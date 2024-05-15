«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже

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Какой оказалась «запрещенка» о случае на Второй мировой

11 мая

У краха глаза велики? «Годзилла: Минус один» — драма про монстра и людей, заслужившая больше одного «Оскара»

Лучше быть кайдзю, чем фашистом