Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль

В международном прокате шумит «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — новый фильм Джорджа Миллера в популярной постапокалиптической вселенной. Впервые за 45 лет существования франшизы ведущая роль достается женщине — бравой во(д)ительнице Фуриосе, которую в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон, а в сольном проекте — Аня Тейлор-Джой. Алексей Филиппов размышляет, смог ли режиссер придать новый импульс легенде о дизельпанке (и помогло ли фильму, что одна экшн-сцена длится 15 минут, а ведущая актриса произносит лишь 30 строчек).
В стрессовой ситуации человеческий организм выбирает, как правило, меж двух огней: гипер- или гипокинетической реакциями. «Бей-беги» против «замри». Столкнувшись с тотальной встряской Апокалипсиса, коллективное человечество оказалось перед аналогичной развилкой: и пока одни предпочли стать воинами дороги, неутомимыми пиратами Пустоши, другие окопались — обрели подобие дома или хотя бы припорошили тревоги песком.
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Пестрая ватага самодура Дементуса (Крис Хемсворт
с накладным носом) колесит по тотальной пустыне Австралии в поисках добычи и летальных увеселений. Цитадель Несмертного Джо (Лейчи Халм
), напичканная рабами и фанатиками, обустроена внутри и у подножия трех скал, с высоты птичьего полета образующих подобие черепушки. Космы их деспотизма обречены переплестись в этом умирающем мире — и выживет, конечно, только один. Комичный трибун-мазохист, не расстающийся с перештопанным детским мишкой, или разлагающийся на глазах садист-осеменитель, устроивший культ имени себя. Жаль, без интриги: спарринг жабы и гадюки, межвидовая борьба за ресурсы, никак не свернет с «Дороги ярости». Их фалометрия должна закончиться там, где в сюжет ворвется Безумный Макс (Том Харди
), но тот (Джейкоб Томури
) пока наблюдает издалека, не понимая причину тряски.
Между Сциллой и Харибдой властолюбия оказывается юная Фуриоса (Алайла Браун
), будущая однорукая амазонка пустоши (Шарлиз Терон), успевшая вкусить другую жизнь. Не в упокоившейся цивилизации, но матриархальном парадизе Зеленых земель, где её родительница Мэри (Чарли Фрейзер
) — первая среди равных. Доблестную женщину Дементус и его шайка убьют прямо на глазах девочки — и той останутся лишь раскаленный взгляд да персиковая косточка, которая рано или поздно должна найти лунку. Сама Фуриоса — и юная, и постарше (Аня Тейлор-Джой), что в караване одного тирана, что в твердыне второго — запрограммирована на порочное круговое движение: сбежать или отомстить, сбежать и отомстить…
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Пятый фильм во вселенной «Безумного Макса» вышел через десять лет после «Дороги ярости», хотя задумывался параллельно с триумфальным возвращением: в начале нулевых австралийский визионер Джордж Миллер, принявшийся покорять Голливуд, хотел, чтобы о Фуриосе сделали аниме, но продюсеры сочли, что аудитория еще не готова, и проект Махиро Маэды
прикрыли. Возвратив франшизе культовый статус, режиссер воскресил затею — в насколько-то измененном виде, — но на этот раз сюрприза не вышло. Не все зарытые в землю косточки дают сочные плоды.
В случае с «Фуриосой» Миллер зачем-то решил объяснить то, что в прошлом фильме смотрелось наиболее пунктирно, но оттого и выигрышно: становление Фуриосы, миф о Зеленых землях и цветущем матриархате. Душеспасительная идея, образ-мираж оказались вписаны в песчано-оранжевый хронотоп Пустошей, а траектория юной валькирии многозначительно уподоблена спирали — по аналогии с «туда и обратно» из «Дороги ярости». Как результат, всё здесь навязчиво повторяется минимум дважды: и череп/шлем на границе экрана, и гибель близких, и плен, и попытка к бегству, и бритье налысо.
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С легкой руки Миллера и актера-сценариста Ника Латуриса
(в первом «Безумном Максе
» он играл механика по кличке Сальная крыса) «Фуриосе» переустановили движок «предыдущей серии» — даром, что хронологически она приключается следом. И вот пластинка со старой песней о главном заходит на новый круг. Кажется, режиссер забыл, что оригинальная трилогия с Мелом Гибсоном
забуксовала по причине утраченного интереса (он даже не собирался
снимать третью часть
), а так феерически возродилась благодаря 20-летней паузе и всестороннему апдейту — в первую очередь, визуальному. «Фуриоса» же напоминает авто, присевшее на хвост лидеру в песчаной гонке: маршрут тот же, но с водительского сиденья ни черта не видно — так густо прилетает пыль из-под колес первого номера.
Самая блестящая (во всех смыслах) деталь нового фильма — переливающаяся на постапокалиптическом солнышке «Боевая машина», чей борт украшает барельеф с подвигами то ли Несмертного Джо, то ли преторианца Джека (Том Бёрк
). Увы, последнему не дали реализовать потенциал ни союзника, ни любовного интереса, а то и двойника Безумного Макса, который просто крутит баранку назло всем обстоятельствам. Возможно, Миллер, как и Фрэнсис Форд Коппола
, слишком часто думает о Римской империи: надо отдать должное находке с колесницей Дементуса из трех мотоциклов. Или амбициозный замысел «Фуриосы» состоял в том, чтобы суровый путь титульной героини терялся в смерче искореженных судеб, — подобно тому, как она и не только затмили безмолвного одиночку в «Дороге ярости».
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Проблема в том, что на знакомой трассе сложно удивить повторением трюков — даже показанными с других ракурсов (их, кажется, действительно подбирали по принципу «так не было в прошлом фильме»). Наконец, в монструозной машинерии «Фуриосы», по коротой героиня зачастую передвигается ползком, прискорбно мало новых винтиков — при всей самоотдаче костюмеров, актеров и каскадеров. Редкие вспышки обновленной графической выразительности проходят по разряду «библейских отсылок». Вроде сцены, когда огненный поток уподобляет кресту решетчатые ворота за спиной Тейлор-Джой. Или эпизода с гибелью матери, выполненного в духе «300 спартанцев
» Зака Снайдера
(и Фрэнка Миллера
) или манги «Берсерк
» Кэнтаро Миуры
. Даже на этом уровне, где, казалось бы, у Джорджа Миллера целая колода козырей, режиссер принимается ходить кругами, сводя всё к тому, что у него есть мысль — и он её думает. Кажется, что и Фуриоса ему для этой постапокалиптической медитации не нужна, а та, которую зрители додумали после «Дороги ярости», куда интереснее. В в остальном кино необязательное, но небезнадежное — просто для тех, кто соскучился по запаху бензага по утру.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Трейлер №3 на английском языке
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