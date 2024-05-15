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«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже

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15 мая 2024
16 мая в прокат выходит новый фильм студии «Вертикаль» «Каждый мечтает о собаке» — экранизация одноименной повести Владимира Железникова. Фильм, где, вопреки ожиданиям, собаки появляются лишь эпизодически, адресован юным зрителям, а также их ностальгирующим бабушкам и дедушкам, чье детство пришлось на 1960-е.

«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже

Пятиклассник Юрка (Борис Дейков) — пионер, который пытается добиться авторитета в классе и терпит неудачи, потому что одноклассники не воспринимают его всерьез. Над ним посмеиваются, но беззлобно называют Сократиком – за задумчивость и малый рост. Лучше всех его понимает только учитель литературы Федор Федорович (Иван Колесников), с которым мальчик может поговорить по душам. Однажды в классе появляются двойняшки – Иван и Тошка Кулаковы, а Юрка оказывается с ними в одном звене. Рослый Иван (Макар Фомин) сразу становится лидером пионерской ячейки и настраивает коллектив на победу в соревновании по успеваемости. Однако для начала дети решают обратиться к родителям, чтобы они поделились с ними ценным жизненным опытом. Выясняется, что отец Кулаковых – известный героический летчик-испытатель, а мама – врач. Остальные дети тоже из приличных семей, только у Сократика мать (Екатерина Шпица) всего лишь машинистка, а отец (Дмитрий Муляр) погиб три года назад — и теперь приходит только в фантазиях. Причем мальчик винит в этом себя. Иван показательно становится Юркиным другом — правда, до первой двойки по истории.

Смотреть онлайн «Чучело» Ролана Быкова
Не раз экранизированные произведения Владимира Железнякова — на 100% порождения оттепельного времени. Они лиричны и социальны, их герои находятся в поиске внутренней гармонии и правильных ориентиров, в то время как жизнь давит на них тяжелым грузом. Причин тому предостаточно: непонимание, чувство одиночества, несоответствие ожиданиям, сложные взаимоотношения в семье и подростковом коллективе, острое желание нравится, первая любовь, да что угодно. Самая известная экранизация по Железнякову – «Чучело» Ролана Быкова, снятая в самые застойные годы, но при этом эмоционально выворачивающая мясом наружу и детей, и взрослых. Совсем не таков фильм «Каждый мечтает о собаке».

«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже


Юрка-Сократик – неисправимый выдумщик и мечтатель, в его голове постоянно происходит трудная работа. У Железнякова он сложный, склонный ошибочно судить о людях и совершать необдуманные поступки. Например, конфликт с мамой, показанный в фильме пунктирно, построен на уверенности, что ее новый ухажер – женатый мужчина. И мальчик разрушает их отношения. В экранизации Юра просто дуется на мать, у которой появился кто-то на личном фронте. Многие герои выглядят блекло, а некоторые даже вызывают недоумение: например, вредный сосед (Борис Каморзин) по коммунальной квартире, который не разрешает девочке заводить собаку. В оригинале попытка Юрика его умаслить кончается крахом: тот выгоняет пионеров. В фильме не только аккуратно вымарана коммунальная квартира, недостойная светлого мифа о СССР, – удивительный сосед оказывается в глубине души собаколюбом, который почти сразу и сам соглашается взять бездомного пса. Бесконфликтность и благообразие – сознательное решение режиссера и автора сценария Ольги Беляевой.

Смотреть онлайн «Легенды Орленка»
Беляева не первый раз снимает кино для детей: на ее счету «Легенды Орленка», «Опасные каникулы» и «Тайна темной комнаты», в которых она также несет добро и раскрывает тему человеческой отзывчивости. Эти фильмы с успехом показывают в пионерских детских лагерях и на фестивалях семейного кино. Чтобы традиции передавались максимально безболезненно, режиссер и теперь нивелирует конфликты первоисточника, перерабатывая сюжет из социально-напряженного в мифологический. Смысловым центром становится не внутренний мир подростка, его чувство неприкаянности и болезненное взросление, а светлый образ советского детства. Для этого в финале возникают взрослые Юра (Игорь Костолевский) и его жена Тошка (Ирина Купченко), которые пронесли любовь через всю жизнь благодаря правильно привитым ценностям, а теперь мечтают, чтобы у внуков всё было в точности как у них. Таким образом, предлагаемое зрителям путешествие в прошлое на деле оказывается воспоминаниями деды Юры и бабы Тоши, а память, как известно, штука обманчивая.

«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже

Для создания образа счастливого прошлого пригождаются музыка Игоря Крутого и операторский опыт Артура Гимпеля, снимавшего такие ретро-сериалы, как, например, «Мосгаз» 6 и 7. Изображение самое что ни на есть советское, ламповое, с преобладанием теплых и светлых тонов. Так снимали в конце 1970-х. Есть и одна интересная визуальная находка: панорамные виды старой Москвы, сделанные, по всей видимости, из обработанной старой хроники. Технически они придают работе основательности, солидности, но не достоверности. Всё же это материя памяти — несуществующая реальность, где пятиклассники говорят высокопарными фразами, дарят грустным незнакомцам самое вкусное в мире мороженое, а все проблемы решают сообща, преимущественно на классном собрании.

«Каждый мечтает о собаке» в кинотеатрах с 16 мая

«Каждый мечтает о собаке». Тизер

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«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже фотографии
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«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже фотографии
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