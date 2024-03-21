«Шепот сердца»: Так и надо идти, не страшась пути

В повторном прокате еще можно застать полный метр Ёсифуми Кондо «Шепот сердца» — редкую работу студии Ghibli, не срежисированную Хаяо Миядзаки или Исао Такахатой. Еще и повседневность, чье очарование не уступает фантазии будущей писательницы. Все подробности — в тексте Дарьи Тарасовой, которая регулярно пополняет запасы расслабляющего жанра «ломтик жизни» для канала «Покебол с предсказанием».
Сложно сказать, есть ли в жизни 14-летней школьницы Сидзуку
что-то более важное, чем книги: она не только регулярно ходит в библиотеку, но и подумывает посвятить себя писательству. Однажды девочка замечает, что многие тома до нее брал один и тот же человек — некто Сэйдзи Амасава
. Знакомство не заставляет себя долго ждать, хотя типичным его не назовешь. Однажды последовав за котом, Сидзуку натыкается на лавку с античными вещицами, которой владеет дедушка Сэйдзи
. Мальчик полон амбициозных целей: он вырезает скрипки и мечтает уехать в Италию, чтобы досконально освоить это мастерство. Влюбившись в Сэйдзи, Сидзуку решает устроить себе челлендж и на два месяца углубляется в письмо.
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Ghibli
закономерно ассоциируется у зрителей, в первую очередь, с Хаяо Миядзаки
и Исао Такахатой
, однако среди работ, выпущенных студией, есть и те, которые не режиссировали отцы-основатели. В 90-е они дали шанс проявить себя молодежи — и ломтичный «Шепот сердца
» Ёсифуми Кондо
— как раз второй полный метр, созданный в рамках этого эксперимента. Впрочем, Миядзаки приложил руку к сценарию по манге Аои Хираги
.
Синопсис аниме и динамика между подростками убеждают смотреть его как романтическую драму. Впервые Сидзуку сталкивается с Сэйдзи на школьном дворе: несносный мальчишка подтрунивает над её стихами, вдохновленными американским кантри-хитом Take Me Home, Country Roads
. После личного знакомства напряженность сменяется дружеской симпатией, а потом и чувствами сердечными — интенсивными в соответствии с возрастом. Однако Конда не заостряет внимание на универсальном сюжете о первой любви, предпочитая в партитуре взросления мелодию поисков себя.
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Что увлеченный и упертый Сэйдзи, что вдохновленная, но слегка растерянная Сидзуку — оба желают преуспеть в деле, к которому у них лежит сердце. И если для мальчика речь идет скорее о прикладных материях, то будущая писательница обязана владеть даром воображения. Эта характеристика дала авторам возможность не только сосредоточиться на повседневности героини, её попытках приручить перо постоянными упражнениями, но и на внутренней: с немыслимыми образами, которыми полнится восприятие школьницы.
Кондо смакует оба этих мира. Сколь интересными ни были романтические терзания Сидзуку, от них постоянно хочется отвлечься на масштабные и очень живые виды Токио: и мегаполиса во всей его целостности, и отдельных кварталов, по которым разгуливает девочка. Внимание захватывает уже открывающая сцена фильма — на её фоне впервые звучит Country Roads.
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Сидзуку, впрочем, не позволяет себе слишком отвлекаться на пульсации города — лишь иногда следует за бродячим котом Муном
, открывая соседние районы. Большую часть времени, особенно во второй половине аниме, она проводит с ручкой, и размеренная магия этого процесса тоже передается зрителю. Терпение и труд, как известно, всё перетрут: Сидзуку хоть и прикладывает заметные усилия, но и корпит с явным удовольствием, так что в какой-то момент лента даже превращается в мотивирующую (если вы когда-нибудь заходили на территорию studyblr
, то представляете, о чем речь).
Отдельная глава в «Шепоте сердца» — вымышленный мир Сидзуку, так легко соседствующий с действительностью. В нем осколки реальности, вроде фигурки кота Барона
из античного магазинчика, отлично сочетаются с палитрой чувств юной героини: и долгожданным полетом фантазии, и легкостью влюбленности.
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Сердце шепчет одно, голова подсказывает другое — вечная дилемма людей, захваченных и творческими, и личными переживаниями. Хотя для Сидзуку и Сэйдзи жизнь будто бы должна подготовить трагичный сценарий (см. «Ла-Ла Ленд
»), финал у картины сказочно счастливый. Куда только не приводят мечтателей дороги Западной Вирджинии.
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