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«Я не киллер»: Убийца под прикрытием

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17 июня 2024
Международная премьера нового фильма автора трилогии «Перед…» и «Отрочества» Ричарда Линклейтера состоялась вне конкурса Венецианского кинофестиваля. В оригинале – «Киллер», в российской адаптации – обратное, «Я не киллер», и удивительным образом справедливыми оказываются оба варианта. Сценарий основан на реальной истории, из тех, что нарочно не придумаешь – первым ее описал в газетной статье журналист Скип Холладсворт, а в сценарий превратили сам Линклейтер и исполнитель главной роли Глен Пауэлл. В России фильм вышел цифровой прокат.

«Я не киллер»: Убийца под прикрытием

Гари Джонсон (Пауэлл) разведен, живет в Новом Орлеане с двумя котами и преподает в местном колледже предмет на стыке философии, социологии и психологии – больше всего его интересует тема самоидентификации (даже упомянутых котов герой назвал Айди и Эго). На то есть причины – в свободное от уроков время Гари подрабатывает в местном полицейском участке, сидит на прослушке, и, конечно, эту сторону жизни не афиширует. И вдруг получает своего рода повышение – теперь он киллер, точнее должен им прикидываться, когда в полицию поступает информация, что кто-то планирует заказать убийство. Должность он получает после того, как другого штатного киллера, скандалиста-невротика Джаспера (Остин Амелио) временно отстраняют за «порочащее мундир» поведение и угрозу быть раскрытым.

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Дело Джонсона — нацепив жучок, изображать наемного убийцу, провоцировать потенциальных заказчиков, заставлять их подтверждать свои намерения, после чего коллеги могут арестовать тех на месте. Герой втягивается в игру, с упоением подбирая разные образы, которые будут наиболее убедительны для тех или иных «клиентов». И все идет как по маслу: Гари становится звездой участка, пока однажды на встречу не приходит красотка Мэдисон (Адриа Архона). Она хочет избавиться от мужа-тирана Рэя (Эван Хольцман), однако очарованный ею Гари, который представляется Роном и выбирает маску этакого нежного мачо, чувствуя взаимную симпатию и химию, отговаривает девушку от заказа – и вступает с ней в страстные романтические отношения. Опасная, уже не двойная, а тройная игра приведет к тому, что Рон-Гари получит заказ на самого себя.

«Я не киллер»: Убийца под прикрытием

Самое интересно в фильме – помимо того факта, что почти все показанное происходило на самом деле – относится к той части, где герой демонстрирует актерский талант и чудеса преображения. Тут Линклейтер заходит на территорию братьев Коэн, сатирически живописуя глубинную Америку со всеми ее типажами – от рэднеков до луизианских богачек, от полуграмотных фермеров до озлобленных подростков – и наряжая Гари в не менее карикатурных персонажей. Тут же, в оправдание и подтверждение, — нарезка всяческой киноклассики про киллеров, доказывающая, что они изобретены режиссерами и сценаристами, а в реальной жизни существуют исключительно как некий концепт. Или же, как в данном случае, приманка для потенциальных преступников и криминальная профилактика. Джонсон увлекается игрой в силу собственной заинтересованности в вопросе самоидентификации – задавая студентам вопрос, насколько хорошо они знают себя, он эмпирическим путем проверяет границы собственной личности. Профессор-очкарик оказывается одаренным актером, носителем множества личин, одна из которых в итоге срастается с ним слишком уже тесно.


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При этом романтическая линия, которая сохраняет интонацию и атмосферу иронической, выглядит уже куда менее убедительно – ну разве что продолжать воспринимать это своего рода анекдотом. Создавший едва ли не лучшую киноэпопею об очаровании и разочаровании («Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью») Линклейтер в этот раз утрирует и проходит по верхам – пара Рона (про то, что он Гари, он не подозревает вплоть до самого финала) и Мэдисон создана для того, чтобы подчеркнуть абсурдность всей ситуации, усилить трагикомический эффект, в конце концов проиллюстрировать, но максимально утрированно и неправдоподобно, идею о судьбоносности некоторых встреч и о том, что чувства в очередной раз одерживают победу над разумом. Идиллический хэппи-энд служит тому доказательством, а идея о том, что все мы в какой-то момент знаем себя досконально, разбивается в пух и прах – никогда не поздно перепридумать жизнь, если есть ради чего.

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«Я не киллер». Трейлер №2 на английском языке

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«Я не киллер»: Убийца под прикрытием фотографии
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