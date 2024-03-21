«Шепот сердца»: Так и надо идти, не страшась пути

анонс

20 марта «Теория простых чисел»: Гольдбах, мне бы ваши проблемы Французская драма о том, как найти баланс между уравнениями и эмоциями

19 марта «Мадам Паутина»: Все в ваших лапках Хотели как лучше, а получилось как «Морбиус»

17 марта «Космонавт»: Куда летим мы с паучком? Космическая психотерапия для Адама Сэндлера (и фильм ужасов для арахнофобов)