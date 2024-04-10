«Неожиданные связи»: Кровь не водица

В российский прокат выходят «Неожиданные связи» сценариста и режиссера Жюльена Эрве — комедия, в которой тесты ДНК чуть было не разрушают отношения нескольких семей, а стереотипный и утрированный французский снобизм становится главным предметом иронии и источником шуток про отношения наций внутри ЕС и за его пределами. В одной из главных ролей — заносчивого аристократа, гордящегося своей родословной не меньше, чем несколькими гектарами виноградников и настоящим замком — звезда франшиз «Астерикс и Обеликс» и «Пришельцы» Кристиан Клавье.
Наследница древнего дворянского рода Алиса Бувье Соваж (Хлое Куллу
) и сын простого торговца автомобилями Франсуа Мартен (Жюльен Пестель
) собираются пожениться — это хороший повод наконец познакомить их родителей друг с другом. Девушка приглашает будущих тестя и свекровь в гости в фамильное имение, самый настоящий дворец посреди бескрайних виноградных полей, где обитают ее папа Фредерик (Клавье), чей род тянется чуть ли не от начала времен, и мама Катрин (Марианна Деникур
), считающая себя потомком знатных итальянцев. Родители Франсуа — Жерар (Дидье Бурдон
), со страстью продающий «Пежо» и презирающий весь прочий, в особенности немецкий, автопром, и Николь (Сильви Тестю
), сирота, вовсе ничего не знающая о своем происхождении — искренне восхищены интерьерами, погребами и портретной галереей рода Бувье Соваж. Но социальная пропасть между семьями сразу же создает напряжение: Фредерик излишне кичится собственным аристократизмом, подкалывая Жерара, а последний в свою очередь не забывает подметить, что автопарк будущих родственников состоит сплошь из «немцев». Никто и не ожидает, что дети объявят о помолвке — а те не только заявляют о скорой свадьбе, чем едва не доводят Фредерика до инфаркта, но и, дабы разрядить обстановку, вручают родителям подарки. Конверты с тайно сделанными тестами ДНК, который должны пролить свет на истинное происхождение каждого. Невинная шутка оборачивается катастрофой.
Тестирования, подобные тому, которое проводят герои «Неожиданных связей», в последние годы обрели особую популярность — дескать, можно выяснить, с кем ты, что называется, одной крови и даже отыскать дальнюю родню, если они также оказались в ДНК-базе. Конечно, анализ этот можно назвать условным и даже сомнительным с точки зрения определения национальной принадлежности, однако именно это становится причиной переполоха в семьях Мартен и Бувье Соваж. Папы и мамы начинают сходить с ума: одна теперь мнит себя чуть ли не наследницей королей, другому же разбивают сердце мысли о внебрачных связях предков, наоборот, разбавивших «голубую кровь». Алиса и Франсуа буквально прячутся от обезумевших родителей, готовых пустить собственные жизни под откос — ведь выяснилось, что никто из них не чистокровный француз.
Весьма самоиронично, учитывая пресловутый снобизм французов, порой чересчур трепетно относящихся ко всему своему — от культуры до языка. Конечно, и персонажи, и ситуация — сплошное преувеличение, но в этой шутке, как и в любой другой, есть доля правды. Зато для актеров предлагаемые обстоятельства становятся идеальным фоном для отменного фарса, как в движениях — мама Алисы не заламывает руки, а закидывает вверх ноги — так и в диалогах, которые изобилуют стереотипными шутками про немцев-фашистов или же сомнительными историческими фактами, больше походящими на сплетни (и тут не обойдется без скандальной королевской британской семьи). Не самая провальная, хоть и слегка утомительная попытка мета-юмора.
Солирует на экране, безусловно, Клавье — в статусе мэтра, но при этом не растерявшего обаяния и задора. Впрочем, второй «папа», актер Дидье Бурдон, составляет ему достойную пару. Получается дуэт — формат для того же Клавье, судя по его фильмографии, весьма привычный и наверняка комфортный — который держится вплоть до самого финала. Женщины не отстают, отыгрывая каждая свою маленькую драму на пустом месте. Конечно, все забывают, зачем вообще собрались, и свадьба влюбленных кажется все более нереальным и неосуществимым событием. Однако, любовь как всегда победит и приведет в чувства – а у будущих потомков Бувье Соваж-Мартен будут весьма интересные гены, чем сегодня можно и нужно гордится куда больше, чем дворцами и виноградниками.
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