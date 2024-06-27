Вечный ЗОЖ: «Клуб Зеро» — жуткая сатира на тех, кто преисполнился в познании

Тема здоровья заботит людей во всем мире. Диетологи, нутрициологи и другие специалисты пропагандируют отказ от вредной пищи, сахара, соли, животного молока, мяса, углеводов, кофе. Порой разговоры о правильном образе жизни звучат навязчиво — и режиссер Джессика Хауснер решила разоблачить приверженцев осознанного питания как адептов религиозной секты. Год назад саркастический «Клуб Зеро» с Мией Васиковски показали в конкурсе Каннского фестиваля.
В элитную школу приходит новая учительница мисс Новак (Васиковска), которая будет вести курс под названием «Осознанное питание». Ученики набранного класса сперва делятся с ней мотивами, по которым выбрали эту дисциплину. Дети из богатых семей хотят сбросить вес, научиться самоконтролю, некоторые озабочены истощением природных ресурсов и нацелены внести вклад в защиту окружающей среды. Лишь один парень происхождением попроще хочет набрать дополнительный балл, которого не хватает до повышенной стипендии. Поначалу студенты, воодушевленные педагогом, уменьшают свои порции и учатся сосредотачиваться на каждом кусочке пищи, в то время как мисс Новак наблюдает, достаточно ли тщательно они его пережевывают. Дальнейшие занятия приводят к все меньшему потреблению продуктов, и, в конце концов, учительница убеждает большую часть группы, что людям и вовсе не нужна еда: питание – стереотип, навязанный торговыми корпорациями ради извлечения прибыли. Группа приобретает черты религиозной секты, хранящей истинные знания о мире. И перестает есть.
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Как кино делает из еды культ
Начинаясь как сатира на чрезмерную озабоченность здоровым питанием, «Клуб Зеро
» постепенно обретает жутковатые черты триллера. Мисс Новак использует неуверенность, индивидуальные особенности и навязчивые мысли школьников, чтобы манипулировать ими, внушая, что осознанное потребление требует дисциплины, силы воли и непоколебимости. При этот она на хорошем счету у директора школы (Сидсе Бабетт Кнудсен
) и родителей: молодая, энергичная, опрятная, вежливая, создатель уникальной методики, способный усмирить в детях дух потребительства, а еще — авторского постного чая. Когда обеспокоенные взрослые наконец задаются вопросом, почему подростки стали такими худыми, оказывается слишком поздно.
Как первопричина, почему ученики повелись на вредные идеи, выделяется отсутствие теплоты, понимания и любви в отношениях дома. В фильме отлично показано, насколько некоторые богатые пары верят, что школа позаботится об их детях, потому что у самих на это нет времени. Родители диабетика Фреда (Люк Баркер
) вообще оставили его в школе, уехав на работу в другую страну, а у матери Эльзы (Ксения Девриндт
) — самой расстройство пищевого поведения. Конечно, проявляющая к подросткам внимание и материнскую заботу мисс Новак, сочетая научные знания и высокие религиозные убеждения, становится кем-то вроде гуру для молодых людей, которые всегда имеют сомнения, заблуждения и проблемы с принятием собственного тела.
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«Малыш Джо» — антиутопия Хауснер с Беном Уишоу
Наиболее трудным учеником оказывается Бен (Самюэль Ди Андерсон
) из бедной семьи, сын матери-одиночки. Та первая среди родителей почувствовала проблему и указала на ее источник. Отказ от еды она называет чушью. На Бена начинают давить одноклассники и мисс Новак — за то, что он противится принципам сознательного питания. Парень говорит, что не может сосредоточиться на учебе, когда мало ест. И не хочет обидеть маму. Однако учетельница авторитетно заявляет, что не надо пытаться соответствовать ожиданиям родителей и общества. В итоге мотивацией для Бена становится желание понравится однокласснице, и он принимает новую веру.
«Клуб Зеро» выполнен в сдержанной манере, хотя напряжение по мере исследования навязчивых расстройств растет. Темп и тревожность контролируется звенящим саундтреком и пением а капелла. Особо следует выделить музыкальную партитуру Маркуса Биндера
, получившего премию Европейской киноакадемии в соответствующей номинации. Визуально доминируют желто-зеленые (цвета школьной униформы) и коричневые оттенки, вызывающие ассоциации с болезнью, разложением, смертью. Стерильный мир богатых родительских домов подчеркивает, что в фильме происходит что-то ужасное, даже отвратительное. Есть и одна тошнотворная сцена, вынуждающая отвернуться.
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Здоровое питание – лишь отправная точка для разговора о тоталитарных идеях в группах людей, лишенных критического мышления. Крайний фанатизм — любимая тема Джессики Хауснер, снявшей, например, «Лурд
», где речь шла о религиозных фанатиках. Вот и здесь она показывает, к чему слепая вера может привести подростков. Отсутствие самостоятельности и уверенности в себе вынуждают людей чувствовать себя потерянными, не имея образ сильного лидера. Уверенность в сокровенности собственных знаний и ощущение избранности — они единственные знают истину, всем остальным промыли мозги – вот главные факторы, определяющие фанатичную веру. Неважно, идет речь о плоской Земле, чипировании, боевых комарах или ненужности еды. Никакие научные доказательства тут не помогут. Обратного пути для уверовавших нет.
«Клуб Зеро» в прокате с 27 июня
«Клуб Зеро»
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