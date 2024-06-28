«Фолия»: Безумие на троих

В российский прокат вышла «Фолия» режиссера, сценариста и актера Шарля Герена Сюрвиля – сюрреалистическая драма о кино и любви, с российским актером Даниилом Воробьевым в роли… Это, пожалуй, самое сложное, так как герои тут множат личности и изображают сразу нескольких реальных и вымышленных персонажей. Помимо Воробьева, в экранном любовном треугольнике участвуют итальянец Стефано Кассетти и француженка Манал Исса. В кадре появляется и сам автор фильма в образе то театрального постановщика, то врача психиатрической лечебницы – без него в этой истории уж точно не обойтись.
Некто по прозвищу Циклоп (Воробьев) – развязный русский с замашками бандита из 90-х – прибывает на Сицилию в компании красавицы-подружки (Исса). На лодке, которая везет их на остров, они докучают шумными разговорами и вызывающим поведением другой паре – Марк (Кассетти) с женой Лучией (Марго Шателье
) едут навестить умирающего отца мужчины в дом его детства, где все еще живут не только его мама и папа, но и брат с сестрой. Пассия Циклопа активно заигрывает с Марком, который оказывается киношником – его сопровождает еще и загадочная мисс Ли (Анита Чуи
), уговаривающая приехать на Пекинский фестиваль, – и это знакомство выльется в страстную и безысходную интрижку, в ходе которой мужчина забудет об отце, семье, Пекинском фестивале и, кажется, в прямом смысле потеряет голову.
Впрочем, все не то, чем кажется, а лишь плод воображения героя Воробьева – на самом деле это он тут режиссер, отдыхающий с женой (Исса) на вилле и размышляющий, придумать ли ему новый фильм или же поехать на Пекинский фестиваль. Отношения не ладятся, но после очередной попытки супруги оживить их с помощью экспериментального трехсекундного поцелуя, герой придумывает историю для своего нового фильма – ту самую, что описана выше. В синопсисе есть указание, что он пережил некий несчастный случай и таким образом пытается восстановить память – неочевидно, хотя происходящее на глазах у зрителя нередко напоминает причудливые игры разума.
Ничем не примечательные сцены и диалоги сменяются сюрреалистичными зарисовками, заставляющими немедленно усомниться во всем, что было показано ранее. Диалоги пестрят ироничными мета-комментариями в духе «а в чем смысл фильма?», «что я здесь делаю?» и «когда все это кончится?» — ответа нет ни у кого из присутствующих, а режиссер Сюрвиль и вовсе прячется от каких-либо претензий и вопросов внутри собственного произведения, которое расширяется еще и на театральные подмостки – внутри фильма в фильме в какой-то момент образуется спектакль внутри спектакля.
Даниил Воробьев – самый завлекательный для русской аудитории элемент «Фолии» — дает волю всей своей безудержной актерской природе и энергии, хулиганит, кричит, скандалит, дебоширит, впадает то в истерику, то в задумчивое философское настроение. В общем выдает некую палитру, еще больше запутывая сюжет – где Циклоп, где режиссер, разобраться все труднее, как, впрочем, и в сливающихся в экстазе и в психиатрическом танце прочих участниках действа. В какой-то момент все обнаруживают себя в прямом смысле в сумасшедшем доме, но и этот твист не будет финальным. Очевидно, что «Фолия» — очень личное для Сюрвиля высказывание, в котором он копается в собственном сознании режиссера и мужчины средних лет, пришедшем в кино, судя по фильмографии, уже во взрослом возрасте и продолжающем осмыслять природу этого вида искусства и свое в нем место. Возможно, еще не до конца найденное.
«Фолия» в кинотеатрах с 27 июня.
«Фолия». Трейлер с русскими субтитрами
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