Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки

В российский прокат выходит грязная испанская комедия «Отчаянные наследники». Ее выпускает кинокомпания «Про:взгляд», полгода назад испытавшая наше чувство прекрасного «Дворцом» Романа Полански — эталоном черного юмора и ядовитого сарказма. В новой работа режиссера Хуаны Масиас масштаб претензий к миру чуть поменьше, а расчет на кассовый успех — побольше. Центральной темой, как раз в преддверии российского дня любви и верности, являются семейные отношения.
Три взрослых отпрыска главы крупной юридической фирмы в Барселоне Карлоса Гайярдо (Гонсало де Кастро
) получают отеческое распоряжение проводить в последний путь воспитавшую их няню. Верная Ампарита (Луиса Гаваса
), живущая в загородном семейном поместье, воспитывала детей, пока те еще играли в кукольный домик. Повзрослев, чады перестали бывать в летней резиденции и совершенно забыли о существовании наставницы. Теперь наследникам хорошо за 30, они работают на отца и опасаются ему перечить, поэтому отправляются в места детства, прихватив близких. Слабохарактерный Бенха (Диего Мартин
) приезжает с женой и сыном, беспечная Аура (Сара Саламо
) со старым любовником-судьей, а стерва Тереза (Инма Куэста
) — одна, потому что самая деловая и нет времени на личную жизнь. В доме их встречает Томас (Альфонсо Бассаве
) — единственный сын покойной няни, с которым они проводили детские годы, но также не виделись много лет.
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Одного взгляда на семейку Гайярдо хватает, чтобы понять: перед нами клубок змей. И как только из милых деток вырастают такие отвратительные снобы, презирающие весь свет и друг друга. Когда, на минуту перестав разбрызгивать яд, все собираются в одной комнате, нотариус зачитывает им последнюю волю Ампариты: она просит похоронить ее в фамильном склепе Гайярдо на правах члена семьи. Дети возмущенно отказывают под предлогом, что только египетские фараоны хоронят слуг с господами. Выясняется, что няня предусмотрела такой исход и собирается отплатить после смерти: в случае отказа бывшим воспитанникам велено передать три письма, раскрывающие страшные секреты каждого.
Такова завязка комедии на тему внутрисемейных войн, полной едких диалогов, перченого юмора, скелетов в шкафу, оскорблений, рукоприкладства и перманентной мести всех — каждому. Специфические шутки «на любителя»: выпадающий из гроба труп, инцест, случайное убийство милейшей собачки – и это только некоторые. Гайярдо проводят в доме детства всего пару дней, за которые умудряются его изрядно разгромить, желая как можно больше насолить друг другу, но лишь демонстрируя свои пороки и старые грехи. Причем делают это не из-за денег, а просто потому что не умеют иначе. Как ни странно, это безумное взаимодействие становится для них сеансом групповой семейной психотерапии: в итоге все освобождаются от мук совести, прощаются с накопившимися претензиями — и становятся лучше. Так сюжет предсказуемо идет проторенной дорожкой, напоминая многие европейские фильмы о свадьбах и похоронах, где всё заканчивается примирением.
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В фильме играют топовые испанские актеры — с зашкаливающей энергетикой, что особенно чувствуется, если смотреть кино на оригинальном языке (а он выходит в двух версиях). Они с удовольствием дурачатся, с легкостью заставляя ненавидеть, а после любить своих персонажей (о, эти танцы на финальных титрах!). Характеры главных героев помогают раскрывать второстепенные: Кармен (Бетси Турнес
), жена Бенха, его сын Нико (Иван Ренедо
), судья-любовник Фермин (Пере Понсе
), мать-интриганка Мариола (Изабель Ордас
). Причем никто из них, даже мальчик, изначально симпатии не вызывает. Покойная няня тоже кажется ужасной из-за писем, которые только подпитывают вражду между братом, сестрами и их близкими.
Когда ненависть друг к другу достигает пика, фильм внезапно перестает корчить рожи, давая понять, что все эти люди перед нами на самом деле не так уж плохи. В чем-то они сами хотят казаться хуже - такова их поза, ответная защитная реакция, спровоцированная отношением со стороны. Это ведь так типично: оценивать людей исключительно по их сиюминутным поступкам, вешать ярлыки. Мы все так поступаем, не давая себе труда внимательнее присмотреться к другому. Поэтому, как только проявляются уязвимые места героев, а тем паче история семейного конфликта родителей, Гайярдо перестают быть монстрами, очеловечиваются. В этот момент несерьезная картина Хуаны Масиас приобретает черты мелодрамы и внятный месседж: не суди о людях поверхностно. Семья – это дом, в котором необходимо поддерживать чистоту и периодически проветривать комнаты.
«Отчаянные наследники» в кинотеатрах с 4 июля.
«Отчаянные наследники»
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