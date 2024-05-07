ИИ устал нас любить: «Марс Экспресс» — научная фантастика неземной красоты

В российский прокат выходит сай-фай «Марс Экспресс» — выдающийся французский мультфильм, где визуальный ряд не уступает увлекательному сюжету. О впечатляющем полнометражном дебюте Жереми Перен и будущем, которое он пророчит человечеству, рассказывает Алексей Филиппов.
2200 год. Человечество окончательно истощило Землю, и самые везучие перебрались на Марс. Там корпорации отгрохали такие же мегаполисы — но больше, чище, инновационнее, — а уход за ними доверили андроидам. ИИ теперь на каждом шагу: олдскульно угловатые, антропоморфные и даже с голографическими головами — в такие модели можно загрузить человеческое сознание после смерти («копирование» живых запрещено). Правда, законы робототехники на людей 2.0 тоже распространяются: нельзя материться, вредить homo sapiens — или нарушать приказы. В общем, будущее как будущее — с чудовищным экономическим неравеством, регулярным обновлением модельного ряда (последний писк — биороботы) и повседневными тяготами, которые каждый решает по мере сил.
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Еще в XXIII веке неизменно то, что проблемы не зовут: они сами приходят. К паре студенток, которые беспечно проводили свободные часы в футуристической меблирашке. В один миг оказалась разрушена тихая жизнь с планшетом, ласковым робокотом и пеной для ванны. К хакерше Роберте Уильямс, которая в паре с уже взломанным репликантом Лемом оказывает аналогичные услуги другим андроидам, желающим пожить для себя и расправить плечи. К первым в дверь стучится неизвестный, ко вторым — частная сыщица Алин Руби в сопровождении робонапарника Карлоса Риверы — «копии» её давнего друга и бизнес-партнера, умершего пять лет назад. Дальше случается головокружительная погоня по подоконникам, коридорам и балконам, а потом детективы (и сюжет вслед за ними) перемещается на Марс, в столицу Ноктис, где выясняется, что убийство студентки и желание кибермагната Криса Ройджекера вернуть некие файлы, украденные Уильямс, связаны.
«Марс Экспресс
» начинается без прелюдии и раскачки: режиссер Жереми Перен
предлагает зрителям со всем разобраться по ходу дела. То, что не знакомо по хай-теку наших дней, наверняка подскажет классика киберпанка: столь же ураганно стартовал, скажем, классический «Призрак в доспехах
» (1995) Мамору Осии
. Впрочем, в дебютном полном метре француза, известного по сериалу «Последний человек
» и находчивому клипу Fantasy
на трек артиста DyE
, небоскребы жанра не подобострастно копируются, а учитываются. Перен если не обновляет прошивку знакомых технологий, локаций, тем, то как минимум проводит находчивый редизайн: как в вопросах футуристического декора и научных тенденций (от механики — к органике), так и правового статуса ИИ наряду с культурным разнообразием жителей будущего. Одна из режиссерских пасхалок — улица имени Криса Хюльсбека
, немецкого композитора, написавшего музыку ко многим видеоиграм 90-х и нулевых, вроде Turrican
или Star Wars: Rogue Squadron
.
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Бронебойное достоинство мультфильма — в повсеместном импульсе жизни. Знакомое и фантастическое легко образуют симбиоз благодаря реалистическому рисунку. Скрупулезное ротоскопирование, без дерганности и небрежности анимационных работ Линклейтера
(«Пробуждение жизни
», «Аполлон-10½
») как позволяет наслаждаться мимикой персонажей, так и подсвечивает отдельные находки. «Пенные» подушки безопасности, живой почкообразный наушник, «телепатические» разговоры на специальной частоте, автоблокировка мини-бара и даже бутылки, если приближается участник программы трезвости, — ноу-хау, о которых человечество, возможно, еще не задумывалось, но, безусловно, в них нуждалось.
Рядом органично смотрятся и технофобские демонстрации (ИИ, разумеется, отнимает рабочие места), и эволюция злачных мест, где теперь можно реализовать самые смелые фантазии (шесть ног и золотой рог — не проблема), и роботизированная мусульманка-механик, и взбалмошные прохожие в прозрачных дождевиках, и мозговые фермы, позволяющие студентам зарабатывать, сдавая память в аренду. «Марс Экспресс» подобен новому чуду света, в котором не хотелось бы жить, но было здорово бы побывать: наряду с Лос-Анджелесом и Нео-Токио 2019-го из «Бегущего по лезвию
» (1982) и «Акиры
» (1988) или Нью-Йорком 2263-го из «Пятого элемента
» (1997). Чтобы фантазия и глаза не разбегались на этом празднике жизы и фантастики, заземлять сюжет призваны Алин и Карлос.
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Подкаст о феномене «Терминатора»
Сыщица в алкогольной завязке и старомодный андроид, который побывал в эпицентре восстания роботов и хочет наладить коммуникацию с бывшей женой и дочерью. Классический тандем антиподов позволяет увидеть Ноктис в разных агрегатных состояних: аккуратные квартиры-одиночки и вычурные дворцы олигархов, будничное спокойствие улиц и ночной клубный угар. Столь эклектичные декорации не только разнообразят маршрут расследования, но и подтирают грань между человеком и репликантом — как минимум в тандеме главных героев. У Алин есть свои законы робототехники, блокирующие бутылки со спиртным и планы о будущем. У Карлоса под броней столько человеческих, очень человеческих эмоций, что можно легко забыть о технологичном нутре. Впрочем, они немного теряются на фоне впечатляющего мироустройства.
В сиянии обжитой Красной планеты несколько меркнет и круто спаянный сюжет с подкруткой и интригующим финалом. В конце концов, матрицу «черного фильма
» из киберпанка, с его плотоядностью корпораций и лозунгом «высокие технологии, низкий уровень жизни», проблематично вынуть — недаром его еще называют техно-нуаром. Развязку же все вольны унести домой самостоятельно: качнув повествование не в сторону «Терминатора
» (1984) или «Матрицы
» (1999), но красочной (анти)утопии Спайка Джонза
«Она
» (2013), Перен, кажется, предпочитает катарсис Шрёдингера. Вопрос о свободе воли и будущем цивилизации становится личным выбором смотрящих. Снится ли андроидам отмщение человечеству? Космос наполовину полон — или всё-таки пуст?
«Марс Экспресс» в кинотеатрах с 8 мая
.
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