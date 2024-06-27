Штормовое воображение: «Сирокко из страны ветров» — сказка для всей семьи по заветам Миядзаки

В российском прокате можно увидеть очаровательный французский мультфильм «Сирокко из страны ветров», который год назад удостоился Приза зрительских симпатий на престижном анимационном смотре в Анси. Тем, кому нравятся добродушные истории «Эрнеста и Селестины», художественные эксперименты «Марса Экспресса» и гуманистические фантазии Хаяо Миядзаки, пропускать работу Бенуа Шьё не стоит.
Королевство амфибий готовится к прибытию неповторимой певицы Сельмы́. Всеобщую радость несколько омрачают поломка музыкальной шкатулки, которую местный правитель намеревался вручить гостье, а также наползающий с горизонта ураган, похожий на клубящее полотно ткани всех оттенков серого. Однако тучи рассеются, концерт состоится, а испортившие сюрприз кошечки Кармен и Жюльетта понесут суровое наказание. Первая должна стать женой королевского сына, который никому не нравится, а вторую — столь же беззастенчиво вручили «синей» птице Сельмé.
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На самом деле Жюльетта и Кармен — обычные французские девочки, чья мама тренирует мальчишескую футбольную команду. Когда ей нужно отлучиться на соревнования, сестры остаются под надзором соседки-писательницы Агнес, работающей над популярной серией детских книг о стране ветров. Стоит ей ненадолго задремать, как непоседливая Жюльетт вытряхивает со страниц очередного иллюстрированного издания ворчливую деревянную куклу. Та принимается рисовать пальцем-мелком зачарованные классики, чтобы переместиться обратно в волшебную страну, а любопытная девочка отправляется следом (и старшая сестра Кармен, конечно, тоже). Теперь сестрам нужно найти могущественного нелюдимого колдуна Сирокко — единственного, кто способен вернуть их в человеческий мир.
«Сирокко из страны ветров
» — первая сольная работа в полном метре Бенуа Шьё
, опытного художника и теоретика анимации. Десять лет назад он снял «Тетю Хильду
» в дуэте со старшим товарищем Жак-Реми Жирером
, лауреатом «Берлинале» («Вселенский потоп
»), а после оттачивал навыки и ви́дение мультипликации в малой форме. Подход режиссера действительно необычен, так как, по сути, Шье удалось оживить книжку с картинками, сохранив «плоскую» выразительность иллюстраций. Сознательный отказ от тени и объема, поставил
перед командой аниматоров нетривиальную задачу, решенную при помощи динамичных узоров и сочных оттенков, геометрии и градиента. Мир «Сирокко» — пестрое пространство, открытое всем ветрам фантазии: как детей, так и зрителей постарше.
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Сюжет, сочиненный на пару с Аленом Ганьолем
, довольно формально объединяет зарисовки из волшебного мира, а сквозной сюжет не торопится принимать форму авторского высказывания — если не считать таковым оду сестринской привязанности. Шье не стесняется формировать визуальное повествование из того, что его вдохновляет: от комиксов Лионеля Фейнингера
(Сирокко вдохновлен загадочным Питом
из The Kin-Der-Kids
), Уинзора Маккея
(«Малыш Немо в Сонной стране
») и великого Жана «Мёбиуса» Жиро
, чьи сюрреальные пустоши стали отражением человеческих душ, до работ Хаяо Миядзаки
и Исао Такахаты
— основателей студии Ghibli
, чье название с ливийского переводится как «сирокко
» (так режиссеры призывали свежий ветер в аниме-индустрию).
Аналогиям можно посвятить целый богато иллюстрированный альбом, обнаруживая сходства у летающих «крокодилов» с монструозным Ээхом из «Ух ты, говорящая рыба!
» Роберта Саакянца
, нарядом Макса из книги «Там, где живут чудовища
» Мориса Сендака
— и кошачьими ипостасями Жюльетты и Кармен, а в их отношениях — ту же динамику, что у Сацуки и Мэй в «Моем соседе Тоторо
», где сестры маялись от тоски в послевоенной Японии 1950-х. Что и говорить о воплощении воздушной стихии в других работах Миядзаки, вроде «Небесного замка Лапута
» (Шье смотрел его больше 50 раз), «Ходячего замка
» или даже «Унесенных призраками
», с которыми у «Сирокко» эпизодически больше сходств. Есть даже непроизвольные переклички с «Мальчиком и птицей
» — оптимистичным завещанием Миядзаки, где тоже волшебный мир подвержен печали и фрустрации старшего поколения.
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И всё же эта охота за артефактами необязательна, если не противопоказана. Бенуа Шьё и его команда стремятся «затянуть» зрителей в сказочную книгу, а не вытряхнуть из нее фантастические образы. Отсюда завораживающие глубина цвета, сочетание линий и тотальная открытость мира волшебной страны Агнес. Писательница, конечно, заключила в скетчи — сюжетные и визуальные — личную драму: тоску по покойной сестре — исследовательнице ветра, отвращение к социальным условностям, вроде неприменного брака, и, кажется, даже разрушительное чувство вины, воплощенное в загадочном и одиноком Сирокко. Только, как говорит Сельмá, артист не выбирает публику, а автор, как убеждаются Кармен и Жюльетта, не знает всех таинств даже собственной вселенной. Значит, дух веет там, где хочет, а неземной вокал «синей птицы» способен разблокировать в сердце такие уголки, о которых не подозревали ни Шье, ни даже ты сам(а).
«Сирокко из страны ветров» в кинотеатрах с 27 июня
.
«Сирокко из страны ветров»
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