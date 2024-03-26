«Сказки Гофмана»: Глаза боятся – руки делают

28 марта в прокат выходит дебютный фильм Тины Баркалая «Сказки Гофмана». Мировая премьера ленты состоялась в конкурсе 54-ого Международного кинофестиваля в Индии, а российская – в Калининграде, на открытии фестиваля «Короче». Главную героиню, которой непросто поверить в себя, сыграла Екатерина Вилкова, а компанию ей составили Максим Стоянов и Евгений Цыганов. Рассказываем, каких впечатлений стоит ждать от этой картины.
Надя Страхова (Вилкова) – 35-летняя женщина, почти блаженная в своей доброте и скромности. Она любит смотреть, как закипает вода, запах конфет, хруст полотенца, шорох страниц книг и всех людей на Земле, кроме себя. Когда-то из чувства благодарности она вышла замуж за Виталика (Стоянов) — безнадежного токса и газлайтера, потного, ленивого, не расстающегося с эспандером. Разумеется, наделенный беспочвенной уверенностью в себе Виталик не работает и ведет жизнь домашнего животного, объясняя это хроническим заболеванием памяти: криптомнезией. Зато Надя разрывается между заботой о «больном» супруге и двумя работами. Днем она служит в городской библиотеке, пытаясь дозвониться до должников и вернуть не сданные вовремя книги, а вечером подрабатывает в театральном гардеробе. Там-то её случайно и примечает Гарик (Цыганов) — деловой человек из мира кино и рекламы, которому завтра утром в кадр нужны красивые руки. У гардеробщицы как раз такие. Гарик велит ей прийти на съемочную площадку - а Надя не привыкла отказывать.
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Так героиня становится очень востребованной дублершей рук: за крупные планы её прекрасных кистей платят в твердой валюте. И хотя все деньги она отдает мужу, даже не помышляя потратить на себя, эйфория от съемок и похвалы на площадке зароняют в Наде робкое ощущение особенности. Ведь раньше её никто не хвалил – ни деспотичная мама, ни уж тем более муж. С детства она привыкла закрывать ладонью один глаз, ограничивая поле зрения: всё для того, чтобы не видеть плохого. Она научилась проваливаться в мир грез. Теперь же руки начинают жить как будто другой жизнью, требуя ежедневного ухода: крема, маникюра, теплых варежек. И постепенно меняют внутренний мир Надежды: на наших глазах у нее зарождаются и развиваются романтические отношения… с собой.
Название фильма «Сказки Гофмана
» отчасти определяет жанр картины. Это мелодрама и немного сказка, легкая и изящная, с архетипичными героями, которые немного постарели и пообтрепались, но всё еще узнаваемы. Надя – новоиспеченная Золушка, её вредный муж Виталик – карикатурный злодей-истязатель, помощница по дому Надира (Наргиса Абдуллаева
) – расторопная служанка. Евгений Цыганов выступает в привычном для себя амплуа разочарованного принца, пробуждающего героиню ото сна, но после влекущего по неправильной дороге. Еще есть отличная Ксения Кутепова
, которая играет эпизодическую роль растерявшей навыки волшебницы – сердобольной интеллигентной дамы, чей муж не вернул в библиотеку книжку (разумеется, «Сказки Гофмана»). Отсюда же атмосфера безвременья и нарочитые преувеличения, несуразность героев и обстоятельств, подпитываемые волшебной музыкой Оффенбаха. Самым главным жанровым элементом становится голос рассказчика, сопровождающий зрителя на протяжении всей истории и придающий ей мягкий доверительной тон. В современном кино от закадрового текста всё чаще отказываются, так что этот прием роднит «Сказки» с такой уже новой классикой, как «Амели
» или, например, повествовательные фильмы Вуди Аллена
.
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В начале рассказчик сообщает, что история произошла в эпоху до или после социальных сетей, во времена, когда люди не пользовались смайликами, спорили, глядя друг другу в глаза, и даже читали книги. Это «до или после» подчеркивает временную условность и убирает возможные вопросы к достоверности предметного мира фильма. Для «Сказки» он не первостепенен, хотя вроде бы и соответствует началу нулевых: ламповые телевизоры, тамагочи, доллары в пачке пельменей, первые пластиковые карты и караоке-клубы, открывающиеся на месте библиотек. К тому же в диалогах легко считать подмигивания современности: тут есть и коррумпированный чиновник, обвиняющий героиню в бездуховности, и интеллигентная героиня Кутеповой, ощущающая потребность уехать из страны, а на киностудии можно услышать мимоходом брошенную реплику о том, что в соседнем павильоне опять снимается кино про войну.
Тина Баркалая
- автор, очевидно, насмотренный, оттого в картине можно найти переклички с целым рядом фильмов: от «Начала
» Глеба Панфилова
до «Питера FM
» и «Петровых в гриппе
» — что, впрочем, не делает картину вторичной. Напротив, перед нами удивительно свежая работа, трогательная и лиричная. С необыкновенной главной героиней, легко и нежно воплощенной Екатериной Вилковой. С приятной цветовой гаммой и визуальному многообразию: в кадре нашлось место и диафильмам, и книгам, и кино, и театру. Наконец — со счастливым концом, ведь у каждой сказки должен быть счастливый конец.
«Сказки Гофмана» в прокате с 28 марта.
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