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«Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У

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16 апреля 2024
Российский прокат вот-вот познает «Сто лет тому вперед» — научно-фантастический боевик по мотивам одноименного романа Кира Булычева. Чего теперь желает Весельчак У, как изменились персонажи и почему у фильма Александра Андрющенко больше общего с «Притяжением» Бондарчука, чем с «Гостьей из будущего», рассказывает Сергей Оболонков.

«Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У

Москва, Чертаново, 2024 год. Старшеклассник Николай Герасимов (Марк Эйдельштейн) пишет на доске в кабинете физики какую-то похабщину про одноклассницу Алтухину, в которую вроде как влюблен. За это Колю оставляют после уроков: он должен сам отчистить школьное имущество (надпись нанесена чем-то трудносмываемым). Чтобы справиться с задачей, герой вскрывает подсобку в надежде найти ацетон, но обнаруживает не миелофон, как кто-то мог подумать, а загадочный сгусток энергии, позволяющий скакать ровно на 100 лет вперед и обратно. Коля отправляется в прекрасную Москву будущего, зеленую и лишенную высоток (за исключением сталинских), где знакомится с Алисой Селезневой (Даша Верещагина) — девочкой, посещающей ту же школу, что и он, только на век позже.

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Алиса вместе с папой, главой футуристической ветклиники профессором Селезневым (Константин Хабенский), скучают по маме Кире (Виктория Исакова), по стечению обстоятельств застрявшей в прошлом. Понятно, что доставшийся Коле артефакт является ключом к возвращению Киры в семью. Однако всё не так просто: во-первых, школьник пока не научился контролировать скачки сквозь время. Во-вторых, за артефактом охотятся космические пираты Весельчак У (Александр Петров) и Глот (Юра Борисов): они намереваются зачем-то превратить Москву в криминальную столицу, внешне напоминающую город-крепость Коулун.

«Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У

Новая картина о приключениях знаменитой Алисы даже не притворяется экранизацией одноименной книги Кира Булычева или наследницей телесериала из 1980-х. Сами создатели позиционируют фильм, скорее, как фантазию на тему. Первое же появление на экране Эйдельштейна-Герасимова дает зрителям возможность понять, что они имеют дело с совсем другими характерами и историей. Помните Колю из «Гостьи из будущего»? Растрепанный пацан с хулиганской внешностью, на деле добрый, наивный, трогательный. Коля образца 2024-го с его локонами и миловидным лицом похож на мальчика-мажора из хорошей семьи, но это не мешает ему вскрывать школьные подсобки и оскорблять одноклассницу. Кстати, Алтухина (Софа Цибирева) заслуживает отдельного упоминания: авторы фильма создали впечатляющий образ школьницы, которая выглядит на 30; возможно, они сделали это осознанно — для контраста с детским лицом Юли Грибковой, памятным обожателям «Гостьи».

Смотреть онлайн «Гостья из будущего»
Алиса Селезнева тут тоже совсем другая, хотя в лице актрисы Верещагиной присутствуют-таки подростковые черты, которые подчеркнули выкрашенной в розовый короткой стрижкой. Как и прототип, она демонстрирует серьезную физическую подготовку, но вовсе не для того, чтобы ловко сбегать из больниц или прыгать через заборы. Алисе и Кире (да и всем остальным) приходится сражаться с космическими пиратами. Весельчак У и Глот (решили, видимо, что Крыс звучит уж слишком несерьезно) не какие-то бездельники, пьющие кефир в заброшке. Первый отлично владеет холодным оружием, второй и вовсе обладает паранормальными способностями, что позволило создателям «Ста лет» напичкать фильм экшном.

«Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У

Да, новая история об Алисе Селезневой — это полноценный фантастический боевик, опоздавший лет на 10-15, но, пожалуй, имеющий право на собственную аудиторию. Здесь нет ни одной оригинальной идеи — зато есть молот Тора и на'ви в качестве одноклассника Алисы (видимо, прилетел в чертановскую школу прямо с придуманной Кэмероном Пандоры). Здесь много спецэффектов и потасовок, но все они покажутся устаревшими даже российскому зрителю, начавшему забывать, как выглядит полноценный сай-фай-блокбастер. Здесь, наконец, попадаются и специфические в силу жанра, и абсолютно провальные актерские работы. Верещагина и Эйдельштейн в целом оказались на своих местах — просто это не те персонажи, которых помнят фанаты первоисточника. Александр Петров всю дорогу переигрывает — впрочем, другого от него и не ждали. Роль Юры Борисова, напротив, даже не подразумевает намека на актерскую игру: его Глот — серо-оливковый гуманоид, полностью лишенный мимики и интонаций. Ах, да, есть еще Федор Бондарчук, неубедительно озвучивающий сбои в речи робота Вертера (последний появляется на экране в виде летающей коробки с монитором-физиономией).

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Понятно, что спецэффекты, экшн, Вертер, расставшийся со стилистикой новой романтики, и читающий рэп Коля — это крючки, на которые должны попасться современные подростки. Скорее всего, они сработают. В конце концов, «Сто лет тому вперед» - самый крупный релиз апреля, да и посмотреть здесь есть на что. Вместе с тем привязка этого в целом проходного и безликого боевика к циклу Булычева — довольно циничный трюк, придуманный для родителей вышеупомянутой целевой аудитории. Только фокус в том, что «Гостью из будущего» до сих пор вспоминают с теплотой вовсе не из-за погонь или драки Вертера с пиратами. Сериал любят за то, что в нем ясноглазое будущее заглядывает в обыденность 1980-х, за простодушие и наивность, за смешные нелепости вроде «питярового масла», самого главного экзамена по ботанике и твердого неба Конотопа. Ничего этого в новой полнометражке нет: остались только знакомые имена и песня про прекрасное далеко.

«Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У

Очевидно, что авторы «Ста лет тому вперед» планируют не развивать старую франшизу, а создавать новую. Поскольку одна из сюжетных веток посвящена первому контакту с инопланетной цивилизацией, случающемуся, конечно же, в Чертаново, вполне разумным кажется кроссовер с «Притяжением» Бондарчука. Честно говоря, у сегодняшней Алисы Селезневой больше общего с этой лентой и её продолжением, чем с «Гостьей из будущего» или книгами Булычева.

«Сто лет тому вперед» в прокате с 18 апреля.


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