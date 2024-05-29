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Блеск и сила: «Сплетение судеб» — драма о том, как волосы помогают жить

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29 мая 2024

В прокат выходит драма «Сплетение судеб» — фильм Летиции Коломбани по ее же книге-бестселлеру «Сплетение». Это три истории о том, как женщины в разных частях света, столкнувшись с серьезными трудностями и потерями, вынуждены бороться за выживание. Рассказываем, чем связаны героини, что у них общего и почему заплетать косичку – это искусство.

Блеск и сила: «Сплетение судеб» — драма о том, как волосы помогают жить

Фильм начинается с истории индианки Смиты (Миа Мельцер) — женщины из касты неприкасаемых, чья семья влачит жалкое существование на севере страны в местечке под названием Нияматабад. Она убирает уличные туалеты в обмен на еду, которую ей обычно швыряют на землю, и мечтает, чтобы дочь Лалита не повторила ее судьбу. Попытки устроить девочку в школу заканчиваются унижениями с рукоприкладством учителя — и Смита решается переменить жизнь, уехав на юг страны. Несмотря на сопротивление мужа, который возражает против такого рискованного шага.

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Вторая сюжетная линия посвящена жизненным трудностям итальянки Джулии (Фотини Пелузо), отец которой управляет небольшим фамильным производством париков в сицилийском городе Монополи. Когда родитель после автокатастрофы впадает в кому, девушка узнает о плачевных делах фирмы: из-за долгов ее большая семья может оказаться на улице. Мать предлагает простой способ: Джулия должна выйти замуж за богатого ухажера, который в состоянии выкупить их дом. Случайная встреча со сказочно прекрасным индусом-гастарбайтером Камалом (Нэш Ави) дает гордой независимой девушке силы на поиск альтернативного выхода из трудной ситуации.

Блеск и сила: «Сплетение судеб» — драма о том, как волосы помогают жить

Третья героиня — Сара (Ким Рэйвер), адвокат крупной юридической компании в Монреале, Канада. Она разведена и одна заботливо растит трех детей школьного возраста, но главная ее цель – достичь карьерных успехов. Сару ценит босс, даже подумывает передать ей бразды правления, и в этот момент женщина узнает, что у нее рак груди. Предстоит мастопатия, тяжелое лечение, но «акулам нельзя показывать свою кровь», и она пытается скрыть болезнь. Детям тоже не говорит: дочь Ханна (Сара Эббот) и так эмоционально не справляется с переходным возрастом, что не может выступить перед классом с докладом. Сара не сразу осознает, что скоро ее ждет физическое истощение и облысение вследствие химиотерапии, что будет скрыть совсем не просто.

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Три истории небольшими равными фрагментами следуют друг за другом, последовательно и слажено, не нарушая порядка, и в итоге сплетаются в красивую сюжетную косу, подобно трем прядям волос. Кстати, название фильма и книги на некоторых языках так и звучит – «Коса». Придумавшая сюжет и структуру Летиция Коломбани – творчески разносторонняя француженка: актриса, режиссер, дебютировавшая картиной «Любит — не любит» (2002), а также писательница, создавшая несколько романов. Теперь она возвращается к экранизации самого первого и популярного из них. Волосы – главный связующий элемент трех историй о женщинах, которые никогда не узнают о существовании друг друга. А еще это понятный ценностный символ: красоты, времени, удивительной прочности, да что там – самой жизни.

Блеск и сила: «Сплетение судеб» — драма о том, как волосы помогают жить

Истории переплетаются в том числе и эстетически. Их объединяет мелодраматичная музыка Людовико Эйнауди и монтажный рисунок, показывающий, как героини синхронно просыпаются, как решительно действуют, беспокоятся или замирают в раздумьях. Визуально каждая из трех линий исполнена по-своему изящно и отличается разной «температурой кадра». Индийская часть полна тревожно-ярких оранжево-красных оттенков и других теплых тонов, итальянская – самая чувственная и воздушная – разливается лазоревой синевой небес и моря, маня девственной белизной открытых ставен. Канадская передана в холодной гамме, что соответствует миру большого города, его высоким стеклянным зданиям и официозу делового стиля.

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Обстоятельства жизни героинь, конечно, взаимно не эквивалентны, как и риски, на которые они идут. Борьба против традиционализма итальянской рабочей семьи и конкуренция канадской бизнес-леди с коллегами-мужчинами кажется всё же меньшей несправедливостью, чем поиски пристанища совершенно бесправными Смитой и ее дочерью. Последние не просто находятся на грани голодной смерти и терпят настоящие лишения, а рискуют быть убитыми на улице, потому что женщина без мужчины там никто. И всё же героини похожи: стойкостью характера, преданностью близким, готовностью побороть жизненный кризис и защитить семью. Идти вперед, преодолевая сложные обстоятельства, учатся также их дочери: Лалита и Ханна.

Блеск и сила: «Сплетение судеб» — драма о том, как волосы помогают жить

Сюжет во многом предсказуем и перегружен примерами социальной несправедливости, а основные идеи слишком явно проговариваются вслух, не оставляя зрителям возможности самостоятельного прочтения. «Если есть желание – есть и возможность» или «Не плачь о том, чего ты лишился, сражайся за то, что у тебя есть», — высокопарно говорят героини. Тем не менее «Сплетению судеб» хватает очарования: оно способно подарить какую-то важную искру, надежду на чудо. В конце двухчасового фильма даже хочется посмотреться в зеркало и причесаться. Всё-таки волосы – удивительный дар, оказывается. Как и жизнь.

«Сплетение судеб» в кинотеатрах с 30 мая.

«Сплетение судеб»

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