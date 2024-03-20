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«Теория простых чисел»: Гольдбах, мне бы ваши проблемы

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20 марта 2024

В прокат выходит французская драма «Теория простых чисел», чья мировая премьера состоялась в секции «Специальные показы» прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Фильм посвящен молодой женщине – гениальному математику, которой приходится переосознать себя и найти баланс между формулами и чувствами. Как решает это уравнение режиссер Анна Новион, рассказывает Екатерина Визгалова.

«Теория простых чисел»: Гольдбах, мне бы ваши проблемы

Маргарита Хоффман (Элла Румпф ) — блестящий математик, аспирантка Ecole Normale Supérieure, ведущего университета Франции. Она учится у знаменитого профессора Лорана Вернера (Жан-Пьер Дарруссен) и последние три года работает над доказательством гипотезы Гольдбаха — одной из старейших проблем в теории чисел, впервые сформулированной в 1742 году и не решенной по сей день. Когда профессор берет еще одного одаренного аспиранта – Лукаса (Жюльен Фрисон) из Оксфорда, — Маргарита ощущает уколы ревности и игнорирует просьбу наставника дать новенькому проверить расчеты перед грядущей презентацией. Именно от Лукаса девушка получает удар, представляя публично результаты работы: он указывает на небольшую ошибку, сводящую на нет весь её глобальный трехлетний труд. Раздавленная Маргарита покидает класс и вскоре, понимая, что профессор также от нее дистанцируется, решает уйти из науки.

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Пытаясь устроиться на работу, Маргарита знакомится с танцовщицей Ноа (Соня Бонни Эбумбу), которая как раз ищет соседку по комнате. Новая знакомая – сексуальная и раскрепощенная – становится проводницей по «обыкновенной жизни» для погруженной в себя героини, помогая ей раскрываться и побуждая общаться с другими людьми. А благодаря тому, что хозяином квартиры оказывается китаец, Маргарита вдруг находит применение математическим талантам, нелегально играя на деньги в маджонг. Отрешившись от всеохватной страсти к науке, академичности и затворничеству, она постепенно раскрывает другие, ранее неведомые грани самой себя. А потом в её жизни снова появляется Лукас, с которым она решает продолжить работу над разрешением гипотезы Гольдбаха.

«Теория простых чисел»: Гольдбах, мне бы ваши проблемы

В первую очередь «Теория простых чисел» пытается исследовать вопрос, связаны ли эмоции и математика — и насколько одно мешает другому. Балансирующая между драмой самопознания и романтической историей, с точки зрения драматургии картина не амбициозна и в какой-то степени предсказуема, однако заслуживает уважения: ведь высшая математика – довольно сложная абстрактная наука, которая нечасто становится предметом исследования в кино. Она требует нестандартного подхода к героям, всецело погруженным в мир формул и уравнений. Как правило, гении с навязчивыми идеями выглядят на экране сумасшедшими и/или аутичными, и протоптать дорожку к их сердцам – непростая задача для сценариста и режиссера. Числа простые, но героиня – нет, и Анна Новион вместе с актрисой Эллой Румпф, которую тут правомочно назвать соавтором, создают убедительный и запоминающийся образ женщины, открывающей, как справляться со своими чувствами и неспособностью их выражать.

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Уже в открывающей сцене мы видим, как Маргарита дает интервью, из которого ясно, что у нее нет другого увлечения в жизни, кроме математики. Единственное её хобби – ходьба, позволяющая сосредоточиться. Внешним видом девушка также не озабочена: об этом говорят и походка, и домашние тапочки – её обычная обувь (потому что они удобные). Преисполненная только наукой, она утопает в ней. Визуально это выражается в большом количестве математических формул (выглядящих максимально безумно, но проверенных реальными учеными). Их на протяжении фильма герои выводят на всех возможных поверхностях: досках, стенах, листках бумаги — и даже на зеркале в ванной. В одиночку плыть по этому морю уравнений Маргарите не под силу, и на помощь призывается Лукас, который, напротив, человек открытый и улыбчивый, даже играет на тромбоне в университетском оркестре. Он пытается донести до Маргариты, что сотрудничество будет более продуктивным, если они начнут общаться по-человечески, то есть чуть больше друг друга узнают. Постепенно девушка познает жизнь за пределами уравнений и осознает себя не только математиком, но и человеком, женщиной. Она проходит длинный путь от полного эмоционального коллапса и непонимания важности социальных навыков до осознания глубокой привязанности и любви. Эта работа оказывается даже более важной, чем доказательство сложной теоремы, которой она посвящает жизнь. Только решение этого уравнения происходит внутри — его не запишешь мелом на доске. В оригинале, кстати, картина называется «Теорема Маргариты».

«Теория простых чисел»: Гольдбах, мне бы ваши проблемы

Не менее важны для фильма и отношения героини с Вернером. Именно профессор впервые говорит ей, что математика и эмоциональность – несовместимые вещи, критикуя аспирантку за отказ от карьеры. Их связь представлена в патриархальном контексте. Молодую ученую вообще окружает мужской мир: потерпев неудачу, она злится не только на свою несостоятельность, но и негодует, что разочарованный наставник предпочел ей аспиранта-парня, а еще, что она была вынуждена пережить публичный позор перед кучей мужчин. Чувства Маргариты, ощущающей предательство со стороны учителя, становятся еще понятнее, когда мы узнаем, что у нее никогда не было отца. Желание доказать профессору, что она может добиться многого без него, – становится основой для её исследований уже вне стен университета.

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Олицетворением поступков героини служит её тотемный предмет — раттлбэк: деревянный волчок, который раскручивается только в одну сторону. Маргарита, направившая себя в обратном направлении, действует примерно так же. Из других интересных деталей – нетипичная для кино атмосфера почти неузнаваемого здесь Парижа: китайские кварталы с бедными комнатушками и подпольными маджонг-клубами, весьма, впрочем, миролюбивыми. Фильм в целом очень добродушный и, несмотря на кажущийся феминистический посыл, не предъявляет миру вообще никаких претензий. Новион лишь демонстрирует, что даже очень сложный и запутанный внутренний клубок можно размотать, не потеряв своей сути. И всем от этого будет только лучше. В конце концов, «Теория простых чисел» — тот редкий фильм, который показывает, что математики не обязательно безумцы. Вообще-то да. Но не обязательно.

«Теория простых чисел» в кинотеатрах с 21 марта.


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Самое интересное

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№ 1
Юля Наумова   20.03.2024 - 16:29
Соседка по комнате испортила девочку-монашку))) Французы умеют и любят снимать мелодраматическое кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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