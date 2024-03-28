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(Не)бывшие: Вернуться, чтобы уйти

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28 марта 2024
С 28 марта в прокате — нежная романтическая драма «(Не)бывшие» Стефана Бризе, показанная в конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля. Гийом Кане и Альба Рорвахер играют двух бывших любовников, которые встречаются 15 лет спустя. Кино-Театр.ру рекомендует посмотреть этот фильм, чтобы узнать, как правильно расставаться.

(Не)бывшие: Вернуться, чтобы уйти

Знаменитый французский киноактер Матье (Гийом Кане) приезжает на отдых в курортный санаторий прибрежного города в Бретани, полупустой в межсезонье. У него творческий кризис: он только что отказался от дебютной театральной постановки — и теперь выслушивает от агента, как подвел группу, соскочив за месяц до ожидаемой премьеры. В отеле Матье встречает бывшую возлюбленную Алису (Альба Рорвахер), которую не видел 15 лет. По стечению обстоятельств женщина живет в этом городе и, узнав в интернете, что Матье остановился неподалеку, решает его навестить. Сперва они ведут поверхностные разговоры: бывшая пианистка рассказывает о работе в доме престарелых и браке с врачом (Шариф Андура). Постепенно беседа обнажает старые раны, разочарования и сожаления о том, что не сбылось, и оба снова начинают испытывать нежность друг к другу, возвращаясь воспоминаниями в прошлое и становясь всё более откровенными.

Читать Истории любви из разных стран и эпох
«(Не) бывшие» — тихий трогательный фильм, напоминающий классику жанра: тоже французскую картину «Мужчину и женщину» Клода Лелуша. Несмотря на кажущуюся простоту истории и диалогов, он оставляет глубокое и трепетное чувство, благодаря изящной кинематографии и прекрасной, искренней игре двух блестящих профессионалов. Изысканные декорации отеля усиливают одиночество Матье, который сбежал сюда от безумной суеты — перезапустить себя, понять, куда двигаться дальше. Плавное движение камеры при панорамных видах задает неспешный ритм, а изображение пустынных пляжей усиливает ощущение безвременья. Берег холодного моря - лучшее место в мире, чтобы смириться с досадой от жизненной неразрешимости.

(Не)бывшие: Вернуться, чтобы уйти

Сюжет двигается от сожалений и ностальгии — к оживающей привязанности. Постепенно становится понятно, что отношения между близкими когда-то людьми закончились не так как нужно, а значит – не закончились вовсе. И оба, понимая, что вместе никогда не будут, медленно и спокойно наконец совершают отложенное на долгие годы расставание. Несмотря на меланхоличное настроение, фильм не лишен тонкого юмора, подчеркивающего, что идиллический мир курорта не гарантирует атмосферу рая. Безумие мира настигает Матье и здесь: с ним хотят сфотографироваться даже в бассейне или на массажном столе, а кофемашина с сенсорным управлением выходит из-под контроля, так что актеру приходится забавно махать руками, чтобы прекратить подачу напитка. Вызывает улыбку и сцена в ресторане, когда словоохотливый официант подробно и с гордостью рассказывает посетителям, как в их заведении правильно и гуманно убивают рыбу. Такие незначительные, казалось бы, жизненные подробности и придают картине изящество, заставляя симпатизировать героям. Сильнее чувствовать их уязвимость и печали.

Читать «Только ты и я» — французская драма о психологическом насилии в семье
«(Не) бывшие» — кино на тонкого ценителя, способное подарить парадоксальный опыт человеческого соприкосновения. Ведь люди, как правило, боятся бередить старые раны — не задумываясь, что примирение с прошлым и разрешение былых сомнений способно врачевать. Определенно, картина еще и терапевтична: наблюдая, как герои, не привыкшие выражать чувства, раскрываются и оживают, как борются с сомнениями и принимают зрелое решение, можно покачнуть и собственные страхи. Это полезно. Даже если чуть-чуть болезненно.

«(Не) бывшие» в прокате с 28 марта


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