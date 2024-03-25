Шаркнули по душе: 50 лет фильму «Калина красная»

анонс

Гипнотизирующий дебют в духе Линча, Кэролла и Набокова

Фильм, который удивил всех

«Мастер и Маргарита»: Силы зла, и где они обитают

Магия города, творчества и детства от студии Ghibli

«Шепот сердца»: Так и надо идти, не страшась пути

20 марта

«Теория простых чисел»: Гольдбах, мне бы ваши проблемы

Французская драма о том, как найти баланс между уравнениями и эмоциями