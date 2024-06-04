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«Шах и мат»: Трудные подростки начинают — и выигрывают

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4 июня 2024
В российский прокат выходит фильм Начо Г. Велильи «Шах и мат», посвященный, как понятно из названия, шахматам. Однако спортивная драма становится лишь фоном для трогательной трагикомедии про трудных подростков и травмированных взрослых, чей внезапный союз помогает и тем, и другим изменить жизнь, да и в целом найти в ней смысл. А еще показать окружающим, что не им решать, кто есть кто. В общем, легкая, но в чем-то даже философская история с прекрасными молодыми актерами и зарядом неподдельного оптимизма.

«Шах и мат»: Трудные подростки начинают — и выигрывают

Директор элитной школы Кандела (Алехандра Хименес) узнает об измене мужа — наследника богатой династии и владельца учебного заведения. Устроив грандиозный публичный скандал, она ожидаемо лишается и супруга, и должности. Героине не остается ничего другого, как вернуться туда, где она выросла: в небогатый район, к папе и сестре. С отцом – незрячим шахматистом (Франсеск Орелья) – у Канделы особенно натянутые отношения: он не может простить ей уход из дома и ту надменность, с которой дочь, став успешной и богатой, относилась к прошлому и семье. Выхода однако нет — придется уживаться. И искать новую работу — в местной школе, полной трудных подростков из неблагополучных семей. Они давно не видят смысла в учебе, уверенные, что судьба предопределена. Кандела же, над которой они тут же начинают подшучивать из-за неуместных люксовых сумок и нарядов (даже дают прозвище Луивита — по названию одного из известных брендов), не готова сдаваться. Взявшись вести дополнительные занятия, она начинает учить детей игре в шахматы. Как когда-то учил ее отец: за шахматной доской, говорил он, все люди равны, и каждый — независимо от статуса, места рождения и положения родителей — может стать чемпионом.

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Композиционно (да и сюжетно) «Шах и мат» не является кинематографическим открытием или откровением: история развивается по всем законам жанра, и герои проходят путь от ненависти до любви, от поражений до побед. Интересно, что мостиком становятся шахматы, которые по-настоящему увлекают ребят, ранее развлекавшихся только буллингом, мелкими правонарушениями, беспорядочными сексуальными связями и запрещенными веществами. При этом авторы не сгущают краски, даже когда живописуют будни хулиганов: они сразу же выглядят хорошими ребятами, усиленно изображающими плохишей, потому что перед глазами пример разве что родителей — мелких мошенников, пьяниц или простых работяг, которым не до воспитания.

«Шах и мат»: Трудные подростки начинают — и выигрывают

Главная мысль, проходящая через фильм красной нитью, заключается в том, что судьба не предопределена — и ее всегда можно изменить. Как и мнение окружающих — особенно, когда ты в самом начале жизненного пути. Канделе удается убедить и переманить на сторону света и сына заядлого игрока (приходится даже устроить аварию, чтобы спасти его от первого преступления), и обозленного на весь мир задиру, стыдящегося папаши-алкоголика, и «беременную в 16», и болезненную тихоню, и сына эмигрантов из Китая, вынужденного вместо учебы работать в отцовском магазине. Их родители, вначале слегка демонизированные, к финалу тоже оказываются в меру сил заботливыми и любящими – просто им когда-то не сказали, что из предлагаемых жизнью обстоятельств можно выбраться, сломать систему. Вот они и выживают.

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Сама героиня также проходит путь трансформации. Отбрасывает – в прямом и переносном смысле – налипший налет снобизма, вспоминая, кто же она есть на самом деле и чего бы хотела. Да и месть – блюдо, которое подается холодным, так что стоит хорошенько подготовиться и утереть нос бывшему-изменщику. Главное же, как и ее подопечным, – наладить отношения с семьей. Суровый отец оттаивает, видя, как меняется дочь, как стремиться вернуться к себе настоящей и заслужить прощения, как занимается поистине благородным делом. К слову, в основу сценария легла история реального учителя, который помог детям, на которых многие махнули рукой, научиться игре в шахматы и добиться в этом серьезных результатов. Конечно, на экране все выглядит куда более идиллически, нежели в реальности, но зато получается легкая, даже семейная комедия. А социальный подтекст и мораль, что важно, не теряются за шутками и яркими красками.

«Шах и мат» в кинотеатрах с 6 июня.

«Шах и мат»

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