«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома

На российских больших экранах в День Победы стартует фантастический хоррор-триллер «Черная вдова: Укус смерти», который снял австралийский режиссер Кия Роуч-Тернер. Макс Милиан размышляет, получилось ли у создателя зомби-серии «Полынь» переплюнуть самого себя.
В отличие от предыдущих работ хоррормейкера, события его новой работы разворачиваются не в родной для него Австралии, а в Нью-Йорке. Место действия ограничено типичным многоквартирным домом Большого Яблока, чьи обитатели прячутся от разыгравшейся за окнами метели. Среди жильцов — фрик-зоолог Эрик (Дэнни Ким
), потерявшая своего сына Мария (Сильвия Коллока
) и упрявляющее зданием семейство в составе все забывающей бабушки Хельги (Нони Хэзлхерст
), зловредной тетушки Гюнтер (Робин Невин
), художника комиксов Итана (Райан Корр
), его супруги Хэзер (Пенелопа Митчелл
) и ее 12-летней дочери Шарлотты (Алайла Браун
). Вскоре в доме появляется новый жилец — прибывший из космоса паук, прозванный девочкой Куксиком (в оригинале он получил имя Жало в честь меча Бильбо из «Хоббита
»). Членистоногий постоялец оказался довольно прожорливым и всеядным, а потому его меню, помимо жуков и мух, быстро пополнилось пернатыми и четвероногими. К тому же он растет не по дням, а по часам, что чревато опасностью и для прямоходячих. Для борьбы с вредителем вызвали дезинсектора Фрэнка (Жермен Фаулер
), однако тот не сумел ликвидировать неизвестное науке существо. Впрочем, это не проблема — Шарлотта совершенно случайно узнала, как избавиться от паука. Нужно только забрать у бабушки банку с нафталином.
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Кия Роуч-Тернер вместе с братом Тристаном
обратили на себя внимание десять лет назад, когда в прокат вышел их бодрый полнометражный дебют — постапокалиптическая зомби-комедия «Полынь: Дорога мертвых
», созданная в духе «Безумного Макса
» и «Дня мертвецов
». Эта лента послужила стартом для серии, в которую впоследствии вошли адреналиновая короткометражка «Полынь: Хроники мертвецов
» и «Безумная дорога
». Попутно дуэт снял хоррор-комедию «Некромант
» с участием Моники Беллуччи
, однако данная работа не снискала такой же популярности, как «Полынь». «Черную вдову» Кия уже снимал без брата, и отчасти это пошло на пользу фильму, поскольку в нем гораздо меньше крови и трэша, чем в предыдущих картинах. И, несмотря на рейтинг 16+, новый хоррор можно воспринимать как семейный, поскольку наличие ребенка и традиционные ценности приближают фильм к образцам жанра вроде «Гремлинов
».
«Укус смерти» продолжает традиции австралийского хоррора, заложенные Дженнифер Кент
в «Бабадуке
». Вновь на первом плане ребенок и тревожные рисунки (на сей раз это комиксы), пугающая атмосфера — не без содействия российского композитора Анны Соловьевой
— постепенно завлекает и затягивает в паутину Шарлотты
(слишком очевидная, кстати, отсылка), но при этом монстр не прячется в шкафу или под кроватью. Паук ради освобождения запросто откручивает крышку банки, умеет подражать звукам, что помогает ему в завлечении жертв, и вовсю красуется перед нами, начиная с обычного паучьего размера и заканчивая трансформацией в гиганта, памятного со времен «Атаки пауков
».
Картина вызывает в памяти не только множество страшилок про восьмилапых от «Тарантула
» до «Боязни пауков
». Она в целом построена на гик-культуре. Здесь вам и кукольные домики, и комиксы, и макабр, и произведения Толкина, где фигурировала паучиха Шелоб (ее киноплощение, кстати, состоялось в «Возвращении короля
»). Присутствует и пресловутая сцена с Эллен Рипли из третьего «Чужого
», когда паучье жало приближается к лицу бесстрашной малолетней героини с водяным ружьем наперевес. Цитаты Роуч-Тернер не кидает в лоб, а дозированно распределил по фильму в виде пасхалок.
Что касается сюжетного внутрисемейного конфликта, то он не лишен набившей оскомину повестки. Обязательно глава семейства сорвется, дабы напугать домочадцев. Да и не родной он Шарлотте, что добавляет еще более надоевших клише. Однако актерская команда постаралась свести на нет все штампы. Особенно Нони Хэзлхерст, сыгравшая бабушку, страдающую потерей памяти, что приводит к забавному зачину и открытому финалу, благодаря которому можно прийти к несколько неожиданному выводу. И, конечно же, нельзя не упомянуть Алайлу Браун, пошедшую по стопам Лулу Уилсон
(она же «Бекки
»). Она уже не новичок в пугающем жанре, поскольку начала свой актерский путь с «Детей кукурузы
», а сотрудничество с Джорджем Миллером
на съемках «Трех тысяч лет желаний
» и «Фуриосы
» вполне может превратить юную актрису в бриллиант.
Режиссеру удалось поставить любопытный хоррор, объединивший истории про вторжение инопланетян, мутации противных существ, клаустрофобные помещения (привет «Репортажу
») и семейные неурядицы. Фильм звезд с неба не хватает, но способен увлечь на полтора часа, окунув в ад арахнофобов (или же рай для арахнофилов).
«Черная вдова: Укус смерти» в кинотеатрах с 9 мая.
«Чёрная вдова: Укус смерти»
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