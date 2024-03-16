«Как Иван Пигарёв сон изучал»: Ляг поспи, и всё пройдет

21 марта в прокат выходит занимательный неигровой фильм «Как Иван Пигарёв сон изучал», в котором режиссер Юлия Киселева продолжает научно-популярный цикл, начатый фильмами «Мозг. Вторая вселенная» и «Мозг. Эволюция». Премьера пройдет 17 марта в большом зале киноцентра «Октябрь», а затем док покажут в ряде российских городов. Проект расширяет представления не только о природе сна, но и в целом о российской науке и судьбе ученых. Фильм будет интересен широкому кругу зрителей, что вовсю доказывают активные продажи билетов на предстоящие сеансы.
Российский ученый профессор Иван Николаевич Пигарёв более 30 лет посвятил изучению физиологии сна. Правда, он не сразу пришел к этим разработкам, а сперва ставил опыты на кошках, исследуя их зрение. Глядя на картинки, те засыпали от скуки, при этом зрительные доли мозга продолжали активно работать. Чтобы не терять времени даром, Пигарёв решил понаблюдать, чем занимается в это время кошачий мозг. Проведя ряд экспериментов (также на крысах и студентах), ученый пришел к удивительным выводам и постепенно разработал висцеральную теорию сна, описывающую, зачем живому организму вообще нужно спать — и почему мозг не отдыхает, когда существо находится в бессознательном состоянии.
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Фильм Юлии Киселевой «Робот, я люблю тебя?»
Фильм начинается с архивных кадров, где косматый молодой человек мчится по проселочной дороге на мотоцикле. Это Иван Пигарёв, который в следующих сценах станет уже пожилым добродушным мужчиной с обаятельной улыбкой и живыми глазами. К счастью, давно вынашивавшая идею проекта Юлия Киселева успела снять профессора еще до ковида. Потом производство остановилось из-за пандемии, а в 2021-м жизнь Пигарёва внезапно — трагически и нелепо — оборвалась. 80-летний профессор ехал на мотовелосипеде и погиб после столкновения с самокатчиком. Спустя несколько лет авторы вернулись к отснятому материалу и сделали фильм – в память об Иване Николаевиче. Первоначальный замысел, носивший название «Сон и его последствия», не мог не поменяться: теперь история посвящена не только научным открытиям Пигарева, но и ему самому.
Впрочем, биографической ленту тоже не назовешь. Скорее, нам предлагают познакомиться с Иваном Николаевичем, узнать его поближе и проникнуться симпатией. Этому помогают старые немые пленки, снятые самим Пигарёвым на портативную кинокамеру в 70-80-е. На них ученый бородач такой подвижный и веселый, что не остается сомнений: наукой заниматься легко и радостно. Там, где не может говорить профессор или его архив, слово берут коллеги, студенты и члены семьи. Последнее интересно еще потому, что в жилах Пигаревых течет кровь Федора Тютчева (ученый приходился ему праправнуком). В какой-то момент авторы фильма поедут в Мураново, подмосковную усадьбу поэта. Не для информативности, а тоже в поисках дополнительных оттенков к портрету героя.
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Рецензию на фильм Юлии Киселевой «Чип внутри меня»
Но всё же это научно-популярный фильм, поэтому центральной темой остается сон. Уже из аннотации можно узнать, что ученые изучают этот процесс более 100 лет и всё никак не могут договориться, зачем он нужен. Небольшой ретроспективный фрагмент оказывается важен для повествования, потому что исследования Пигарёва оказались бы невозможны, например, без блестящих открытий Марии Михайловны Манасеиной
— сомнолога XIX века. Он сам рассказывает, как ученая дама уморила бессонницей нескольких щенков, но так и не смогла понять, почему они умерли. Ковырялась у них в мозге, но ничего не нашла. Щенков, конечно, жалко, но всё же имя Манасеиной, сделавший целый ряд открытий, было забыто совершенно напрасно. Фильм о Пигарёве мимоходом латает и эту прореху, показывая, что в науке важна как преемственность идей, так и взгляд неофита, способного сломать устоявшиеся шаблоны, сочинив новую парадигму.
Что до короткой памяти в России, как не вспомнить недавнюю «Колбасу Митрофана Аксенова
» — документальную работу Алексея Федорченко
о другом забытом русском ученом, опередившем Эйнштейна
, но оставшемся неизвестным даже в ученых кругах. Не говоря уже о широких массах. Увы, имена ученых, теории и открытия, что вообще происходит в науке – об этом мы знаем очень поверхностно. Именно популяризацией науки средствами кино небезуспешно и занимается режиссер Юлия Киселева. Как и в предыдущих работах — «Робот, я люблю тебя?
», «Чип внутри меня
» и дилогии о мозге, – ей снова удается показать, что ученые классные, нескучные люди, а заниматься наукой – увлекательно и даже весело. Подобно прошлым фильмам, новый тоже собран из разнородных элементов: интервью с героями перемежаются кадрами экспериментов, наглядными анимационными объяснялками, домашней и телевизионной хроникой, сценками с котиками и даже съемкой усадьбы Мураново с дрона (куда ж без него).
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Окружающая нереальность: документальное кино в 2023 году
Содержательно кино также задумано эклектичным, что позволяет по необходимости вдаваться в подробности, а где-то вскользь и ненавязчиво касаться разных аспектов науки и жизни: семейных традиций, этической стороны экспериментов над животными, консервативности ученых кругов и других тем. Знаком качества служит и то, что здесь предпочитают задавать вопросы, а не разбрасываться ответами. Чудом преодолев обаяние Пигарева, автор не становится проводником идей героя, не стремится навязать их зрителю. Даже эксперимент с «кремлевской таблеткой
» для страдающих запорами членов политбюро, поставленный в рамках фильма на базе Сколтеха, не выглядит несокрушимым доказательством гипотезы о предназначении сна. Остается недоговоренность, а значит, пространство для продолжения научных дискуссии и деятельности.
«Как Иван Пигарёв сон изучал» в прокате с 21 марта.
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