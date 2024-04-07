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«Хитмен. Последнее дело»: Маразм крепчал

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7 апреля 2024

В российский прокат вышел фильм «Хитмен. Последнее дело» — вторая за 15 лет режиссерская работа актера Майкла Китона (в 2008 году у него вышел фильм «Веселый господин»), вновь с ним же самим в главной роли. На этот раз — немолодого наемного убийцы, за свою карьеру не совершившего ни одного промаха, но теперь вынужденного спешно уходить на покой. Помогать в завершении дел герою будет еще один гангстер-пенсионер в исполнении Аль Пачино — и их дуэт еще покажет дерзкой бандитской молодежи и полицейским, что такое старая гвардия.

«Хитмен. Последнее дело»: Маразм крепчал

Киллер Джон Нокс (Китон) узнает, что до потери разума ему остаются считанные недели — коварная старческая болезнь прогрессирует стремительно, заставляя человека забывать даже самые простые вещи, вроде собственного имени. И, конечно, совершать непростительные ошибки, что в профессии Нокса равноценно смерти — так от его шальной пули на очередном задании погибает напарник и давний приятель (Рэй МакКиннон). Пришло время привести дела в порядок, распорядиться внушительным наследством и исчезнуть. Но внезапно на пороге его дома объявляется сын Майлз (Джеймс Марсден), с которым Джон давно прервал общение. У парня веская причина обратиться к презираемому отцу-преступнику — он сам убил человека. Так у Нокса появляется дополнительное важное дело, которое надо успеть завершить в ближайшие недели — спасти родственника от тюрьмы. Он просит еще одного давнего приятеля и подельника, некого мафиозного босса (Аль Пачино) о помощи — и тот соглашается при условии, что придется строго придерживаться записанного в блокноте плана. Из последних сил сражаясь с провалами памяти, галлюцинациями и прочими играми умирающего разума, Нокс идет по списку, путая полицию и путаясь в собственных мыслях и воспоминаниях.

«Хитмен. Последнее дело»: Маразм крепчал

Действие, под стать главному герою, — неспешно и зачастую нерасторопно. Есть и несколько стремительных экшен-эпизодов, но по большей части повествование подчиняется спутанному сознанию самого Нокса, отсчитывающего недели до исчезновения собственной личности. Наблюдать за угасанием разума всегда непросто, а разума столь уникального — пусть и преступного — вдвойне. Китон, не ударяясь в приступы паники и истерики, сдержан и в то же время растерян. Его персонаж не привык к осечкам, но теперь зачастую не может контролировать собственные действия даже в самый ответственный момент — и как режиссер он показывает это, замысловато сбивая как полицейских, так и зрителей с толку на первый взгляд не самыми логичными действиями, которые обретут смысл лишь в финале и продемонстрируют последний виртуозный ход некогда мастера своего дела, не оставляющего следов, улик и подозрений.

«Хитмен. Последнее дело»: Маразм крепчал

«Хитмена» нельзя назвать выдающимся образцом жанра — заявка на триллер, безусловно, есть, однако куда более интересной и убедительной получается психологическая часть. И речь не только о болезни, постепенно уничтожающей персонажа, но и о его непростых отношениях с семьей. Помимо сына, не только не простившего папу, но и, как выясняется, успевшего ему отомстить, есть и бывшая жена (Марсия Гэй Харден) — все еще тлеющая больная любовь, и давняя любовница (Йоанна Кулиг), и малолетняя внучка, попавшая в передрягу, и даже объявившая на Нокса последнюю охоту детектив (Сьюзи Накамура), чей отец когда-то также пытался поймать и упечь за решетку неуловимого киллера. И, конечно, Аль Пачино — здешний свадебный генерал, всю дорогу восседающий на всевозможных тронах и раздающий мудрые советы. Друг и соратник, призванный и скрасить последние дни карьеры главного героя, и маркетинговый ход, завлекающий зрителя в кинотеатры.

«Хитмен. Последнее дело»: Маразм крепчал

Все эти люди символично объявляются в жизни Джона на ее закате — кто-то ради отмщения, кто-то во имя прощения. Он никого не вспомнит уже через несколько дней, но сам останется не только в криминальной истории, но и в памяти по крайней мере этих немногих, ставших близкими вопреки. Не обходится без некой старомодной романтизации беззакония, так как Китон играет этакого благородного наемника, с принципами и кодексом — убивал он всегда негодяев, а теперь искренне сожалеет о двух невинных жертвах, оказавшихся не в то время не в том месте. Земного суда с его диагнозом ни ждать, ни опасаться не стоит, да и высший уже будто бы вынес свой приговор, наградив преступника, то ли в качестве обвинения, то ли в оправдание, деменцией. При всех прочих условиях — однозначный хэппи-энд.

«Хитмен. Последнее дело» в прокате с 4 апреля.


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