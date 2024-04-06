«Домовой»: И стены помогают

В прокате – российский ужастик «Домовой», снятый режиссером сериалов «Водоворот» и «Квест» Андреем Загидуллиным. Сценарий дебютанта Ивана Елисеева основан на преданиях о духе, обитающем в каждом доме и охраняющем семьи, однако ждать в качестве героя очаровательного Кузю из советского мультфильма или же какого-нибудь гномика, прячущегося за печкой, в данном случае не стоит – авторы поработали с мифом, осовременив историю и превратив ее в живописную, но весьма зловещую сказку со множеством твистов.
Подросток Арсений (Олег Чугунов
) и его младшая сестра Варя (Василиса Немцова
) несколько лет назад потеряли обоих родителей, после чего их взяла на воспитание бабушка (Ирина Чипиженко
). Вместе с ней дети жили в одиноко стоящем старом деревянном доме, вели нехитрый быт и по мере сил помогали старушке по хозяйству. После смерти единственной родственницы брата с сестрой отправили в детский дом, однако почти сразу же появилась семья, пожелавшая усыновить обоих, впрочем, и выбора не было — разлучать родственников нельзя. Так Арсений и Варя перебираются в шикарный дом Олега (Виталий Кищенко
) и Инги (Наталия Вдовина
), бездетной пары архитекторов. Мальчик быстро осваивается, радуясь тому, какое будущее их теперь ждет. А вот девочка ведет себя настороженно – она не доверяет новым папе и маме, подозревая, что те задумали неладное. Тайное станет явным в одну из первых же ночей: подслушав странный разговор Олега и Инги, Варя отправится исследовать особняк в поисках ответов на мучающие ее вопросы. Не подозревая, что кто-то постарается то ли помешать, то ли помочь: когда в камине вспыхнет сам по себе огонь, и загорятся угли, принесенные Варей из дома бабушки в качестве оберега, на стене появится тень старика-домового – и все буквально перевернется вверх дном.
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Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье
Помимо самого потустороннего существа – колоритного бородатого старца с пляшущими в глазах огоньками – в картине есть и другие, не менее таинственные, персонажи. Например, Роза Хайруллина
– как всегда немногословная и загадочная, будто не от мира сего — играет некую колдунью, с которой Инга заключает весьма спорный контракт. У нее на это есть причины, и постепенно история обрастает все большими подробностями. Те, кто кажутся хорошими, оборачиваются истинными злодеями, и наоборот – но гадать, кто есть кто и чего хочет, придется вплоть до самого финала, счастливого и горького одновременно. Отсылающего к преданьям старины и в то же время поднимающего вечно актуальные темы отцов, детей, травм и их последствий, преступления и неизбежного наказания.
Авторам удается создать хоть и лаконичный, камерный, но поистине впечатляющий визуальный ряд. Начиная с деревянного дома, возвышающегося посреди пустоши, словно уцелевший остов ушедшей в небытие деревни, и заканчивая столь же удаленным от всего и всех современным хай-тек коттеджем Олега и Инги – мрачным, несмотря на стеклянные стены и панорамные окна, наполненным звенящей горькой тишиной, не пропускающим ни свет, ни радость. По белым стенам начинают эффектно ползать тени, вступающие в схватку друг с другом до глубоких трещин в побелке. Декоративные конструкции сами по себе с грохотом летят на пол. Скрытые шкафы и прочие дверцы хлопают и стучат. И кажущийся неприступной крепостью дом трещит по швам, готовый замуровать под обломками хозяев.
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Интервью с актрисой Натальей Вдовиной
Нечистая сила на экране принимает разные обличия. И куда страшнее, как всегда, окажутся не гости из потустороннего мира, а вполне реальные люди, кому горе застилает глаза, и кто пытается исправить собственные ошибки ценой чужих, невинных жизней. Чем ближе к финалу, тем более неоднозначными становятся буквально все персонажи, в которых по очереди начинают вселятся всевозможные сущности, заставляя то спасать друг друга, то нападать на самых близких. Некоторые сцены превращаются в настоящие сеансы экзорцизма, которые тут же сменяются новыми эпизодами одержимости – в какой-то момент сложно понять, кто есть кто, кто на чьей стороне, где добро, а где зло. Однако все встанет на свои места, да еще и вполне в соответствии с каноном. Домовенок вырос, даже состарился, превратился в домового – но свою миссию выполняет до последнего.
«Домовой» в прокате с 4 апреля.
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