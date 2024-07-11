«Винокурня семейства Комада» — взрослое аниме, убеждающее, что стакан всегда наполовину полон

«Винокурня семейства Комада» открывает двери для зрителей российского проката. Событие почти уникальное: и в лучшие времена к нам редко добиралось оригинальное аниме, придуманное не Хаяо Миядзаки, Макото Синкаем или Мамору Хосодой. Чем может увлечь создание виски, а где оно уступает работам именитых коллег, размышляет Алексей Филиппов.
2019 год. Котаро Такахаси
— 25-летний столичный журналист новостного сайта. Это не первое его место работы, но и тут, просидев в редакции полгода, он не чувствует страсти к профессии. Когда редактор Ясумото
доверяет парню цикл статей о крафтовом виски, Котаро не провляет ни малейшего энтузиазма, а лишь погружается в пучину зависти, наблюдая, как горят глаза Руи Комады
— ровесницы, которая руководит фамильной винокурней. Она сопровождает журналиста на интервью с директорами окружных производств и помогает с профильными вопросами. Её строгая помощница Томоко
и предлагает Котаро пройти стажировку в цехах «Комада», чтобы погрузиться в тему и лучше разбираться в вопросе.
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В процессе юноша, так и не выбравший цель в жизни, узнает историю винокурни. Та сильно пострадала от землетрясения 2011 года (в Нагано было еще одно
, помимо названного Великим восточно-японским), а Руи, которая намеревалась стать художницей, бросила учебу в университете, чтобы спасти «Комаду» после смерти отца в 2014-м. И вот уже пять лет девушка, ничего не понимавшая в спиртном, сохраняет фамильный бренд: взяла кредит на ¥80 миллионов и запустила краудфандинг, на который откликнулись поклонники винокурни, закупила новое оборудование и разработала со специалистами купажированное виски «Вакаба», которое пользуется спросом. Публикации Котаро Такахаси, по замыслу Томоко, помогут компании привлечь больше клиентов. Однако у Руи Комады есть еще одна заветная цель — восстановить рецептуру фирменного напитка семьи: «Кому».
Неторопливая производственная драма о небольшой винокурне в префектуре Ногано звучит как идеальная комбинация для полнометражной повседневности
. Еще и под руководством опытного аниматора Масаюки Ёсихары
, на заре карьеры работавшего над «Призраком в доспехах
» (1995) и «Оборотнями
» (1999). Однако в стенах студии P.A. Works
, известной, среди прочего, размеренным фэнтези «Укрась прощальное утро цветами обещания
» (2018) и сериальным хитом «Долой безделье
» (2023), он еще не работал главным режиссером такого большого проекта. Вдобавок — по собственному сценарию.
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Дисбаланс навыков Ёсихары бросается в глаза почти сразу: «Винокурня семейства Комада
» привлекает фотографичными, слегка глянцевыми фонами, а история лихо закручена — на концептуальном уровне. Вместе с тем сюжет и послание разделены невидимой преградой — как живописные задники и аскетичные, довольно однобразные с точки зрения дизайна персонажи. Для медитативного очарования повседневности как будто чересчур драмы — и недостаточно производственного (журналистского или фабричного) процесса, а для глубокого переживания не хватает связи с сюжетом: трагические события случаются как гром среди ясного неба или вовсе излагаются в пересказе.
Парадоксальным образом художник Ёсихара больше полагается на диалоги, чем художественную выразительность, при этом ограничивая героев в эмоциональной палитре (что подчеркивает несколько отстраненный дубляж Flarrow Films, который аниме в лицу). Отсюда у «Винокурни» сильный привкус нравоучения: ведь благородный напиток с богатыми традициями, переживающий в Японии не лучшие времена (во всяком случае — по сюжету), выступает рифмой к жизненному пути. В одной из первых сцен Котаро поражает, что виски настаивается в бочках минимум три года, то есть ощутить — как минимум финансово — результат работы можно очень нескоро. Затем оказывается, что все люди, которых он встречает на своем пути, занимаются «любимым делом» не по доброй воле: и Ясумото в журналистику, и Руи в семейный бизнес занесли обстоятельства. Они тоже далеко не сразу распробовали ремесло и научились им наслаждаться, разбираясь в предмете.
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Посыл, не лишенный здравого смысла, особенно на фоне определенных различий
в ценностях поколений: Комада стремится сохранить традиции отца и деда, что для многих её сверстников стало бы невыносимой обузой. Однако при лаконичном полуторачасовом хронометраже Масаюки Ёсихара вынужден быстрее переходить к сути наблюдения, лишь бегло показывая очарование рабочей рутины — и самыми общими приемами (быстрый экскурс под музыку, задумчивая дегустация под джаз и так далее). Его аниме, порой звучащее как застольная лекция о временах и нравах, тоже необходимо распробовать, погрузившись в реалии локального бизнеса, стремящегося оправиться после трагедии.
Драматургически эту линию формируют отношения внутри семейства Комада: старший брат Кэй
, который должен был унаследовать винокурню, уходит в крупную компанию, надеясь выкупить семейный бизнес, а мама Мио
ничего не понимает в алкоголе — и потому считает себя бесполезной в деле всей жизни мужа Акиры. Его смерть подобна землетрясению, разрушившему уникальный рецепт семейного счастья. Разыскивая сырье и другие ингридиенты «Комы», Руи на самом деле хочет вернуть ощущение гармонии и счастья из детства — что одновременно трогательно и тревожно, учитывая масштабные проекты по реконструкции былых времен.
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И всё же хочется оценить красоту центрального, но до поры остающегося в тени, образа: волчка-комы
, который и подарил имя легендарному виски Комады (как прилагающаяся к нему лента — сётю
«Ито»). Если рассматривать историю Ёсихары как максимально частную, сфокусированную на традициях семьи и префектуры, то можно расчувствоваться, из каких мелочей рождаются легенды. И понадеяться, что при должном терпении каждый рассмотрит такую поэзию обстоятельств в личной судьбе.
«Винокурня семейства Комада» в российских кинотеатрах с 11 июля
.
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