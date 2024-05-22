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«Майор Гром. Игра»: Чем тяжелее столп — тем громче он падает

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22 мая 2024

23 мая в широкий прокат выходит «Майор Гром. Игра» — продолжение ширящейся киновселенной, основанной на комиксах издательства Bubble о супергерое с удостоверением полицейского. В 2021 году товарищ майор в исполнении Тихона Жизневского победил обезумевшего «Чумного доктора», став ходячей городской достопримечательностью. Вдоволь насладиться новым статусом ему, впрочем, не удалось: на горизонте появилась новая страшная сила, готовая превратить город в груду развалин. Показанное в трейлере разрушение Александрийской колонны — одной из важнейших доминант Санкт-Петербурга — должно символизировать крушение культа личности супергероя. Но в итоге под обломками достопримечательности оказывается не только майор, но и весь фильм целиком: изобретательность «Игры» во многом нейтрализуется перегруженностью ее сценария.

Фото со съемок фильма Майор Гром: Игра

Важным элементом «Майора Грома» — фильмов, комиксов и заглавного персонажа — оказались не экшн и шутки, а политическая полемика. Сначала в истории противостояния суперсиловика и шизофреника-либертарианца Сергея Разумовского (Сергей Горошко) заметили уши пропаганды хищного этатизма. Виной тому не только сам «Чумной доктор», показавший на экране погромы «за все хорошее и против всего плохого», но и комикс-первоисточник. Там народный мститель в маске с клювом оставлял на местах преступлений белую ленточку, приехавшую в сюжет прямиком с Болотной площади. В новогоднем помотивчике для Кинопоиска («Гром. Трудное детство») заигрываний с идеями охранительства уже не было, но и тут довольными остались не все: мол, снова пугают девяностыми, в которых, как известно, людей убивали прямо на улицах — поэтому все предпочитали сидеть дома, смотреть Владислава Листьева (пока не убили и его) и заряжать банки с водой. Выжили только затворники — троп в стиле сериала «Ненастье», где все ужасы эпохи резко обрывались, как только Борис Ельцин объявлял стране о своей отставке.

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Создатели франшизы охотно отвечали на критику, предлагая другую, менее агрессивную оптику восприятия. Как «Майор Гром» может быть пропагандой полицейского государства, если полиция в нем представляется бессмысленными болванчиками, просиживающими штаны в опенсейсе? «Толку от ментов никакого, а вред есть», как говорил в «Наследии» Роман Михайлов. Да и главный злодей по итогу оказывался не задавленным рупором свободы, а апологетом социального дарвинизма и диктатуры чрезвычайного положения. Карикатурные «лихие 90-е» тоже появились не от ненависти, а от ностальгии по времени детства, которое, как известно, не выбирают. К тому же, аляповатость «Трудного детства» можно и простить, раз уж фильм подарил зрителю действительно трогательную финальную сцену, раскрывающую героя Игоря Грома получше всего «Чумного доктора». Это было, впрочем, несложно: Тихон Жизневский и сам признавался, что играл персонажа с эмоциональным диапазоном табуретки.

Фото со съемок фильма Майор Гром: Игра

«Игрой» франшиза как раз и хочет добавить своим героям необходимой многомерности, предлагая им пройти испытание славой. Спустя год после победы над Разумовским и заключением его в островную психушку доктора Рубинштейна (Константин Хабенский), майор Гром — не просто бодрый мент, а настоящая городская знаменитость. Ему, прямо как Супермену в фильме Зака Снайдера, поставили прижизненный памятник по месту прописки. Городские забегаловки дерутся за звание называться «любимой шавермой Грома», а на экраны вот-вот выйдет посвященный ему фильм. Его изображает та самая первая короткометражка с Александром Горбатовым — такая вот очаровательная ирония Bubble над самими собой.

Смотреть: Короткометражный фильм «Майор Гром»
Всеобщее внимание асоциального Грома тяготит, да и его друзьям, как оказалось, известность бонусов не прибавляет. Журналистка Юлия Пчелкина (Любовь Аксёнова) сама не заметила, как переквалифицировалась из смелого правдоруба в пресс-секретаря своего бойфренда-супергероя: над ней посмеиваются даже те коллеги, которые трусливо называют взрывы «хлопками». Лейтенант полиции Дима Дубин (Александр Сетейкин) вынужден терпеть статус бессменного Санчо Пансы и грезить о собственной героической карьере. Даже усы отпустил, чтобы казаться взрослее и мужественнее. Прочие коллеги Грома по городскому главку тоже вряд ли радуются свалившемуся на полицию обожанию масс: на фоне главной звезды Петербурга они выглядят еще более квелыми и бесполезными проедателями бюджетов. В Москве это тоже заметили — и посылают в город на Неве генеральшу Архипову (Ольга Сутулова), намеренную провести «оптимизацию» в МВД.

