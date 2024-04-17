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«Город тайн: Исчезнувшая»: Поросло травой место наших встреч

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17 апреля 2024
В российский прокат выходит австралийский детектив «Город тайн: Исчезнувшая», продолжение начавшегося четыре года назад цикла про федерала Аарона Фалька в исполнении Эрика Баны. Франшиза Роберта Конноли перешагнула на киноэкраны с литературных страниц Джейн Харпер, получавшей Британскую национальную книжную премию. Российский перевод названия не случаен – в новой части речь, как и в известном фильме Дэвида Финчера, тоже идет про внезапно исчезнувшую и внешне благополучную женщину, которая скрывает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

«Город тайн: Исчезнувшая»: Поросло травой место наших встреч

Детектив Аарон Фальк, а первом фильме «Город тайн» проживавший возвращение на малую родину и подростковые травмы, оказавшие влияние на ход расследования, вновь оказывается в почти родных местах. В австралийском лесу во время корпоративного тимбилдинга исчезает одна из женщин – властная Элис (Анна Торв), которая всю дорогу пыталась заместить начальницу Джилл (Дебора-Ли Фернесс), манипулировать своей подругой и коллегой Лорен (Робен МакЛиви) и учить жизни младших стажерок – сестер Бет и Бри (СиСи Стрингер и Люси Анселл). Последняя давно плевала на все правила и пришла в компанию после рехаба только для того, чтобы от нее отстала прилежная сестра.

Смотреть онлайн Первый фильм из цикла «Город тайн»
Женская компания, смысл пути которой сводился лишь к путешествию по заранее расставленным на карте точкам, сбивается с правильного пути после первого же привала, где их навещает муж Джилл в компании коллег, чем провоцирует ненужные разговоры и тайны. Обстановка накалена до предела, особенно когда Бет, позиционирующая себя как отличницу ориентирования на местности, заводит всю компанию не туда. Скромная Лорен предлагает вернуться по следам назад, но Элис предлагает двигаться на север, к воде, которая выведет их к ближайшей дороге и населенному пункту. Но приводит только в заброшенному домику, куда, по местным легендам, отвозил своих жертв некий маньяк. А потом и Элис исчезает. У женщин, все-таки дошедших до привала, показания берут не только местные копы, но и федералы во главе с Фальком, на которых, как выясняется, и работала Элис как информатор экономических преступлений.

«Город тайн: Исчезнувшая»: Поросло травой место наших встреч

«Исчезнувшая» скроена столь же запутанно, как и «Город тайн». Это не классический детектив с чередой свидетелей, дающих разные, подчас противоположные показания полицейским и следователям. Это вновь, скорее, история Аарона Фалька, в работе исследующего собственные страхи и тайны. В первом фильме мотивом служил летний подростковый отдых и пропавшая во время него девочка. В нынешнем – всколыхнувшиеся воспоминания о матери, которая когда-то потерялась в этом же лесу. Разрозненные показания коллег Элис только запутывают ситуацию, особенно с учетом того, что исчезнувшая работала на Фалька и его коллегу Кармен Купер (Жаклин Маккензи), которая, кажется, тоже слишком многое скрывает от напарника.

Читать Интервью с Эриком Баной
Однако сиквел «Города тайн» выглядит более жанрово, нежели оригинал, по большей части сосредоточенный именно что на воспоминаниях героя Эрика Баны. Здесь они даются лишь штрихом к портрету всеобщего обмана и царящей вокруг лжи, удачно запрятанной в богатые на растительность австралийские леса. Противостояние федералов и местных копов добавляют картине особый шарм, свидетельствующий, что криминальный раздел между столицей и провинцией характерен не только для российских сериалов, но и для австралийского авторского кино, которым, несмотря на жанр детективного триллера, все-таки является «Город тайн». Даже для иллюстрации показаний свидетельниц режиссер Роберт Конноли здесь выбирает классический путь «Семи самураев», бодро укладывающийся в концепцию нелинейного детектива, каким был и первый «Город тайн». Отделить истину от выдумки, реальные события от тщательно продуманной лжи, собственные детские воспоминания от нынешнего преступления, если оно и имело место быть, – главная задача Фалька, отягощённая, как и ранее, и собственной заинтересованностью, и недоверием к напарнице. Потеряться в этом лесу, окутанном паутиной лжи, очень легко. Сложнее – найти истинных правых и виноватых.

«Город тайн: Исчезнувшая» в кинотеатрах с 18 апреля.


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