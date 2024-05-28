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Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар

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28 мая 2024
В конце весны в российский прокат выходит хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед 2» — сиквел прошлогоднего британского слэшера, созданного Рисом Фрейк-Уотерфилдом по мотивам очаровательных детских книг Алана Александра Милна. Макс Милиан разбирается в целесообразности превращения сказочных историй в макабрические и выясняет, сильно ли отличается продолжение от первой части.

Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар

Новый фильм о кровавых похождениях Пуха (Райан Олива) и его друзей начинается с анимационной предыстории, знакомящей зрителей не только с резней в Стоакровом лесу, устроенной антропоморфными животными, но и ее последствиями. Кровавая бойня послужила основой для хоррора, состоящего из неточностей, домыслов и предубеждений, а Кристофер Робин (Скотт Чемберс) становится изгоем — почти никто не верит в существование монстров и многие называют его убийцей. Из-за травли парень лишается работы в местной клинике и зачастил к гипнотерапевту, чтобы раз и навсегда выяснить всю правду о пропавшем в детстве брате Билли. Тем не менее, на свете существуют еще те, кто верит Кристоферу. Это группа охотников, которым ценой собственных жизней удалось расправиться с Пятачком, и подруга детства Лекси (Таллула Эванс). Тем временем самые лучшие друзья Робина убивают девушек, захотевших отдохнуть на природе, и отправляются в город, чтобы расправиться с предателем, из-за которого о них все узнали. Но всю правду о них не знал даже Кристофер. Глаза на его детство и истинную природу убийц открыл некий Кавендиш (Саймон Кэллоу), поведавший о том, что чудовища появились из-за неудачных экспериментов безумного ученого Гэллапа, для которого он похищал детей.

Рис Фрейк-Уотерфилд в сиквеле «Винни-Пуха: Крови и меда», вышедшего в прокат год назад, пошел по стопам Уэса Крэйвена, который еще в «Новом кошмаре» объединил якобы реальность с вымышленным миром «Кошмара на улице Вязов», а впоследствии построил на этой формуле всю серию слэшеров «Крик». Впрочем, это было, скорее всего, вынужденное решение для британца, поскольку актерская команда первоисточника во главе с Николаем Леоном отказалась сниматься в продолжении, и в итоге роли отошли к Скотту Чемберсу и Райану Оливе. Но зато получилось ввести кадры из первой части и придать ленте определенную степень реальности происходящего, несмотря на фантастические мотивы, связанные с пресловутым безумным ученым.

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Новая часть отличается от предыдущей большим размахом и разветвленным сюжетом, поскольку после кассового успеха инфернального и мясного «Винни-Пуха», заработавшего почти пять миллионов долларов при бюджете в жалкие 100 тысяч, создатели потратили на сиквел пятую часть дохода. Если в оригинале перед нами типичная камерная история про реднеков в духе «Техасской резни бензопилой», то второй фильм из-за переноса действия из лесной чащи в город превратился в аналог стандартных подростковых слэшеров с обязательной масштабной кровавой баней в духе «Кэрри» или «Черепа: Маски». А сами gore-сцены вышли более эффектными и детальными. Да и актеров занято гораздо больше, пусть среди них и нет заметных имен. Разве что Чемберса кто-то запомнил после адаптации «Гиппопотама» Стивена Фрая, а Саймона Кэллоу — по «Риму», «Доктору Кто» и «Чужестранке».

Поскольку первоосновой для картины послужили классические произведения Милна, то не обошлось без отсылок и цитат. В частности, в этом мире есть поисковик Milne, отца Кристофера в исполнении Алека Ньюмана зовут Алан, а мать (Никола Райт) — Дафной, как и супругу писателя. В кадре, помимо Винни-Пуха и Пятачка, появляются Совенок и Тигра, а в финальных титрах можно увидеть Бэмби, Питера Пэна и Пиноккио. Немало позаимствовано и из классики жанра, начиная все той же «Техасской резней бензопилой» и заканчивая «Хэллоуином».

Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар

Имеют ли кинематографисты право на зловещую деконструкцию любимых детских сказок для подрастающего поколения — открытый вопрос, на который каждый зритель ответит по-своему. Кому-то противна сама идея, а кто-то с удовольствием оценит затею превращения Пуха или Белоснежки в маньяков. Однако, следует напомнить, что большинство сказочных сюжетов, записанных братьями Гримм и Шарлем Перро, не отличались бережным отношением к психике чад — в них полно зверств, жутких подробностей и разного рода насилия. К тому же сама хоррор-деконструкция сказок не в новинку для мирового кино. Достаточно вспомнить «Румпельштильцхена» Марка Джонса, «Плохого Пиноккио» Кевина Тенни и «Гретель и Гензеля» Оза Перкинса. И если бы права на Винни-Пуха и Микки Мауса не принадлежали до недавних пор студии Уолта Диснея, то и они бы давно оказались в ужастиках. Фрейк-Уотерфилд лишь исправляет это досадное недоразумение, затеяв в угоду времени «Вселенную извращенного детства». В нее вместе с Пухом, про которого уже готовят триквел, также войдут «Бэмби: Расплата», «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии», «Пиноккио: Развязный» и «Пухверс: Монстры, объединяйтесь». Кроме того, нас ожидают жуткая «Месть Золушки», «Мышеловка Микки» и кроссовер «Микки против Винни». Так что любители трэша и странных сюжетов не останутся в обиде.

Что же делать рядовым зрителям, оказавшимся в кинотеатрах в период показа «Винни-Пуха: Крови и меда 2»? Поклонникам страшилок лента вполне может приглянуться из-за обилия крови и мяса, да и сюжет, несмотря на предсказуемость некоторых моментов, способен затянуть в свои сети, особенно если от него не ожидать внезапных открытий. Остальным (особенно тем, кто вырос на советских и американских мультфильмах про медвежонка с опилками в голове) лучше держаться подальше от фильма, дабы оградить себя от неприятного послевкусия и ненависти к киношникам, посягнувшим на «святое».

«Винни-Пух: Кровь и мед 2» в кинотеатрах с 30 мая.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

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Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар фотографии
Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар фотографии
Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар фотографии
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