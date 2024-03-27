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Дорога жизни: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

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27 марта 2024

В российском прокате скоро можно будет увидеть фильм «Я — капитан», который Италия выдвигала в минувшем году на «Оскар». Получить заветную статуэтку именитому режиссеру Маттео Гарроне не удалось, однако премьера его картины в России кажется довольно своевременной. О замысловатом маршруте фильма рассказывает Алексей Филиппов.

Дорога жизни: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

16-летний сенегалец Сейду (Сейду Сарр), живущий с матерью (Хади Си) и младшими сестрами в трущобах Дакара, мечтает о международной карьере музыканта, а пока подрабатывает, где придется. Мелодичные напевы он сочиняет по мотивам бытовых ситуаций, вроде домашних перепалок, а часть заработков откладывает, чтобы с двоюродным братом Муссой (Мустафа Фалл) поехать в Италию. Там подростки рассчитывают найти работу получше и обеспечить семьям более пристойную жизнь.

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Путешествие, конечно, выдастся не из простых: каждая остановка на маршруте грозит в лучшем случае большими тратами, а то и прощанием с жизнью. Таможенный досмотр в Мали, смертельная гонка без остановок по Сахаре, пытки ливийской мафии в лагере для мигрантов, изнуряющая работа на стройке в Триполи, наконец — плавание через Средиземное море на переполненном до отказа суденышке. Рулить им поручают как раз Сейду, которого юный возраст защитит от итальянской полиции.

Дорога жизни: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

Суровые подробности иммиграции разбавляют видения юноши, изредка грезящего от физического и морального изнеможения. Фантазмы в духе магического реализма роднят фильм Маттео Гарроне, вдохновленный опытом людей, которые через это прошли, с мифической «Одиссеей» или даже фольклорным «Пиноккио» — каноническими сюжетами о поисках себя в неприветливом мире. Впрочем, «Я — капитан» не теряет связь и с кинематографическими историями беженцев, вроде анимадока «Побег» или неигрового автопортрета «Полуночный путник». Однако итальянский режиссер прокладывает маршрут по индивидуальной траектории, не позволяя себе свалиться в экзотизирующую фантасмагорию, эксплуатацию горя или избыточный оптимизм. Хотя название и финал проекта как будто убеждают, что каждый — капитан собственного счастья.

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Трепетность и деликатность, с которыми команда Гарроне направляет одиссею духа Сейду, одновременно работает и как средство отстранения: будто режиссер и соавторы сценария боятся сформулировать, сформировать что-то, помимо потока эмпатии и надежды. Из «Капитана» решительно непонятно, что стоит за злоключениями людей, которые попадают из огня да в полымя, а в потоке таких же бессправных лиц могут рассчитывать лишь на поддержку земляков. Конечно, полезно, если, например, российские зрители, зачастую с неоправданным подозрением относящиеся к людям из Центральной Азии, увидят черно-серый механизм трудовой миграции, но его логику подменяет абстрактный «порядок вещей».

Дорога жизни: «Я — капитан» — итальянская драма, чуть не получившая «Оскар»

Наиболее выразительно невысказанность Гарроне, чередующего социальное («Гоморра», «Догмэн») с фантасмагорическим («Пиноккио», «Страшные сказки»), проявляется в одежде героев. Мусса, Сейду и люди, встречающиеся им на пути, нередко носят поло с эмблемами европейских футбольных грандов (реже — команд NBA), которые, как и языки колонизаторов, разделяют, например, Сенегал и Нигерию (первые говорят по-французски, вторые — по-английски). Эта реалистичная деталь в итоге либо не ложится в повествование (главный герой не расстается с футболкой испанской «Барселоны», лишь один раз переодевшись в форму сборной Португалии), либо служит пространной метафорой колониального наследия. Спонсор каталонского клуба — это написано крупными буквами на груди Сейду — катарские авиалинии, национальный бренд «соседа» Ливии по ближневосточному региону. В финальной, морской части фильма на футболке уже будет красоваться ЮНИСЕФ, помогающий детям, что окончательно смешивает всё в одну кучу. Кто же из них дарит надежду, а кто эксплуатирует сенегальскую молодежь — большой вопрос.

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В контексте большой проблемы, к которой многие не понимают, как подступиться, символично, что «Я — капитан» соревновался на «Оскаре» за звание лучшего международного фильма с победившей в итоге «Зоной интересов». Еще более отстраненная работа Джонатана Глейзера, фокусирующаяся на быте коменданта Аушвица, заканчивается документальными кадрами из Музея Холокоста, где представлена в том числе обувь жертв концлагеря. Подобные же выставки и инсталляции сейчас делают в Европе, чтобы привлечь внимание к проблеме беженцев из Африки. Ощутить себя в чужих туфлях, осознать протяженность и невыносимость чьей-то дороги жизни — важный опыт для каждого эмпатичного человека. Особенно когда насилие, тем более со стороны правоохранительных органов, становится опасной рутиной информационного поля. Однако по-настоящему выдохнуть после финала Гарроне не получается: «Я — капитан» как будто предлагает и дальше полагаться на удачу и силу духа.

«Я — капитан» в российских кинотеатрах с 28 марта.


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