Фото со съемок фильма Майор Гром: Игра

Грядет тотальная замена полицейских специализированными дронами — они не пьют, не берут взяток и не отвлекаются на пустяки. Эскадрильи робокопов для патрулирования Петербурга собираются закупать у корпорации Holt — у нее же Разумовский ранее прикупил боевой костюм для превращения в Чумного доктора. Сын директора компании Август ван дер Хольт (Матвей Лыков) уже готовится к подписанию большого контракта, но сделка срывается (спасибо за это надо сказать отечественной бюрократии). В тот же момент, как чертик из табакерки, в Петербурге объявляется наемник по кличке Призрак. Он требует от Грома незамедлительно написать заявление «по собственному» — иначе город утонет в крови. Конечно же, опытный оперуполномоченный сразу сводит дебет с кредитом и понимает: наемник и иностранный бизнесмен повязаны одним делом.

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Нетривиальный фокус «Игры» кроется в том, что она развенчивает те постулаты, которые ранее декларировал «Чумной доктор». Первый фильм с усердием отличника строил образ типичного супергероя — упертого вигиланта, наказывающего плохишей по законам добра и красоты. Фильм предполагал простейшую логическую цепочку: если есть злодей, то должен быть соразмерный ему герой, который встанет между ним и обществом. За три года (и три фильма) вселенная Bubble перешла от традиционной супергероики к ее деконструкции, и теперь майор Гром не защищает от зла, а становится магнитом, его притягивающим. Слава хорошего парня очень не нравится парням плохим, а прямолинейный Гром легко принимает вызовы и вступает в бой, не задумываясь о последствиях. Вот и сейчас он, конечно же, не кладет удостоверение на стол, а берется решать «загадки» Призрака — интересные, прямо как в «Пиле», но до смешного простые — как в мультфильмах о Даше-путешественнице, просящей у маленького зрителя помощи в розыске Жулика.

Несмотря на острый ум шахматиста, Гром, конечно же, прогорает — слишком много на себя взял. Летит, подкошенная взрывами, Александрийская колонна — пережила три революции, блокаду и Перестройку, но не справилась с противостоянием двух сверхлюдей. Вместе с доминантой Дворцовой площади рушится и рейтинг майора, который быстро — буквально у зрителя на глазах — превращается из городского любимчика в самого презираемого человека русского Северо-Запада. В этом плане новый фильм Олега Трофима оказывается в чем-то покруче даже хрестоматийных «Мстителей», разрушающих целые города и страны, а после гордо и без лишних рефлексий заявляющих о победе над очередной злодейской нечистью. Методы борьбы со злом по умолчанию предполагают сопутствующие потери, и «Игра» задается вопросом: какую цену придется заплатить упертым «суперам»? Не окажется ли она выше, чем цена поражения?

Фото со съемок фильма Майор Гром: Игра

Дилемма интересная, ответ же на нее будет дан совсем не изобретательный. К тому же, в лоб — в финале майор, глядя прямо в камеру, огласит очевидную мораль — не каждая игра стоит свеч. Для «Игры» это системная сюжетная проблема: задавая высокую планку в первом акте, фильм не может удержать ее до самого конца. На одну действительно ценную сценарную находку — удачную шутку, трогательную сцену, неожиданное камео или выразительную роль Евгения Чебаткова — приходится тройка необязательных «филлеров», растягивающих хронометраж на с трудом выносимые два с половиной часа. Новые персонажи валятся как из рога изобилия, множатся ненужные сюжетные линии, а возникшая из-за этого путаница становится ширмой, за которой фильм прячет от зрителя предсказуемую кульминацию. Довершает все невротичная финальная битва, разобраться в которой с первого раза — та еще задачка на внимательность. Парадоксально, но бой майора со взбунтовавшимися заключенными в начале истории выглядит не в меру лучше: похоже, к финалу съемок все просто очень сильно устали... Еще бы, утрамбовать сюжет для мини-сериала в большой, но все же фильм — задача, требующая незаурядных усилий.

К третьему фильму о петербургском полицейском в кепке с острым козырьком четко вырисовывается антиномия киновселенной Bubble: умом «Майора Грома» не понять. В «Майора Грома» можно только верить — причем желательно с той же силой, с какой это делают продюсер Артем Габрелянов, режиссер Олег Трофим и многоликий «Яндекс», взявший франшизу под свою опеку. Российский кинокомикс состоит из противоречий, вызывает крики восторга у фанатов и яростный скрежет зубов скептиков. Недуги сценария, копившиеся с выхода «Чумного доктора», не вылечили, а определили в подвиги: несуразности компенсировали энтузиазмом и всепоглощающей любовью к своему делу. Похоже, только таким и может быть наш путь к посконному кинокомиксу, по сути своей напоминающему наш же посконный автопром: стоит немного разогнаться, и все тут же начинает выть и греметь, на ходу вываливаются какие-то ненужные гайки, осыпаются подгнившие пороги. Но из магнитолы играет группа «Кино», а набалдашник с розочкой на ручке КПП греет душу. Все не так уж плохо на сегодняшний день, и вообще — лучше трудно ехать, чем легко идти.

«Майор Гром. Игра» в кинотеатрах с 23 мая

«Майор Гром: Игра». Трейлер №2

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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   22.05.2024 - 20:44
Совершенно не надоедает франшиза. Могу смотреть вечно, пока такое мнение. Возможны изменения, если начнут актеров менять на главные роли. читать далее>>
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