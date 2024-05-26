Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль

Рецензии на фильмы >>
26 мая 2024

В международном прокате шумит «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — новый фильм Джорджа Миллера в популярной постапокалиптической вселенной. Впервые за 45 лет существования франшизы ведущая роль достается женщине — бравой во(д)ительнице Фуриосе, которую в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон, а в сольном проекте — Аня Тейлор-Джой. Алексей Филиппов размышляет, смог ли режиссер придать новый импульс легенде о дизельпанке (и помогло ли фильму, что одна экшн-сцена длится 15 минут, а ведущая актриса произносит лишь 30 строчек).

Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль

В стрессовой ситуации человеческий организм выбирает, как правило, меж двух огней: гипер- или гипокинетической реакциями. «Бей-беги» против «замри». Столкнувшись с тотальной встряской Апокалипсиса, коллективное человечество оказалось перед аналогичной развилкой: и пока одни предпочли стать воинами дороги, неутомимыми пиратами Пустоши, другие окопались — обрели подобие дома или хотя бы припорошили тревоги песком.

Читать Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы
Пестрая ватага самодура Дементуса (Крис Хемсворт с накладным носом) колесит по тотальной пустыне Австралии в поисках добычи и летальных увеселений. Цитадель Несмертного Джо (Лейчи Халм), напичканная рабами и фанатиками, обустроена внутри и у подножия трех скал, с высоты птичьего полета образующих подобие черепушки. Космы их деспотизма обречены переплестись в этом умирающем мире — и выживет, конечно, только один. Комичный трибун-мазохист, не расстающийся с перештопанным детским мишкой, или разлагающийся на глазах садист-осеменитель, устроивший культ имени себя. Жаль, без интриги: спарринг жабы и гадюки, межвидовая борьба за ресурсы, никак не свернет с «Дороги ярости». Их фалометрия должна закончиться там, где в сюжет ворвется Безумный Макс (Том Харди), но тот (Джейкоб Томури) пока наблюдает издалека, не понимая причину тряски.

Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль

Между Сциллой и Харибдой властолюбия оказывается юная Фуриоса (Алайла Браун), будущая однорукая амазонка пустоши (Шарлиз Терон), успевшая вкусить другую жизнь. Не в упокоившейся цивилизации, но матриархальном парадизе Зеленых земель, где её родительница Мэри (Чарли Фрейзер) — первая среди равных. Доблестную женщину Дементус и его шайка убьют прямо на глазах девочки — и той останутся лишь раскаленный взгляд да персиковая косточка, которая рано или поздно должна найти лунку. Сама Фуриоса — и юная, и постарше (Аня Тейлор-Джой), что в караване одного тирана, что в твердыне второго — запрограммирована на порочное круговое движение: сбежать или отомстить, сбежать и отомстить…

Читать Прекрасный день, чтобы умереть: обзор фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»
Пятый фильм во вселенной «Безумного Макса» вышел через десять лет после «Дороги ярости», хотя задумывался параллельно с триумфальным возвращением: в начале нулевых австралийский визионер Джордж Миллер, принявшийся покорять Голливуд, хотел, чтобы о Фуриосе сделали аниме, но продюсеры сочли, что аудитория еще не готова, и проект Махиро Маэды прикрыли. Возвратив франшизе культовый статус, режиссер воскресил затею — в насколько-то измененном виде, — но на этот раз сюрприза не вышло. Не все зарытые в землю косточки дают сочные плоды.

Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль

В случае с «Фуриосой» Миллер зачем-то решил объяснить то, что в прошлом фильме смотрелось наиболее пунктирно, но оттого и выигрышно: становление Фуриосы, миф о Зеленых землях и цветущем матриархате. Душеспасительная идея, образ-мираж оказались вписаны в песчано-оранжевый хронотоп Пустошей, а траектория юной валькирии многозначительно уподоблена спирали — по аналогии с «туда и обратно» из «Дороги ярости». Как результат, всё здесь навязчиво повторяется минимум дважды: и череп/шлем на границе экрана, и гибель близких, и плен, и попытка к бегству, и бритье налысо.

Читать Это всего лишь конец света: 10 аниме в постапокалиптических мирах
С легкой руки Миллера и актера-сценариста Ника Латуриса (в первом «Безумном Максе» он играл механика по кличке Сальная крыса) «Фуриосе» переустановили движок «предыдущей серии» — даром, что хронологически она приключается следом. И вот пластинка со старой песней о главном заходит на новый круг. Кажется, режиссер забыл, что оригинальная трилогия с Мелом Гибсоном забуксовала по причине утраченного интереса (он даже не собирался снимать третью часть), а так феерически возродилась благодаря 20-летней паузе и всестороннему апдейту — в первую очередь, визуальному. «Фуриоса» же напоминает авто, присевшее на хвост лидеру в песчаной гонке: маршрут тот же, но с водительского сиденья ни черта не видно — так густо прилетает пыль из-под колес первого номера.

Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль

Самая блестящая (во всех смыслах) деталь нового фильма — переливающаяся на постапокалиптическом солнышке «Боевая машина», чей борт украшает барельеф с подвигами то ли Несмертного Джо, то ли преторианца Джека (Том Бёрк). Увы, последнему не дали реализовать потенциал ни союзника, ни любовного интереса, а то и двойника Безумного Макса, который просто крутит баранку назло всем обстоятельствам. Возможно, Миллер, как и Фрэнсис Форд Коппола, слишком часто думает о Римской империи: надо отдать должное находке с колесницей Дементуса из трех мотоциклов. Или амбициозный замысел «Фуриосы» состоял в том, чтобы суровый путь титульной героини терялся в смерче искореженных судеб, — подобно тому, как она и не только затмили безмолвного одиночку в «Дороге ярости».

Читать Каким получился «Мегалополис» — долгострой великого Копполы
Проблема в том, что на знакомой трассе сложно удивить повторением трюков — даже показанными с других ракурсов (их, кажется, действительно подбирали по принципу «так не было в прошлом фильме»). Наконец, в монструозной машинерии «Фуриосы», по коротой героиня зачастую передвигается ползком, прискорбно мало новых винтиков — при всей самоотдаче костюмеров, актеров и каскадеров. Редкие вспышки обновленной графической выразительности проходят по разряду «библейских отсылок». Вроде сцены, когда огненный поток уподобляет кресту решетчатые ворота за спиной Тейлор-Джой. Или эпизода с гибелью матери, выполненного в духе «300 спартанцев» Зака СнайдераФрэнка Миллера) или манги «Берсерк» Кэнтаро Миуры. Даже на этом уровне, где, казалось бы, у Джорджа Миллера целая колода козырей, режиссер принимается ходить кругами, сводя всё к тому, что у него есть мысль — и он её думает. Кажется, что и Фуриоса ему для этой постапокалиптической медитации не нужна, а та, которую зрители додумали после «Дороги ярости», куда интереснее. В в остальном кино необязательное, но небезнадежное — просто для тех, кто соскучился по запаху бензага по утру.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Трейлер №3 на английском языке

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ад на колесах: гид по киновселенной «Безумного Макса»
Японские терминаторы и русские кокетки: главные новости аниме за неделю
Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
«Черная вдова: Укус смерти»: Крохотный «Чужой» у вас дома
«Безумный Макс» от ветерана студии Ghibli: главные новости аниме за неделю
В основной конкурс 77-го Каннского фестиваля вошли «Лимонов, баллада об Эдичке» Серебренникова и «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном
Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года
Завершились съемки «Фуриосы» Джорджа Миллера
СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж
Поиск по меткам
Австралийское киноАлексей Филипповпостапокалипсисприквелфраншизафэнтези
персоны
Том БёркАлайла БраунМэл ГибсонФрэнсис Форд КопполаМиура КэнтароДжордж Миллер (II)Фрэнк МиллерЗак СнайдерАня Тейлор-ДжойШарлиз ТеронЛейчи ХалмТом ХардиКрис Хемсворт
фильмы
300 спартанцевБезумный МаксБезумный Макс 2: Воин дорогиБезумный Макс 3: Под куполом громаБезумный Макс: Дорога яростиБерсеркФуриоса: Хроники Безумного Макса

фотографии >>
Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль фотографии
Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль фотографии
Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль фотографии
Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Тофик Мовлави
24 мая ушёл из жизни актёр Тофик Мовлави.
Владимир Крупин
23 мая ушёл из жизни актёр Владимир Крупин.
Александр Ковалёв
22 мая ушёл из жизни каскадёр Александр Ковалёв.
Елена Муратова
22 мая ушла из жизни актриса Елена Муратова.
Виталий Гоннов
21 мая ушёл из жизни режиссёр Виталий Гоннов.

День рождения >>

Гликерия Богданова-Чеснокова
Ольга Зубкова
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Наталья Попова
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Владимир Ярош
Хелена Бонем Картер
Мюзетта Вандер
Пэм Гриер
Питер Кашинг
Филип Майкл Томас
Джон Уэйн
Элизабет Харнуа
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?