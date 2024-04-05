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«Охота на киллера»: Девушка с татуировкой лепрекона

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5 апреля 2024

С 4 апреля в кинотеатрах «Охота на киллера» (Cult Killer) — криминальный триллер с ирландским колоритом, в котором героиня Элис Ив пытается вывести на чистую воду порочное семейство аристократов с очень «особенными» развлечениями. В своем новом фильме режиссер Джон Кейес сделал то, что умеет наилучшим образом: собрал в кадре как можно больше доступных ему звезд (Антонио Бандерас, Шелли Хенниг, сурово хмурящийся Пол Рейд) и заставил их разыграть жанровый фильм о жажде мести. Получилось как по учебнику: «Охота на киллера» — сборник всех клише, которые должны быть в истории про хитроумных убийц и круто сваренных копов. Но, что приятно, сборник этот не лишен интересного мета-комментария.

Кадр из фильма Охота на киллера

От Джона Кейеса, режиссера таких киновиршей как «Антитела» и «Месть Банши», можно ждать чего угодно — да хоть бы и анекдота. «Охота на киллера» начинается со сцены, похожей на начало шутки: заходит как-то Антонио Бандерас в бар... Заказывает себе кофе, мило беседует с барменшей, выкладывающей сразу все тайны ее посетителей. В одном углу нетрезвая блондинка (Элис Ив) разводит троицу суровых мужчин на спиртное, в другом важный бизнесмен воркует с любовницей. Бандерас играет обаятельного частного сыщика Майка Таллини, заглянувшего на огонек как раз по его, бизнесмена, душу: не особо скрываясь, он фотографирует факт измены, а затем интеллигентно прописывает впавшему в ярость яппи смачную оплеуху. На выходе из бара детектив также разбирается и с тремя разбойниками, решившими наказать блондинку Ив за то, что она напилась за их счет и не хочет «отрабатывать». Девушку, кстати, зовут Кэсси Холт — имя будто пришло из старых нуар-детективов или комиксов. Жизнь у нее настолько паршивая, что Таллини, сжалившись, берет Холт в ученицы.

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Спустя пять лет (и мелькнувшую на экране патетичную цитату Чингисхана), герой Бандераса выходит из другого бара и тут же оказывается убит. Неизвестная девица нападает на него со спины, наносит десяток колотых ран и сбегает, прихватив с собой телефон жертвы. Кэсси Холт узнает о потере своего ментора в момент тяжелейшего похмелья, собирается и едет в полицейский участок к оперу МакМэхону (Пол Рейд), который с порога выдает ей удостоверение и полномочия. Теперь она — самый настоящий государственный сыщик и будет официально расследовать дело об убийстве Таллини. Видимо, в Ирландии, где разворачивается действие «Охоты на киллера», такие причуды найма детективов-фрилансеров в порядке вещей. Понятно, что нападение было не случайным и напрямую связано с делом, которое покойный вел в последние дни жизни. Там тоже было убийство, и тоже с многочисленными ножевыми.

Кадр из фильма Охота на киллера

Даже странно, но Холт — жутко красивая и владеющая джиу-джитсу алкоголичка — совсем не похожа на модный ныне фенотип психически нестабильного профайлера («Профайл», «Внутри убийцы»). Она не привыкла ковыряться у маньяков в мозгах, предпочитая более «консервативные» методы следствия. Может напасть с пистолетом на хорошо вооруженных ЧОПовцев, выкрикивая угрозы не хуже Дукалиса из ранних «Улиц разбитых фонарей». Вломиться без ордера на охраняемую территорию. А еще она училась на архивариуса, что (в представлении сценариста Чарльза Бернли) автоматически делает ее высококлассным аналитиком и хакером. Простоте, с которой Холт проникает в закрытые базы данных, позавидовала бы Лисбет Саландер («Девушка с татуировкой дракона») — вероятно, ставшая для Эллис главным прототипом. У них на двоих одно непростое прошлое, до краев наполненное ментальным и физическим насилием.

Тема жестокости, рождающей чудовищ, для «Охоты на киллера» настолько важна, что не оставляет ни единой надежды на детектив. Скрывать личность убийцы режиссер посчитал излишним, поэтому очень скоро Кэсси Холт будет осведомлена обо всех мотивах Джемми Дуглас (Шелли Хенниг) — еще одной искалеченной души, решившей отомстить всему миру за причиненные страдания. Ее личная история мести касается всех обитателей старинного замка в пригороде, где благородное семейство Эванс творит десадовскую жуть: престарелые дворяне Эдгар (Ник Даннинг) и Дотти (Олуэн Фуэре) под прикрытием адвоката Виктора Харрисона (Мэттью Томпкинс) строят у себя на участке бизнес по купле-продаже секс-рабынь. Мрачные запыленные интерьеры, тайные комнаты со звукоизоляцией и подвалы с полным инвентарем для садистских увеселений — повидав такое, Холт невольно начинает сочувствовать Джемми, а череда убийств оборачивается странной дружбой с уютными, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах, девичьими беседами по телефону.

Кадр из фильма Охота на киллера

Человечности в «Охоте на киллера» на самом деле больше, чем может показаться. Холт по-дружески беседует с убийцей, выслушивая ее тайны. Вспоминает дни, проведенные с Таллини (несмотря на смерть, он все еще остается важным для повествования героем) или просто ужинает в компании сержанта МакМэхона, изо всех сил старающегося ее приободрить. Присутствие этих сцен сглаживает тот факт, что, несмотря на кровавость и зверства, чинимые бешеной семейкой Эванс, «Охота на киллера» вряд ли может хоть кого-то шокировать. Лучшим определением для триллера Кейеса остается слово «второстепенный», отвергающий любые мысли об оригинальности. «Жесть, как в нуарных фильмах», — однажды бросит Кэсси Холт и окажется очень права в своем сарказме.

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Выливающийся с экрана тревожный мрачняк видится именно что старательно воспроизведенным «плохим нуаром», экранизацией бульварного чтива стиля hardboiled. Нечто подобное — циничное и не слишком сюжетное — мог бы написать культовый мизантроп Чарльз УильямсМертвый штиль») или любимый в Голливуде Джон Данн МакдональдМыс страха»). Заслуга «Охоты на киллера» в том, что она приносит в этот чисто мужской мир до одури крутых детективов сильного женского персонажа — благодаря по-хорошему нервозной игре Элис Ив в фильме появился компетентный мета-комментарий к жанру в целом. Боевые девчонки в длинных кожаных плащах тоже имеют право поучаствовать в мускулинном рубилове, поиграть желваками и поставить на место пару-тройку богатеев, слетевших с катушек от своей безнаказанности.

«Охота на киллера» в кинотеатрах с 4 апреля.


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Кадр из фильма "Охота на киллера"
Кадр из фильма "Охота на киллера"
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