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Еда объединяет: «Паб Старый дуб» — фильм-завещание великого гуманиста Кена Лоуча

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16 июня 2024

С 17 по 30 июня на серии специальных показов в 25 городах России можно будет посетить «Паб "Старый дуб"». Так называется фильм Кена Лоуча — 87-летнего режиссера-гуманиста, непримиримого борца с социальной несправедливостью и старожила Канн, где его неоднократно отмечали «Золотой Пальмовой ветвью», и другими наградами. Премьера новой картины прошла также в основном конкурсе 76-го Каннского кинофестиваля, там же Лоуч получил приз христианского жюри — и сообщил, что, вероятно, больше снимать не будет.

Еда объединяет: «Паб Старый дуб» — фильм-завещание великого гуманиста Кена Лоуча

В небольшом городке графства Дарем, Англия, опустевшем с упадком горнодобывающей промышленности, публика из некогда шахтерских фамилий коротает время в пабе «Старый дуб», владелец которого — одинокий добряк Ти Джей Баллантайн (Дейв Тернер). Скучная жизнь города рискует измениться с прибытием нескольких семей сирийских беженцев, которых правительство селит в пустующие дома. Многие местные видят в новых соседях угрозу, и первая реакция, с которой сталкиваются приезжие, – подозрительность, расизм и откровенная враждебность. В отличие от консервативных постоянных клиентов, Баллантайн помогает мигрантам, развозя вместе с подругой еду и вещи, собранные волонтерскими организациями и местной церковью. Ему не нравятся разговоры завсегдатаев паба, но он помалкивает, потому что заведение дышит на ладан.

Смотреть онлайн Еще два сердечных фильма Кена Лоуча
В «Старом дубе» есть большой закрытый внутренний зал, завешенный старыми черно-белыми фотографиями, на которых отражена хроника бастующих против реформ Тэтчер шахтеров города. В фотоснимках отыщутся исторические параллели, позволяющие героям провести связующую линию из прошлого в настоящее. Посредником между старожилами и новоприбывшими становится увлеченная фотосъемкой сирийка Яра (Эбла Мари) — одна из немногих, кто хорошо говорит по-английски. Возникшие между ней и Ти Джеем теплые дружеские отношения посетители резко не одобряют. Несмотря на риск потерять выручку, Баллантайн решает организовать в «Старом дубе» бесплатные встречи с угощением и просмотром фотографий Яры, таким образом дав шанс всему сообществу на будущее мирное сосуществование.

Еда объединяет: «Паб Старый дуб» — фильм-завещание великого гуманиста Кена Лоуча

Вместе с постоянным сценаристом Полом Лаверти в «Пабе "Старый дуб"» Кен Лоуч продолжает дорогую его сердцу еще со времен «Кеса» (1969) традицию социального кино, ставя в центр внимания самые обездоленные и дискриминированные слои населения. На этот раз не только рабочий класс, но и беженцев-иноверцев, расширяя географию своей обеспокоенности далеко за пределы страны. Являясь универсальным посланием для Европы (да и России), фильм говорит о важности не только благотворительной деятельности, но и необходимости становления общества, где во главу угла ставится солидарность людей вне зависимости от статуса. Не без морализаторства и противопоставлений черного с белым, эта работа тем не менее нацелена на преодоление разрыва и стремится привести зрителей к диалогу.

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В актерском составе «Старого дуба» нет громких имен. Почти все персонажи - люди, которых словно случайно застали с камерой прямо на улице. Дэйв Тернер изображает Ти Джея хмрурым и немного сварливым человеком, но почти сразу мы понимаем, что у него огромное сердце и твердая приверженность к добру. Среди чрезвычайно милых и благодарных за помощь беженцев выделяется, конечно, Яра — прогрессивная мусульманка с европейским менталитетом и хорошим образованием. Благодаря ее монологам об отце и режиме, от которого бежала семья, в фильме возникает геополитический подтекст. В нескольких ярких штрихах прозрачно обрисована жизнь и характеры других обитателей этой местности.

Еда объединяет: «Паб Старый дуб» — фильм-завещание великого гуманиста Кена Лоуча

Кену Лоучу в очередной раз удалось сотворить исключительно натуралистичный портрет общества. Суровый неприукрашенный реализм его творческого метода подчеркнул не только бедственные условия тех, кто вынужден начинать всё сначала, но и бессовестность некоторых жителей, которые не только к чужакам, но и друг к другу отвратительно относятся, срываясь даже на детей. Впрочем, Ти Джей считает, что местным также нужны соучастие и помощь. Англичанам немножко легче, потому что они находятся у себя дома, но их дети тоже хотят в подарок велосипед, а у взрослых не всегда есть работа. Винить в своих бедах тех, кто слабее тебя, — большая ошибка. К счастью, далеко не все мечтают очистить улицу (и страну) от мигрантов. Многие готовы объединиться для всеобщего блага.

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В финале фильм приобретает утопические черты, рисуя небывалую процессию солидарности, продиктованную, впрочем, не энтузиазмом от совместной работой, а проявлением сочувствия к людям, в чьей семье случилось горе. В этих кадрах, способных растрогать чувствительных зрителей, заключена, надо полагать, последняя воля, завещание режиссера: наказ всем нам жить друг с другом в мире и взаимном уважении. Не хочется верить, что это последний фильм самого чуткого режиссера на свете. На этом поприще заметь Лоуча сегодня не сможет никто.

Смотрите фильм «Паб "Старый дуб"» 17 июня в 19:30 в кинотеатре Космос, далее в кинотеатрах страны согласно расписанию.

«Паб «Старый дуб»

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Milana Pertnul (Томск)   16.06.2024 - 20:02
В реальности почти тоже самое. Спасибо сценаристу за храбрую работу. Иногда цинизм не тоже хорошо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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