«Планета обезьян: Новое царство»: Шимпанзе думают о Римской империи

В мировой прокат вышла «Планета обезьян: Новое царство» — продолжение франшизы, запущенной еще в конце 60-х по мотивам одноименного романа французского писателя Пьера Буля. Этот фильм – десятый по счету – снял автор антиутопической трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл, и он, с одной стороны, логически продолжает историю про разумного шимпанзе Цезаря (в уникальном исполнении Энди Серкиса), с другой – в очередной раз перезапускает всю историю и сулит появление в ней новых глав.
После смерти Цезаря – торжественные похороны вожака показаны в прологе – прошло несколько десятилетий, а то и столетий. Люди окончательно одичали и теперь зовутся не более чем «эхо», на планете царит относительное спокойствие, все поросло джунглями, о прежних временах напоминают лишь торчащие то тут, то там среди густой растительности остовы некогда больших городов. На поросших мхом руинах обитают к этому времени неплохо овладевшие речью обезьяны – например, орлиное племя. Молодой сын вождя Ноа (Оуэн Тиг
) вместе с друзьями Анайей (Трэвис Джеффри
) и Суной (Лидия Пекхэм
) готовится пройти обязательную для всех церемонию инициации – для этого нужно добыть из гнезда на самом верху скалы яйцо орла. Величественных птиц обезьяны растят в качестве домашних питомцев и помощников – отец Ноа умеет общаться с ними с помощью специальных песен и надеется передать это знание наследнику. Однако случается страшное: на деревню нападают другие обезьяны, в масках и вооруженные палками-электрошокерами. Убив многих, в том числе вождя, они забирают выживших, среди которых мать и друзья Ноа, с собой. И герой отправляется на их поиски, по пути обзаводясь новыми союзниками: мудрым старцем-орангутаном Ракой (Питер Макон
), который бережно хранит память о Цезаре и его учении, и человеком – девушкой (Фрейя Аллан
), которая до поры до времени молчит, прикидываясь очередной «эхо».
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Позже окажется, что у нее есть и имя, и голос, и свои планы – как, впрочем, и у тех самых обезьян с оружием и в масках. Их главарь (Кевин Дюран
), прозвавший себя Проксимусом Цезарем, следующим Цезарем, и вдохновившийся историей Римской Империи, которую ему читает коллаборационист в исполнении Уильяма Мэйси
, строит новое царство на обломках нефтяного танкера. Его цель – добраться до оружия, законсервированного в построенном людьми в качестве убежища гигантском бункере, и ради этого он готов порабощать и уничтожать себе подобных. В общем, понятный и знакомый виток развития Земли, кто бы ее ни населял.
Ожидаемо впечатляющее с точки зрения графики, но при этом не самое динамичное кино – частично роуд-муви, частично экшен, где смешались кони, обезьяны, люди. Философские беседы на упрощенном английском языке, на котором приматы говорят весьма свободно, но немного запинаясь, перемежаются батальными сценами и прочей звериной яростью. Тут же можно полюбоваться апокалиптичными пейзажами – присутствие на Земле человека едва заметно, почти стерлось, как и воспоминания о том, что люди некогда были венцом творения и правили планетой. Но все же некоторые артефакты и постройки демонстрируют чудеса выносливости и в каком-то смысле подтверждают торжество инженерной мысли прошлого.
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«Новое царство», как и вся вселенная «Планеты обезьян», пытается метафорически сказать что-то актуальное и злободневное. В целом в очередной раз получается, с другой стороны – не сложно, так как за время, прошедшее с выхода предыдущей главы, мир не стал дивным и новым, а еще больше погряз во всевозможных распрях, которые дают кинематографистам плодовитую почву для размышлений и интерпретаций. Новый Цезарь – образ классического диктатора на заре своего правления, уже опьяненного властью и стремящегося ее приумножить, конечно, не мирными путями. Есть очевидный задел на будущие серии, так как к финалу вопросов становится едва ли не больше, чем вначале. И вопросы эти к уцелевшим людям, ловко притворившимся исчезающим и одичавшим видом – как бы не так.
«Королевство планеты обезьян». Трейлер №4 на английском языке
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