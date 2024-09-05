«Лгунья»: Правда или действие

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Лайфстайл История одной семьи: Александра Урсуляк, Евгения Симонова и Лянка Грыу Премьера фильма «Смотри на меня!»

Новости кино Стартовали съемки «Небриллиантовой руки» с Тимуром Батрутдиновым в роли Семена Семеновича Горбункова В новогоднем фильме ТНТ обещает отсылки к «бондиане», «Бегущему по лезвию» и «Пиратам Карибского моря»

Новости кино Иван Колесников возвращается на Тверскую На НТВ выходит новый сезон детективной драмы про майора Соболева

Спутник телезрителя «Железный рыцарь 2»: «Игра престолов» для самых бедных В ночь с 4 на 5 сентября, 00:30, РЕН ТВ

Интервью Сарик Андреасян: «Мне вообще плевать на критику» Популярный режиссер — об успехе сериала про эскорт, ценности реальных историй в кино и желании экранизировать «Войну и мир»