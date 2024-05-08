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«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома

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8 мая 2024
На российских больших экранах в День Победы стартует фантастический хоррор-триллер «Черная вдова: Укус смерти», который снял австралийский режиссер Кия Роуч-Тернер. Макс Милиан размышляет, получилось ли у создателя зомби-серии «Полынь» переплюнуть самого себя.

«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома

В отличие от предыдущих работ хоррормейкера, события его новой работы разворачиваются не в родной для него Австралии, а в Нью-Йорке. Место действия ограничено типичным многоквартирным домом Большого Яблока, чьи обитатели прячутся от разыгравшейся за окнами метели. Среди жильцов — фрик-зоолог Эрик (Дэнни Ким), потерявшая своего сына Мария (Сильвия Коллока) и упрявляющее зданием семейство в составе все забывающей бабушки Хельги (Нони Хэзлхерст), зловредной тетушки Гюнтер (Робин Невин), художника комиксов Итана (Райан Корр), его супруги Хэзер (Пенелопа Митчелл) и ее 12-летней дочери Шарлотты (Алайла Браун). Вскоре в доме появляется новый жилец — прибывший из космоса паук, прозванный девочкой Куксиком (в оригинале он получил имя Жало в честь меча Бильбо из «Хоббита»). Членистоногий постоялец оказался довольно прожорливым и всеядным, а потому его меню, помимо жуков и мух, быстро пополнилось пернатыми и четвероногими. К тому же он растет не по дням, а по часам, что чревато опасностью и для прямоходячих. Для борьбы с вредителем вызвали дезинсектора Фрэнка (Жермен Фаулер), однако тот не сумел ликвидировать неизвестное науке существо. Впрочем, это не проблема — Шарлотта совершенно случайно узнала, как избавиться от паука. Нужно только забрать у бабушки банку с нафталином.

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Кия Роуч-Тернер вместе с братом Тристаном обратили на себя внимание десять лет назад, когда в прокат вышел их бодрый полнометражный дебют — постапокалиптическая зомби-комедия «Полынь: Дорога мертвых», созданная в духе «Безумного Макса» и «Дня мертвецов». Эта лента послужила стартом для серии, в которую впоследствии вошли адреналиновая короткометражка «Полынь: Хроники мертвецов» и «Безумная дорога». Попутно дуэт снял хоррор-комедию «Некромант» с участием Моники Беллуччи, однако данная работа не снискала такой же популярности, как «Полынь». «Черную вдову» Кия уже снимал без брата, и отчасти это пошло на пользу фильму, поскольку в нем гораздо меньше крови и трэша, чем в предыдущих картинах. И, несмотря на рейтинг 16+, новый хоррор можно воспринимать как семейный, поскольку наличие ребенка и традиционные ценности приближают фильм к образцам жанра вроде «Гремлинов».

«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома

«Укус смерти» продолжает традиции австралийского хоррора, заложенные Дженнифер Кент в «Бабадуке». Вновь на первом плане ребенок и тревожные рисунки (на сей раз это комиксы), пугающая атмосфера — не без содействия российского композитора Анны Соловьевой — постепенно завлекает и затягивает в паутину Шарлотты (слишком очевидная, кстати, отсылка), но при этом монстр не прячется в шкафу или под кроватью. Паук ради освобождения запросто откручивает крышку банки, умеет подражать звукам, что помогает ему в завлечении жертв, и вовсю красуется перед нами, начиная с обычного паучьего размера и заканчивая трансформацией в гиганта, памятного со времен «Атаки пауков».

Картина вызывает в памяти не только множество страшилок про восьмилапых от «Тарантула» до «Боязни пауков». Она в целом построена на гик-культуре. Здесь вам и кукольные домики, и комиксы, и макабр, и произведения Толкина, где фигурировала паучиха Шелоб (ее киноплощение, кстати, состоялось в «Возвращении короля»). Присутствует и пресловутая сцена с Эллен Рипли из третьего «Чужого», когда паучье жало приближается к лицу бесстрашной малолетней героини с водяным ружьем наперевес. Цитаты Роуч-Тернер не кидает в лоб, а дозированно распределил по фильму в виде пасхалок.

«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома

Что касается сюжетного внутрисемейного конфликта, то он не лишен набившей оскомину повестки. Обязательно глава семейства сорвется, дабы напугать домочадцев. Да и не родной он Шарлотте, что добавляет еще более надоевших клише. Однако актерская команда постаралась свести на нет все штампы. Особенно Нони Хэзлхерст, сыгравшая бабушку, страдающую потерей памяти, что приводит к забавному зачину и открытому финалу, благодаря которому можно прийти к несколько неожиданному выводу. И, конечно же, нельзя не упомянуть Алайлу Браун, пошедшую по стопам Лулу Уилсон (она же «Бекки»). Она уже не новичок в пугающем жанре, поскольку начала свой актерский путь с «Детей кукурузы», а сотрудничество с Джорджем Миллером на съемках «Трех тысяч лет желаний» и «Фуриосы» вполне может превратить юную актрису в бриллиант.

Режиссеру удалось поставить любопытный хоррор, объединивший истории про вторжение инопланетян, мутации противных существ, клаустрофобные помещения (привет «Репортажу») и семейные неурядицы. Фильм звезд с неба не хватает, но способен увлечь на полтора часа, окунув в ад арахнофобов (или же рай для арахнофилов).

«Черная вдова: Укус смерти» в кинотеатрах с 9 мая.

«Чёрная вдова: Укус смерти»

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«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома фотографии
«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома фотографии
«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома фотографии
«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома фотографии
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