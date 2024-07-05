Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки

Рецензии на фильмы >>
5 июля 2024
В российский прокат выходит грязная испанская комедия «Отчаянные наследники». Ее выпускает кинокомпания «Про:взгляд», полгода назад испытавшая наше чувство прекрасного «Дворцом» Романа Полански — эталоном черного юмора и ядовитого сарказма. В новой работа режиссера Хуаны Масиас масштаб претензий к миру чуть поменьше, а расчет на кассовый успех — побольше. Центральной темой, как раз в преддверии российского дня любви и верности, являются семейные отношения.

Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки

Три взрослых отпрыска главы крупной юридической фирмы в Барселоне Карлоса Гайярдо (Гонсало де Кастро) получают отеческое распоряжение проводить в последний путь воспитавшую их няню. Верная Ампарита (Луиса Гаваса), живущая в загородном семейном поместье, воспитывала детей, пока те еще играли в кукольный домик. Повзрослев, чады перестали бывать в летней резиденции и совершенно забыли о существовании наставницы. Теперь наследникам хорошо за 30, они работают на отца и опасаются ему перечить, поэтому отправляются в места детства, прихватив близких. Слабохарактерный Бенха (Диего Мартин) приезжает с женой и сыном, беспечная Аура (Сара Саламо) со старым любовником-судьей, а стерва Тереза (Инма Куэста) — одна, потому что самая деловая и нет времени на личную жизнь. В доме их встречает Томас (Альфонсо Бассаве) — единственный сын покойной няни, с которым они проводили детские годы, но также не виделись много лет.

Смотреть онлайн Фильм Романа Поланского «Дворец»
Одного взгляда на семейку Гайярдо хватает, чтобы понять: перед нами клубок змей. И как только из милых деток вырастают такие отвратительные снобы, презирающие весь свет и друг друга. Когда, на минуту перестав разбрызгивать яд, все собираются в одной комнате, нотариус зачитывает им последнюю волю Ампариты: она просит похоронить ее в фамильном склепе Гайярдо на правах члена семьи. Дети возмущенно отказывают под предлогом, что только египетские фараоны хоронят слуг с господами. Выясняется, что няня предусмотрела такой исход и собирается отплатить после смерти: в случае отказа бывшим воспитанникам велено передать три письма, раскрывающие страшные секреты каждого.

Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки

Такова завязка комедии на тему внутрисемейных войн, полной едких диалогов, перченого юмора, скелетов в шкафу, оскорблений, рукоприкладства и перманентной мести всех — каждому. Специфические шутки «на любителя»: выпадающий из гроба труп, инцест, случайное убийство милейшей собачки – и это только некоторые. Гайярдо проводят в доме детства всего пару дней, за которые умудряются его изрядно разгромить, желая как можно больше насолить друг другу, но лишь демонстрируя свои пороки и старые грехи. Причем делают это не из-за денег, а просто потому что не умеют иначе. Как ни странно, это безумное взаимодействие становится для них сеансом групповой семейной психотерапии: в итоге все освобождаются от мук совести, прощаются с накопившимися претензиями — и становятся лучше. Так сюжет предсказуемо идет проторенной дорожкой, напоминая многие европейские фильмы о свадьбах и похоронах, где всё заканчивается примирением.

Читать Пять российских фильмов и сериалов о необычных родственниках
В фильме играют топовые испанские актеры — с зашкаливающей энергетикой, что особенно чувствуется, если смотреть кино на оригинальном языке (а он выходит в двух версиях). Они с удовольствием дурачатся, с легкостью заставляя ненавидеть, а после любить своих персонажей (о, эти танцы на финальных титрах!). Характеры главных героев помогают раскрывать второстепенные: Кармен (Бетси Турнес), жена Бенха, его сын Нико (Иван Ренедо), судья-любовник Фермин (Пере Понсе), мать-интриганка Мариола (Изабель Ордас). Причем никто из них, даже мальчик, изначально симпатии не вызывает. Покойная няня тоже кажется ужасной из-за писем, которые только подпитывают вражду между братом, сестрами и их близкими.

Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки

Когда ненависть друг к другу достигает пика, фильм внезапно перестает корчить рожи, давая понять, что все эти люди перед нами на самом деле не так уж плохи. В чем-то они сами хотят казаться хуже - такова их поза, ответная защитная реакция, спровоцированная отношением со стороны. Это ведь так типично: оценивать людей исключительно по их сиюминутным поступкам, вешать ярлыки. Мы все так поступаем, не давая себе труда внимательнее присмотреться к другому. Поэтому, как только проявляются уязвимые места героев, а тем паче история семейного конфликта родителей, Гайярдо перестают быть монстрами, очеловечиваются. В этот момент несерьезная картина Хуаны Масиас приобретает черты мелодрамы и внятный месседж: не суди о людях поверхностно. Семья – это дом, в котором необходимо поддерживать чистоту и периодически проветривать комнаты.

«Отчаянные наследники» в кинотеатрах с 4 июля.

«Отчаянные наследники»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Шах и мат»: Трудные подростки начинают — и выигрывают
«Бар МоскваЧики», «Тур с Иванушками», первая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и еще 7 фильмов июня
Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей
«Главная роль»: Срочно несите Оскар
«Границы безумия»: Предъявите ваши тайны
«Зорро»: Любому городу нужен герой
Хавьер Кинтас: «Зорро олицетворяет вечные ценности, которые мы каждый раз открываем для себя заново»
Ад — это родные: 5 хорроров о проблемах в семье
«Дворец»: Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте
«Монтекристо»: Сила есть, Дюма не надо
«Свинка»: Дразнить нельзя помиловать
«Моя вина»: Породнились — и влюбились
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаИспанское киноКомедияпро:взглядсемья
персоны
Альфонсо БассавеЛуиса ГавасаГонсало де КастроИнма КуэстаДиего МартинПере ПонсеИван РенедоСара СаламоБетси Турнес
фильмы
ДворецОтчаянные наследники

фотографии >>
Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки фотографии
Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки фотографии
Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки фотографии
Традиционные склепы: «Отчаянные наследники» — грязная комедия про похороны и семейные склоки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Вавилов
4 июля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Василий Вавилов.
Адхам Халиков
3 июля ушёл из жизни оперный певец Адхам Халиков.
Владимир Матвеев
2 июля ушёл из жизни актёр Владимир Матвеев.
Роберт Таун
1 июля ушел из жизни американский сценарист Роберт Таун.

День рождения >>

Тимур Базинский
Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Павел Морозенко
Глеб Пускепалис
Анастасия Талызина
Анна Тихонова
Василий Фунтиков
Франсуа Арно
Николай Бинев
Женевьева Град
Жиль Лелуш
Иза Миранда
Иоанна Пежак
Эди Фалко
все родившиеся 5 июля >>

Афиша кино >>

Город страха
детектив, триллер, экранизация
Германия, США, 2024
Лохматые предки
комедия, фэнтези
США, 2024
Объясни мне, любовь
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Самая большая луна
молодежный фильм, фэнтези
Россия, 2024
Нежить
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2024
Отчаянные наследники
драма, комедия
Испания, 2023
Паранормальное: Маяк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2024
Самая нескучная школа
детский фильм, комедия, семейное кино
Германия, 2023
Из Тосканы с любовью
комедия
Италия, 2023
Контакты
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Развесёлые каникулы
комедия, музыкальный фильм
Франция, 2024
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Южная Корея, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен