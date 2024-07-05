Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки

анонс

Наследие режиссер уже оставил, пора вернуться к делам мирским

Где твои крылья, которые нравились мне? «Мальчик и птица» — новое аниме Миядзаки, выигравшее «Оскар»

Даниил Воробьев играет режиссера, который играет актера, который играет режиссера… вроде бы

Вечный ЗОЖ: «Клуб Зеро» — жуткая сатира на тех, кто преисполнился в познании

27 июня

Штормовое воображение: «Сирокко из страны ветров» — сказка для всей семьи по заветам Миядзаки

Когда «ожившая книга с картинками» — не просто слова