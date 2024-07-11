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«Максин XXX»: Через фермеров к звездам

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11 июля 2024
В российский прокат выходит арт-хоррор «Максин XXX» — новая часть (пока?) трилогии Тая Уэста, начавшейся в 2022 году двумя фильмами подряд. В «X» Миа Гот сыграла начинающую порно-звезду, столкнувшуюся с техасской кровавой резней (в том числе бензопилой) на отдаленной ферме в 1979-м. Следом вышел приквел «Пэрл», где рассказывалось, как во времена Первой мировой стала серийной убийцей еще молодой фермерша (тоже Миа Гот — впрочем, она же играла героиню в старости в «X»). Спустя два года выходит продолжение обеих картин: Голливуд, 1985 год, артистка фильмов для взрослых Максин, уже широко известная в узких кругах, пытается стать настоящей кинозвездой.

«Максин XXX»: Через фермеров к звездам

Через шесть лет после событий, показанных в фильме «Х», Максин Минкс (Миа Гот) — теперь блондинка с локонами и куда более дерзкими амбициями — перебралась в Голливуд, обзавелась ушлым агентом (Джанкарло Эспозито) и репутацией местной порно-звезды. Решив, что пора выходить на новый уровень, она направляется на кастинг для главной роли в ужастике «Пуританка 2». Продемонстрировав продюсерам и режиссеру Элизабет Бендер (Элизабет Дебики) актерские способности и грудь, девушка получает роль и с нетерпением ждет начала съемок, игнорируя вечеринки на «холмах», куда ее каждый вечер настойчиво зовут подружки-коллеги. Не зря: возвращаются они оттуда в виде трупов, которые заклеймили сатанинскими символами и разбросали по окрестностям. В новостях рассказывают про маньяка по кличке «Ночной сталкер» — реального серийного убийцу Ричарда Рамиреса, — а саму героиню начинают сталкерить копы (Бобби Каннавале и Мишель Монахэн), требующие помочь в расследовании убийства ее товарок. Вдобавок частный детектив (Кевин Бэйкон) пугающе настаивает на встрече с его загадочным клиентом. Повидавшая всякого девушка не соглашается ни на какие предложения — у нее есть план, и она добьется своего любыми целями.

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Третья серия ужастиков Тая Уэста с Мией Гот выглядит куда более внушительной, чем предыдущие: начиная с актерского состава, пополнившегося звездами не последней величины, и заканчивая куда более витиеватым сюжетом. Никуда не делась и стилизация под экранную эпоху: грязноватый блеск 80-х слепит глаза прическами, нарядами, неоновыми вывесками. Камера берет характерные углы, вдохновленные эротическими триллерами де Пальмы, а на фоне все время работает телевизор, нагнетая весьма реальную маньячно-сатанинскую панику того времени. В целом все выглядит более чем похожим на фильм, который нынешняя целевая аудитория Тая Уэста могла смотреть на VHS-кассетах в детстве.

«Максин XXX»: Через фермеров к звездам

В «Максин XXX» будто бы меньше хоррор-наивности, присущей предыдущим частям, преисполненным кровавого синефильства. Впрочем, иронии и здорового стеба тут вдоволь, что не может не радовать: взять хотя бы героиню Элизабет Дебики — режиссера, снимающего, очевидно, нечто из категории «Б», но с претензией на авторское и модное кино. Тут режиссер явно посмеивается над собой — и, конечно, над Голливудом в целом. Сатира, правда, выглядит как раз общим местом — и даже как будто лишней. Побольше бы крови, искусственных конечностей, разлетающихся в стороны, ненастоящей крови, заливающей экран, а не рассуждений о том, какова цена славы, как становятся звездами и почему все средства хороши.

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Из удачных моментов: зловещий телевизионный пастор, вещавший еще в «X», теперь превратился в ключевую фигуру, а реальный маньяк выступает в качестве декорации. Они добавляют картине столь модную тру-крайм-фактуру, как и в целом довольно конкретная локация. Голливуд и окрестности — важное место для кино и в кино, источник множества зловещих мифов и легенд (а зачастую — и жутких реальных событий).

«Максин XXX»: Через фермеров к звездам

История кажется законченной, но вместе с тем зудит: и зрителям, и будто бы самому автору хочется продолжения. Из эксперимента, которым были «X» и «Пэрл», она выросла в нечто ожидаемое и желанное, а, как известно, если что-то получается, то делать это надо, пока всем окончательно не опротивеет. Пойдет ли по этому проторенному пути Тай Уэст, пока не известно, но подобные жанровые и визуальные стилизации — взять хотя бы кейс «Американской истории ужасов» — пользуются успехом. Главное, взобравшись на Олимп, не оказаться пустышкой. Тема сильной женщины, которую, безусловно, все три фильма постулирует героиня Мии Гот, все еще актуальна, но требует — в прямом и переносном смысле — крови и мяса.

«Максин XXX» в прокате с 11 июля.

«Максин XXX». Трейлер №2

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