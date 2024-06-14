Деньги есть нельзя: «Четыре души койота» — завораживающий мультфильм о сотворении мира

В российском прокате уже можно встретить «Четыре души койота» — необычный и злободневный мультфильм венгерского режиссера Арона Гаудера, отмеченный призом жюри на фестивале в Анси, главном смотре анимационного кино. Как и «Убийцы священной Луны», он сделан с большим уважением к культуре коренных американцев и способен увлечь зрителей любого возраста. О визуальных и смысловых решениях картины рассказывает Алексей Филиппов.
Под пронзительный, подернутый мрачным предощущением фолк ползет по небытию черная исполинская змея. Километры тянутся — и пресмыкающееся обращается нефтепроводом, а бесконечность вокруг — прериями. Пока его туша неподвижна: рабочим из коренных американцев еще предстоит сравнять с землей гору, стоящую на пути, но сейчас мир замер. Карикатурные директора предприятия подъезжают на черном джипе, выполненном в нарочито инородном 3D, чтобы поразиться отсутствию мобильной связи и хладнокровно отдавать приказы. Величие природы не задевает ни один мускул на их лицах. Тем временем местные жители и экоактивисты, противящиеся дальнейшему строительству, рассаживаются вокруг костра, чтобы, как в давние времена, послушать истории главы общины — коренного американца преклонных лет. Он поведает собравшимся о сотворении мира — и может показаться, что старец застал тот миг.
Читать
Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией
Интонационное различие играет куда более важную роль, чем противопоставление 2D и 3D, в мультфильме Арона Гаудера
, над которым он начал работу в 2016-м. Венгерский режиссер, чей предыдущий полный метр, дебютный «Восточный парк
», вышел без малого 20 лет назад, увлекся культурой коренных народов в конце 1980-х — начале 1990-х. Книги про Дикий Запад
, где коренные народы играли роль экзотического элемента, и приключенческие фантазии Карла Мэя
, тематические кружки для подростков и фильмы с Гойко Митичем
— главным вождем социалистического кино — он жадно поглощал
ту информацию, которая была доступна в Венгрии тех лет, а потом открыл для себя истинную бездну культуры и мифов Северной Америки. Уже при помощи Интернета, исследований и знакомства с певцом Тамашем Чехом
, собиравшим песни коренных американцев и переводившего
их народные сказки. Гаудер внимательно слушал, а с ним делились — вот первая и наименее броская мораль «Четырех душ койота
».
Вторую также можно расслышать в прологе — когда фолк-певица Мари Сиу
, среди чьих предков были южные пайюты
и коренные мексиканцы
, исполняет Black Snakes
, а черная змея надвигается на священную гору. Перед глазами тут же встает дух «Настоящего детектива
»: первого сезона — по вайбу, четвертого — по проблематике
. Важную роль в повествовании играет земля — в широком и локальном смыслах: от почвы, праха, глины — до материка, материи жизни и всей планеты. Из нее Старик-Создатель, похожий на пожилого Рассказчика, и вылепил сначала твердь в форме черепахи, чтобы будущим творениям было, где жить, а потом и всех земных тварей: от могучего бизона-татанки до енота. Только Койот явился ему в страшном сне — и проник в этот мир случайно. Однако без него — воплощения хитрости, голода и эго — не появились бы люди, задуманные зверем-трикстером как быстрый перекус.
Читать
Вой, мир и экология в мультфильме «Легенда о волках»
Поиски баланса, который оказался неидеальным в момент космогонии, — еще одна «душа» мультфильма. Гаудер подбирал визуальные решения, опираясь на собственный стиль, манеру наскальных рисунков и дизайн тотемных столбов, а также вдохновляясь мультипликационной классикой. Среди ориентиров он перечисляет «Сына белой лошади
» Марцеля Янковича
, «Принцессу Мононоке
» и «Унесенных призраками
» Хаяо Миядзаки
, «Песнь моря
» и «Легенду о волках
» Томма Мура
, где традиционные мотивы не просто украшают повествование, но практически оживают на экране. Однако красота бумаги не вечна под Луной: так и сотворенный парадиз, где все животные были огромными, но в единственном экземпляре, а смерть и убийство отсутствовали как вид, оказался слишком теоретическим, утопическим. Что и продемонстрировал демонический «практик» Койот, вечно ищущий выгоды и движухи в, казалось бы, заземленной, тотальной гармонии. Вылепленные им люди — по образу Старика, но с неусидчивостью хитроумного творца — обречены искать себя между полюсами, отличаясь от других творений нуждами и способностями. И вот уже людские проекции и теории, воплощенные Старым светом, становятся испытанием для этого несчастного мира. Такой удивительный круговорот жизни.
Гаудер и соавтор сценария Геза Беременьи
не стали ограничиваться только мифом о сотворении (и завоевании), решив продлить повествование в современность, когда параллельно с работой над фильмом реально строился
трубопровод в резервации Стэндинг-Рок, запущенный, несмотря на протесты и изменчивые постановления суда. Активистская «душа» проекта не менее важна, хотя может выглядеть слегка плакатно из-за простоты и заочной известности высказывания: людям пора взяться за голову и радикально обеспокоиться экологической ситуацией на планете. Правда, здесь уместно вспомнить, что речь не просто о защите природе, но глобально о другой точке зрения, ином мировосприятии, которые команда фильма — при помощи артистов и консультантов из коренных американцев (в том числе антрополога-навахо Чарльза Кембриджа
) — постарались запечатлеть. Возможно, не так обширно и оригинально, как сделали бы сами носители культуры — однако про их мифологию (мульт)фильмов и так немного, тем более сделанных столь деликатно. И если в этом вопросе общего будущего не помогает практика (множащиеся катаклизмы), то, может, сработает теория: услышанные со стороны слова мудрости.
«Четыре души койота» в кинотеатрах с 13 июня
.
«Четыре души Койота». Трейлер на венгерском языке
обсуждение >>