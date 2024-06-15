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Тревожность не играет в хоккей: «Головоломка 2» — спорное продолжение шедевра Pixar

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15 июня 2024

Международный прокат уже несколько дней бьется над «Головоломкой 2» — новым мультфильмом студии Pixar, где анимационное мастерство сопряжено с продуманным миром. Или всё-таки потенциальный хит не так идеален? Размышляет Алексей Филиппов.

Тревожность не играет в хоккей: «Головоломка 2» — спорное продолжение шедевра Pixar

С момента побега Райли из Сан-Франциско в родную Миннесоту прошло два года — один показали в финале «Головоломки», второй пронесся за кадром, — и вот 13-летнюю девочку, которая только-только привела школьную команду к чемпионству, ждут новые испытания. Впереди — последнее лето средних классов и легкий тремор перед старшими, вдобавок Райли с подругами Бри и Грейс приглашают на трехдневные сборы «Огненных ястребов» — лучших хоккеистов-подростков Америки. Радость открывающихся перспектив чуть омрачает новость, что закадыки собираются поступать в другую старшую школу. Еще и в первое утро сборов девочку накрывает волна пубертата: многочисленные сомнения, повышенная эмоциональность, перепады настроения. Будет непросто.

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Как можно понять по затравке, в «Головоломке 2» больше внимания, чем в оригинале, будет уделено реальности. Райли подросла, а окружающие обстоятельства обрели детализацию и вес. Социальные условности тоже задаются теперь не только мамой и папой, но и, например, сверстниками на пару с развлекательным контентом, ставшим чем-то более значимым, чем мелькающие изображения. Наконец, хоккей диктует свои правила. Мультфильм начинается с триумфального школьного финала, где героиня прикладывает клюшку чуть ли не к каждому голу, но от лидерства в две-три шайбы не остается и следа, стоит Райли получить штрафные две минуты (говорят, за спортивную достоверность отвечала специалистка по CG Трэйси Робертс, занимающаяся хоккейной программой для девочек в Оклэнде).

Тревожность не играет в хоккей: «Головоломка 2» — спорное продолжение шедевра Pixar

Ход разумный и закономерный, но слегка выбивающийся из логики «Pixar объясняет, почему»: при всей скрупулезности и душевности студии, которые числятся среди их ключевых достоинств, история взросления не обещает сюрпризов — и закономерно не их приносит. Как, впрочем, и возвеличенной первой «Головоломке», где рядовые сцены родительства обретали-де большую ценность за счет производственной драмы эмоций. Дебютант Келси Манн, приложивший руку к сценариям «Хорошего динозавра» и «Монстров за работой» (мягко сказать, не лучших работ Pixar), очевидно теряет баланс многочисленных элементов, которых в сиквеле стало в два раза больше. И эмоций Райли, и гэгов с «командными пунктами» в головах родителей и подруг, и сцен из подростковой жизни. Можно пенять на перемену авторского состава — историю с Манном писали Мэг ЛеФов (первая «Головоломка», «Капитан Марвел») и Дейв Холстейн (выдающийся «Шучу»), — но даже создатель Пит Доктер, кажется, вряд ли справился бы. Ведь по шву разошлось всё то, что выглядело неаккуратно в оригинале.

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Итак, к пяти уже знакомым эмоциям — Радости, Грусти, Страху, Гневу и Отвращению — добавились четыре новых: Тревожность, Зависть, Стыд и Хандра. Переживания «нового поколения», более адаптированные к новой информационной и социальной действительности, решают отстранить старожилов от пульта управления — и делают, конечно, только хуже, пытаясь спрогнозировать реакцию окружающих и обезопасить Райли от травмирующих сожалений. В общем, стратегия Радости в квадрате, охранявшей хозяйку от сложных переживаний с (невольной) целью запрограммировать вечно счастливую девочку из телешоу. Оказавшись на свалке подавленных воспоминаний, она всё понимает, но повторная одиссея в глубины сознания — уже менее яркая, чем в первой части, оставляет привкус сугубо коммерческого диснеевского подхода.

Тревожность не играет в хоккей: «Головоломка 2» — спорное продолжение шедевра Pixar

Готовность Pixar заигрывать с корпоративным антуражем, достигшая пугающего масштаба в «Душе», играет с «Головоломкой 2» злую шутку. Рационализируя сложные биохимические процессы, авторская команда совмещает штампы о хакерах из старых фильмов (всемогущий пульт непредсказуемо откликается на нажатия клавиш) и архетипический ландшафт детских шоу, чуть скорректированный под научные изыскания. Самый яркий пример этой объяснительной дисфункции — сами эмоции, наряженные как типажи из поп-культуры 80-х. Тонущая в свитере Грусть. Остроносый худощавый Страх. Кроха Зависть (это, кстати, не эмоция). Дерганная взъерошенная Тревожность (тоже не эмоция, но в оригинале — Тревога), похожая на наркозависимую Пеппи Длинныйчулок. Увалень Стыд, натягивающий капюшон до самого носа и невольно обнажающий верхушку ягодиц, когда прячется. Плюс эпизодическая старушка-Ностальгия (тоже не эмоция). Переживания недвусмысленно маркированы как хорошие и как (не со зла) вредные, что несколько противоречит и стремлению объяснить (детскую) психологию, и сподвигнуть (преимущественно) маленьких зрителей на раннее принятие себя.

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На выходе, конечно, получается неплохой аттракцион, с американскими горками взросления и лабиринтом незримой (эмоциональной) жизни, но на этом и всё. Кроме новых персонажей — особенно уморительных эпизодников Бананчика из шоу в духе «Даши Следопыта» и уморительно-патетичного Лэнса Слэшблейда, героя японской видеоигры, — «Головоломка 2» не может ничего предложить. Только в очередной раз воспроизводит популистские мантры о гармонии с миром, которые в равной степени разумны и хорошо продаются, а потому говорить их легко и приятно. Спасет ли это зрителей от разочарований, с которыми столкнулись выросшие на диснеевской классике, узнаем лет через десять.

«Головоломка 2». Трейлер №2 на английском языке

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Тревожность не играет в хоккей: «Головоломка 2» — спорное продолжение шедевра Pixar фотографии
Тревожность не играет в хоккей: «Головоломка 2» — спорное продолжение шедевра Pixar фотографии
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