот человек. Иногда очень нужно, как пишет Ваня, «соскучиться быть одному».
«Фрау» в прокате с 14 марта.
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