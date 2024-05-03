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«Память»: Лучше любите Сола

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3 мая 2024

До российских кинотеатров добрался фильм мексиканского режиссера Мишеля Франко «Память» — лирическая драма, в которой герои Джессики Честейн и Питера Сарсгаарда сближаются, переживая травмы прошлого. Премьера картины прошла в рамках Венецианского международного кинофестиваля и небезосновательно получила приз за лучшую мужскую роль.

«Память»: Лучше любите Сола

Сильвия (Джессика Честейн) — социальный работник в доме для недеепособных – живет с дочерью подросткового возраста Анной (Брук Тимбер). К людям Сильвия относится настороженно (особенно к мужчинам), да и с членами семьи у нее всё сложно. Младшая сестра Оливия (Меррит Уивер), добрая и спокойная мать семейства, иногда забирает племянницу к себе, а с родительницей (Джессика Харпер) Сильвия вообще не разговаривает уже много лет и не разрешает той общаться с внучкой. Однажды сестры идут на встречу выпускников школы, где к Сильвии подсаживается незнакомец. Она сбегает, но с беспокойством обнаруживает, что мужчина преследует ее до самого дома. Сильвия паникует и запирается, но на следующее утро видит преследователя возле входной двери в беспомощном состоянии. Проявив сострадание, она находит по его телефону родственников и просит, чтобы беднягу забрали. Выясняется, что его зовут Сол (Питер Сарсгаард) — и у него деменция.

Читать Почему Джессика Честейн хороша в любом жанре
Оклемавшись, мужчина звонит Сильвии с извинениями – он понятия не имеет, зачем за ней пошел. Бездетный вдовец, не старый еще мужчина нуждается в присмотре. Его брат (Джош Чарльз) хочет воспользоваться случаем и нанять Сильвию в качестве сиделки, точнее — компаньонки для Сола. Между мужчиной и женщиной устанавливается тонкая связь, нечто вроде неуверенной дружбы, которая постепенно перерастает в любовь. Оба – аутсайдеры, которым вдобавок приходится мириться с психическим недугом. Однако если у Сола стираются воспоминания, то Сильвия, наоборот, слишком хорошо помнит прошлое, которое предпочла бы забыть. В детстве у нее был травмирующий сексуальный опыт, который сделал из нее алкозависимую. Став матерью, она не пьет и посещает группу психологической поддержки, но не чувствует радости жизни. Ее мучает паранойя, она сторонится развлечений, запирает квартиру на множество замков. Проецирует страхи она и на дочь, чрезмерно строго оберегая ее от потенциальных опасностей: не разрешает ходить на свидания и посещать вечеринки, требует дать пароль от компьютера.

«Память»: Лучше любите Сола

В отличие от Сильвии, Сол не только пытается сохранить воспоминания – записывает детали, часто смотрит фотоальбом, — но и торопиться получить от жизни наслаждение. Даже понимая, что может потеряться, он часто покидает дом, потому что не хочет поддаваться унынию и лишать себя маленьких радостей. Двое не очень счастливых людей сближаются и оказываются способны друг друга поддержать. Профессиональная, точная игра Честейн и Сарсгаарда наполняет персонажей подлинными эмоциями, а их совместное пребывание в кадре волнует особенной интимностью переживаний, что бы они ни делали вместе. Очень приятно видеть, как двое нуждаются друг в друге и находят утешение в простых совместных делах: мытье посуды или просмотре фильма.

Смотреть онлайн «Закат» с Тимом Ротом — прошлый фильм Франко
Мишель Франко после двух экспрессивных работ — «Заката» и особенно шокирующего и зрелищного «Нового порядка» — неожиданно снял сентиментальную и неспешную «Память», где исследует две раненые души. Фильм выстроен линейно, без единого флешбэка: прошлое героев раскрывается деликатно и неторопливо — через рутину, привычки, импульсивные поступки и разговоры. Режиссер тактично наблюдает за Солом и Сильвией, предлагая нам ощутить себя на их месте. Сдержанная картина, минималистичная по выразительным средствам, в ключевых моментах взрывается эмоциональными потрясениями, вроде разговора Сильвии с матерью в присутствии всех членов семьи. «Память» ведет по пути сострадания и, что не менее важно, убеждает идти по жизни без оглядки на прошлое, получая радость здесь и сейчас, наслаждаясь краткими моментами, пусть даже завтра мы не сможем их вспомнить.

«Память» в кинотеатрах со 2 мая.

«Память»

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