Ход пенсионера: «Вторая жизнь Гарольда Фрая» заставит вас переосмыслить свою

В российском прокате вот-вот начнется «Вторая жизнь Гарольда Фрая» — британская драма по мотивам мирового бестселлера Рэйчел Джойс, опубликованного в 2012 году и адаптированного писательницей для большого экрана. Фильм о пенсионере, который внезапно сделался пилигримом, стал на родине национальным хитом. Сняла картину Хэтти Макдональд, для которой это вторая полнометражная работа., а главную роль исполнил великий английский актер Джим Бродбент, знакомый нам как папа Бриджит Джонс, Мистер Грубер из «Приключений Паддингтона», Гораций Слизнорт из «Гарри Поттера» и по множеству других ролей. Он также записал аудиокнигу «Невероятное паломничество Гарольда Фрая».
Тихий ничем не примечательный человек Гарольд Фрай (Бродбент) живет с женой Морин (Пенелопа Уилтон
) на юге Англии, в городке Кингсбридж. Парочка ведет размеренную жизнь и мало общается не только с соседями, но даже между собой. Однажды, разбирая утреннюю почту, они находят письмо от некой Куини Хеннесси (Линда Бассетт
), с которой Гарольд работал более 25 лет назад. Женщина сообщает, что умирает от рака в хосписе и пишет слова прощания. Растерянный Гарольд сочиняет в ответ короткое письмо-сожаление и выходит из дома, чтобы кинуть его в почтовый ящик, но мешает какая-то недосказанность. Он решает пройти дальше, до почтового отделения, а потом короткий разговор в магазине с девушкой-продавцом неожиданно вдохновляет его на самый нестандартный поступок в жизни. Домой Гарольд не вернется. Он принимает решение дойти до Куини пешком, хотя та находится на другом конце страны. Сообщив по телефону через сиделку, чтобы она не умирала, не дождавшись его, Фрай спонтанно, сей же час пускается в путь — без вещей, телефона, удобной обуви.
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От Кингсбриджа на юго-западе Англии до Берик-апон-Твид на северо-востоке 800 километров, но Гарольд Фрай решает: пока он продолжает идти, Куини будет жить. Не имея даже карты и компаса, Гарольд идет, не взирая на непогоду и кровавые волдыри, приговаривая в такт шагам «ты не ум-решь, ты не ум-решь». Первые пару дней он останавливается в отелях, но затем, словно желая усложнить себе задачу, отсылает жене все, что лежит у него в карманах, включая удостоверение личности и бумажник. Жест он сопровождает припиской, что без лишних вещей легче двигаться. Морин не столько в шоке и волнении за внезапно спятившего супруга, сколько в ярости, что не может его понять. За последние 20 лет тот ни разу не ходил дальше, чем от двери до машины, и она не знает (как и зрители), почему Гарольд вдруг решился на такое паломничество ради другой женщины — и какие отношения их связывали в прошлом. Да, долгий брак Фраев в последнее время не был теплым, они едва обменивались парой фраз. В какой-то момент она даже хотела уйти сама, и теперь ее злит, что супруг направляется к другой женщине, в какой-то мере — приносит себя ей в жертву, а та его ждет.
Чтобы понять истинную причину паломничества Гарольда, нужно пройти этот путь вместе с ним. Размеренная ходьба по живописной сельской местности и улицам маленьких городов благодатно влияет на любого человека, оставляя его наедине с мыслями и прошлым. Мистер Фрай погружается в себя, и каждый его шаг — возможность заново пережить былые горести и раскрыть трагические воспоминания. Из них мы узнаем, что его мучает чувство вины перед Куини, а также перед сыном. Поход во имя спасения подруги превращается в путешествие вглубь себя, сражение с собственным малодушием. В то же время оставшуюся Морин мучает вопрос своей несостоятельности и ненужности, и в одиночестве замкнутой квартиры ей тоже предстоит внутренний путь, переосмысление отношения и тех событий прошлого, что не дают покоя обоим.
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То, что кажется простым и естественным, порой оказывается очень сложным. Например, сон. Или ходьба. Иногда Гарольд начинает сомневаться в себе, к тому же Морин то и дело понуждает его вернуться. Но целительная сила дороги не дает ему сбиться с цели. В пути мужчине, кроме встречи с собой, предстоит познакомиться и вступить в разговоры с совершенно непохожими людьми, в основном добрыми, по-своему уязвимыми и желающими помочь уставшему путнику. Одни дают ему кров, другие предлагают еду, а одна врач из Восточной Европы (Моника Госсман
), которой приходится зарабатывать чисткой туалетов, обрабатывает путнику ноги. После того, как на мистера Фрая обращает внимание пресса, к нему прибивается молодой наркозависимый Уилф (Дэниел Фрогсон
), уверенный, что паломничество поможет избавиться от пагубной привычки, и милейшая ничейная собачка. Все больше и больше людей начинают узнавать путешественника на улицах и следовать за ним по пятам. Гарольд обрастает почитателями прямо как Форрест Гамп
, который решил бежать. Правда, толпа хиппи с песнями и речевками мешают сосредоточиться на мыслях и лишают путешествие смысла. Ведь пытаясь отсрочить гибель подруги, он пытается пережить и другую, уже свершившуюся смерть близкого человека.
Режиссура ненавязчива, а игра Бродберга великолепна. Он ярко и объемно показывает необычного героя, который отваживается на очень смелый, в чем-то даже безрассудный поступок. Затронутые в фильме темы – проживание горя и вины, забота о ближнем, вера в силу любви – универсальны. Несмотря на мрачную природу сюжета, картина получилось теплой и деликатной — и в то же время эмоциональной и захватывающей. К тому же в ней много нежного юмора и поэзии, которую придают и меланхоличная музыка, и особенно фон: умиротворяющие пейзажи, способные любому прочистить карму и перезапустить жизнь, стоит лишь выйти в путь. Путешествие Гарольда Фрая — его неосознанное стремление избавиться от мучительных внутренних конфликтов — достойно восхищения, и этот пример показывает, что человеку иногда нужно следовать зову сердца, а не здравого смысла. В конце-концов, чтобы пережить боль, нужно отважиться пройти сквозь нее от начала до конца. Эту работу за тебя никто другой не сделает.
«Вторая жизнь Гарольда Фрая» в кинотеатрах с 13 июня.
«Вторая жизнь Гарольда Фрая»
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