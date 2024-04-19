«Меч короля»: Пойдем копать картошку

В российский прокат вышел «Меч короля» — историческая драма режиссера и сценариста Николая Арселя. Премьера картины об освоении диких территории Дании в середине XVIII века состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где фильм в итоге удостоился особого упоминания католической организации. А вот Европейская киноакадемия наградила «Меч короля» за операторскую работу, лучший дизайн костюмов и мужскую роль – ее сыграл здесь как никогда суровый и молчаливый Мадс Миккельсен.
Дослужившийся до звания капитана и вернувшийся после 25 лет армейской службы в Германии в родную Данию простолюдин Людвиг Кален (Миккельсен) мечтает лишь об одном – стать дворянином. Придя в королевский дворец, он предлагает сделку: в обмен на титул он на свои деньги готов возделать не покорившиеся еще ни одному смельчаку пустоши Ютландии, засадить их съедобной культурой и организовать поселение. Вельможи, даже не допустившие Калена до аудиенции с монархом, посмеиваются. Идея слишком дерзкая, и они уверены, что обещать можно все, что угодно, «хоть российский трон», все равно у него ничего не получится. Но Людвиг полон решимости, и после долгих и довольно мучительных проб почвы, он все-таки находит место, где что-то может вырасти – например, привезенная из Германии картошка, о которой так грезят датчане.
Чуть позже он обзаводится работниками, среди которых – крестьяне, сбежавшие от живущего по соседству с пустошами и считающего себя их хозяином жестокого аристократа Фредерика де Шинкеля (Симон Беннебьерг
). Все это неизбежно провоцирует конфликт между ним и Каленом, который трансформируется в вооруженный. Под угрозой оказывается жизнь не только героя, но и людей, ставших ему близкими – той самой беглой крестьянки Анн Барбары (Аманда Коллин
) и цыганской сиротки Анмай Мус (Мелина Хагберг
). И Людвигу однажды придется сделать непростой для него выбор между мечтой о дворянстве, картошкой и семьей.
Эпическая двухчасовая лента сперва выглядит этаким неторопливым костюмным действом, не слишком-то увлекательным – ну какое российскому зрителю дело до далеких стран и давно минувших дней? Однако повествование набирает обороты – что-то опять «подгнило в Датском королевстве», и речь не только о картофельных клубнях, спасению которых в морозную ночь посвящена одна из самых драматических сцен фильма. Борьба сословий и беспредел, который чинят сильные мира того в лице мерзкого Фредерика – он пытает и убивает слуг направо и налево – достигает своего пика. Король царит где-то за закрытыми дверями, и его мнением то тут, то там пренебрегают. И Людвиг Кален в своей одержимости – стать дворянином, вырастить картофель, построить дивный новый мир на бесплодных землях – и впрямь становится разящим мечом справедливости. Отдавший долг родине, он законно желает вознаграждения – и готов продолжать работать на благо страны.
Впрочем, история, конечно, куда шире социальной и исторической драмы о скандинавских междоусобицах. Это еще и сага о герое и его трансформации. О том, как любовь меняет человека, расставляет приоритеты, становится самой важной целью жизни, за которую можно и не умирать, но стоит жить, пусть просто, без денег, дворцов и титулов. Миккельсен и впрямь предстает в непривычном для себя амплуа – он сосредоточен, почти всю дорогу не меняется в лице, говорит лишь по делу. Тем ценнее то, каким его персонаж становится к финалу. Людвиг по ходу действия оказывается перед многочисленными моральными выборами и из раз в раз совершает ошибки, уверенный, что обещанное дворянство и прочий почет стоят слезинки и женщины, и ребенка. На то, чтобы понять и признать свою неправоту, у него уйдут годы – но лучше поздно, чем никогда. И как приятно наблюдать, что даже такой закаменевший внутри мужчина, даже мужлан, способен на трансформацию – значит, у этого мира есть шанс.
«Меч короля» в кинотеатрах с 18 апреля.
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