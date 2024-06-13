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«Проклятие “Зов могилы”»: Копай глубже

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13 июня 2024

В российский выходит самый кассовый корейский фильм года: «Проклятие “Зов могилы”» побил в Южной Корее результат «Поезда в Пусан», а его премьера состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля. Несмотря на массу пугающих сцен и классических хоррор-приемов, это еще и своеобразным экскурс в историю страны, чьи кровавые страницы отзываются в дне сегодняшнем, а деяния предков оказывают мистическое влияние на потомков.

«Проклятие “Зов могилы”»: Копай глубже

Богатая корейская семья Пак переживает за новорожденного младенца: самый младший в их клане, хоть ему всего несколько месяцев, страдает от неизвестного недуга, диагностировать который не могут лучшие врачи мира. Родители уже перебрались из Сеула в Лос-Анджелес, где малыш, подключенный к аппаратам, держится из последних сил. От безысходности отец решает обратиться, так сказать, к нетрадиционной медицине — и просит помощи у шаманов. Хва Рим (Ким Го Ын) и ее напарник (Ли Дон Хён), изучив проблему – дело явно в каком-то злом духе, – в свою очередь обращаются к другой паре специалистов, с которыми давно сотрудничают. Сан Док (Чхве Мин Сик) носитель необычной профессии – он геомант и подбирает клиентам лучшие места для захоронения близких, что называется, по фэн-шую, работая в паре с владельцем похоронного бюро (Ю Хэ Джин), который всегда готов организовать прощание по высшему разряду.

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Осмотр младенца, изучение фамильного особняка Паков и прочие предварительные работы приводят группу экстрасенсов к выводу, что гневается по каким-то причинам покойный прадедушка. Нужно ехать на его могилу, а она, мало того, что расположена в необычном месте, так и еще знатно «фонит», провоцируя массу вопросов. Получив разрешение на эксгумацию, Хва Рим готовится к ритуалу, который должен сопутствовать извлечению тела. Все напряжены — и не напрасно: то, что в итоге выберется из могилы (и речь не только и не столько о духе дедушки Пака), доставит всем немало неприятностей.

«Проклятие “Зов могилы”»: Копай глубже

Режиссер и сценарист Чан Джэ Хен, до этого снявший два фильма о демонах и их изгнании, в этот раз идет ва-банк: двухчасовой «Зов могилы» полон не только обрядов, снятых весьма подробно и пугающе красиво, но и всяческих внутрикорейских тонкостей, в том числе связанных с историей страны (например, войн с Японией). Очевидно, что некоторые «пасхалки» не будут понятны международному зрителю, однако баланс все равно соблюден и универсальность, позволяющая картине претендовать на звание мирового хита, превалирует над локальностью.

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Необычной, но лишь для человека совсем уж несведущего, может показаться погруженность светского общества в мистику, ее укорененность в культуре: вполне современные герои, пользующиеся услугами геомантов, шаманов и прочих специалистов по паранормальному, выглядят странно. На деле же азиатское мироощущение плотно завязана на сверхъестественном, так что сосуществование с духами, их почитание, священный страх разгневать какого-то прадедушку, а также ритуальность являются неотъемлемой частью бытия. Оттого любой фильм ужасов с Востока на уровне ощущений кажется куда более пугающим: место маньякам и классическим приемам уступают куда более глубинные «пугалки».

«Проклятие “Зов могилы”»: Копай глубже

Оказывается, что неупокоенный дух прадеда, прогневавшийся на потомков, – лишь вершина айсберга, и причина всех бед вовсе не в нем. Связана она с давней историей страны, и истинный злой дух будет не местным, а иностранным. Хочется обойтись без спойлеров, так что остается добавить лишь, что это трехметровый призрак, способный превращаться в огненный шар, вселяться в тела живых и уверенный, что давняя война, жертвой которой он пал, все еще идет. В раскопавших он видит врагов, которых нужно изничтожить любой ценой, а те не сразу, но все-таки понимают, где в прямом смысле зарыта истина. Историческая правда смешивается с легендами и преданиями, память о которых, очевидно, все еще жива в умах современных корейцев.

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Авторы умело работают с изображением и звуком: темный видеоряд заставляет вглядываться в экран, стекла в кадре наводят на мысль, что в них обязательно кто-то отразиться, – но это не всегда так. Звуки, причем пугающе натуралистичные, от звяканья лопат до чавканья влажной земли и хруста костей, заполняют пространство. Тут же – жертвоприношения, окуривания, вызов духов, переселения душ и прочая чертовщина, заставляющая дрожать даже опытных в потусторонних делах героев. Они и сами впервые сталкиваются с чем-то подобным – это не торговать местами на кладбище и передавать послания от покойных бабушек, стуча в бубен и принюхиваясь к могильной земле. Так что звучащие вначале разговоры о деньгах быстро сменяются молитвами о том, чтобы попросту выжить в этой мясорубке.

«Проклятие “Зов могилы”» в кинотеатрах с 13 июня.

«Проклятие «Зов могилы»

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