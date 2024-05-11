У краха глаза велики? «Годзилла: Минус один» — драма про монстра и людей, заслужившая больше одного «Оскара»

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Фильм выйдет одновременно онлайн и в широком прокате

«Фрау»: Не стерпится, не слюбится

«До девятого класса меня реально уничтожали»: Даша Верещагина о травле и отчуждённости в школе

Илья Муромец против Соловья Разбойника на «Робоарене»

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»

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«Где фильмы про Беслан и Норд-Ост?»: Максим Виторган об отсутствии рефлексии в российском кино

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