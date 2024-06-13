«10 жизней»: У кота и жизнь не та

В российский прокат вышел мультфильм «10 жизней», снятый Крисом Дженкинсом, который когда-то начинал аниматором на диснеевской классике («Русалочка», «Красавица и чудовище», «Алладин»), а потом выступил как сценарист и продюсер «Лови волну». Сейчас Дженкинс оседлал режиссерскую стихию, представив небанальную историю про кота, не похожего ни на классического анимационного злодея, ни на привычного милашку.
Переживающая личный и профессиональный кризис научная сотрудница Роуз случайно находит милого серого котенка с разными глазами: один — голубой, другой желто-зеленый. К такому повороту она была не готова: работа для нее как будто пока важнее семейного очага, но котик — само очарование. Хотя, очевидно, Беккет — изучающая пчел Роуз назвала его в честь слова «улей» на староанглийском — такой только на вид. Кошки, у которых, как известно, девять жизней, – существа довольно хитрые.
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Вот и Беккет, проведя несколько месяцев у Роуз, превратился в большущего питомца, пользующегося милостью и любовью хозяйки. Пока на горизонте не появился ее бывший парень Ларри, устроивший новые порядки в доме, который кот уже считает своими владениями. Роуз начинает тратить на возлюбленного, но больше — на вечные зумы с начальником, который требует прорыва в исследовании жизни пчел. Пытаясь привлечь внимание людей и безмолвно выразить недовольство наступившей жизнью, Беккет лишается своей — и оказывается в животной небесной канцелярии. Там, может, все псы, как учил известный мультик
, и попадают в рай, но вот коты точно нет. Чтобы вернуться на землю, Беккету теперь предстоит прожить еще девять жизней, но уже не в облике симпатичного кота-толстяка, но совершенно других животных: от ненавистных крыс до не понятных никому, кроме Роуз, пчел.
«10 жизней
» не только увлекательный портрет во многом архетипичного для анимации высокомерного кота, но, скорее, философская одиссея познания самого себя и вместе с тем простой истины, что смысла выбирать жизни нет. Главное – свою единственную прожить так, чтобы не было мучительно больно и стыдно. При этом, несмотря на достаточно серьезные темы, которые затрагивает мультфильм Криса Дженкинса
, он сделан довольно нежно, подходяще для всей семьи — даже если в ней дети разных возрастов. Каждый найдет что-то свое: от порой дурашливых реинкарнаций Беккета до его хитрой котовьей природы, скрывающейся под столь притягательной мягкой шерсткой.
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Визуальная составляющая – под стать главному герою. Выросший как аниматор Disney Крис Дженкинс умело миксует традиционные техники и мягкие линии ведущих персонажей с современными диалогами и остроумными шуточками, которыми может похвастаться не только главная анимационная студия, но и ряд независимых компаний (мультфильм сделан в сотрудничестве Великобритании и Канады). Так что и взрослые среди «10 жизней» увидят фрагменты своих: кому-то мультфильм напомнит старые добрые сериалы Disney, а кого-то заставит задуматься, как прожить лучшую жизнь именно сейчас. Причем не боясь брать ответственность ни за детей, ни за братьев наших меньших, ни, главное, за самих себя.
«10 жизней» в кинотеатрах с 13 июня
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«10 жизней»
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