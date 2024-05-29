Блеск и сила: «Сплетение судеб» — драма о том, как волосы помогают жить

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Стартовали съемки фильма о непростых отношений матери и сына-подростка

Надежда Михалкова взялась за «Огненного мальчика» с Юлией Высоцкой, Оксаной Акиньшиной и Анной Михалковой

«Штурм Белого дома»: Папа может, или Барак Обама - суперзвезда

Кайл Маклахлен составит компанию Джулианне Мур и Сидни Суини в триллере «Долина Эхо»

Любовь Аксенова встретится с собственным прошлым во втором сезоне сериала «Жить жизнь»

Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

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«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета

И о Большом как о штаб-квартире ада