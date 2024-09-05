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«Лгунья»: Правда или действие

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5 сентября 2024
В российский прокат вышел фильм «Лгунья» режиссера Юлии Трофимовой, в своей фильмографии то и дело балансирующей между фестивальным young, как в дебюте «Страна Саша», и индустриальным adult с сериалами «Госпожа» и «Я «любила» мужа». Выбранная для второго «полного метра» Трофимовой история, весной получившая главный приз конкурса «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля, тоже на грани – преступления и наказания, правды или (без)действия.

«Лгунья»: Правда или действие

17-летняя Ева (Елизавета Ищенко), чтобы внести хоть какие-то краски в свою скучную жизнь, устраивается на лето в кафе-мороженое. Не работа, а мечта – как минимум для каждого ребенка. Только лето подходит к концу, а никаких изменений у Евы не происходит, да и посетители кафе уже начинают раздражать своей неприветливостью. Симпатичный парень в окружении красивых девчонок подтрунивает над внешностью Евы, а случайно зашедший за кофе некогда известный артист Александр Воронов (комик Стас Старовойтов) просто откровенно хамит – срывает на девчонку злость после неприятного разговора, где с ним решили не заключать рекламный контракт. «Отменили меня или вообще всех?» – кричит в трубку Воронов и кидает Еве смятую пятитысячную купюру. Ева от наглости убегает во двор, но Воронов пытается ее догнать, чтобы получить сдачу. Ева кричит. И тут сбегается невесть откуда взявшаяся толпа, постановляющая, что Воронов пытался изнасиловать Еву. Девушка не отрицает домыслы.

Дальше все закручивается еще стремительнее. Полицейская – брюнетка с густой челкой (Марьяна Спивак) – восхищается смелостью Евы и уже расшаркивается в комплиментах приехавшей по зову матери потерпевшей (Юлия Марченко): какую хорошую девочку воспитали, вы должны ее поддержать в этой кошмарной ситуации. Следователи-мужчины с ухмылками сериальных копов пытаются вывести на чистую воду Воронова, хоть и отрицающего домогательства, но то и дело подчеркивающего, как его любят женщины. Есть еще и настоящий свидетель, прибежавший на зов Евы чуть раньше судейской толпы, – паренек Лев (Арсений Вейс), рассказывающий, как он увидел все это и ринулся спасать девушку.

«Лгунья»: Правда или действие

История попытки изнасилования известным певцом юной продавщицы мороженого обрастает все новыми подробностями: слухами земля полнится, а специальными репортажами и нарочитыми постами поддержки Евы и безусловного осуждения Воронова – весь интернет. События нарастают, как снежный ком, так же, как и эмоциональное напряжение всех второстепенных героев. Только Ева, хоть и становится звездой, но громких заявлений не делает – тут есть, кому изложить свою «правду» и действовать в ее защиту.

«Лгунья» основана на книге израильской писательницы и активистки Айелет Гундар-Гошен, которая в свою очередь написала книгу на основе реальной истории, когда 17-летняя школьница обвинила певца в несуществующем изнасиловании. Книга вышла в 2019 году, когда уже вовсю гремело и движение MeToo, и «культура отмены», и, с одной стороны, демонстрировала оригинальный взгляд на эти проблемы, но, с другой, уповала на вечное – все мы хоть однажды, да солгали. Трофимова, которая сама же (при участии Марии Шульгиной, работавшей с ней на предыдущих проектах) написала сценарий, концентрируется, естественно, на втором, плетя кинематографическую паутину лжи в ярких цветах Уэса Андерсона и приправляя ее по-отечественному карикатурными взрослыми, которые всегда рады учинить самосуд. А подросткам остается лишь согласно кивать мудрым родителям. Вырастут – поймут, где она, эта правда жизни.

«Лгунья» в российских кинотеатрах с 5 сентября.

«Лгунья»

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обсуждение >>
№ 3
ТыНеАктриса (Еманжелинск)   29.04.2024 - 12:41
Актёры так себе. Хотя, казалось бы, сейчас у многих появилась возможность выстрелить и показать себя во всей красе. Но нет, топчутся на одном месте. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   28.04.2024 - 18:05
как же без насилия.много снимают про насилие над детьми, будто задача такая стоит, показать тему во всей красе. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   27.04.2024 - 17:54
Похоже девочка не плохо завралась. Будет любопытно узнать развязку. Хоть какая интрига, уже круто. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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